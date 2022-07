Dàn nam thần mang danh "kẻ cắp trái tim" hội mỹ nhân Hollywood: Toàn "cực phẩm" sở hữu danh tiếng không phải dạng vừa

Hollywood là nơi hội tụ đủ những minh tinh đình đám nhất thế giới. Các nữ thần sở hữu nhan sắc vạn người mê đã chinh phục trái tim hàng triệu khán giả toàn cầu.

Không chỉ tỏa sáng trên màn ảnh, những mỹ nhân ấy ngoài đời cũng chiếm hữu được trái tim của "nửa kia" và có được hạnh phúc riêng cho mình. Netizen đã tổng hợp lại những "kẻ cắp trái tim" của hội người đẹp Hollywood.

Trong số đó, có người là diễn viên danh tiếng trong ngành giải trí, có người là nhạc sĩ, nhà văn, hay thậm chí là triệu phú bạc tỷ.

Dù là ai thì đa phần những chàng trai ấy đều có nhan sắc cực phẩm, tài năng đáng ngưỡng mộ và trái tim đầy ắp yêu thương.

Anne Hathaway và chồng doanh nhân Adam Shulman

Anne Hathaway được mệnh danh là "công chúa Disney" nhờ vai chính trong "Nhật Ký Công Chúa". Tên tuổi của người đẹp chỉ thực sự bứt khỏi danh xưng này và lên tầm cao mới nhờ vai chính thành công trong "Yêu Nữ Thích Hàng Hiệu" bên cạnh nữ diễn viên nổi tiếng Meryl Streep.

Nhiều người nhận xét, Adam Shulman có gương mặt sở hữu nhiều nét tương đồng với William Shakespeare. Anh mang trong mình sự điềm tĩnh, đôi mắt đen cùng sống mũi cao.



Trải qua nhiều mối tình sóng gió, cuối cùng Anne Hathaway cũng tìm được bến đỗ riêng cho mình bên Adam Shulman. Cặp đôi có cảm tình với đối phương ngay từ "ánh nhìn" đầu tiên trong lần gặp tại Palm Springs Film Festival năm 2008. Sau 4 năm hẹn hò, Anne Hathaway và Adam Shulman tổ chức một hôn lễ kín đáo vào tháng 9/2012 tại bờ biển California. Cặp đôi còn nổi tiếng nhờ sở hữu vẻ ngoài và chuyện tình khá giống với đại văn hào William Shakespeare.

Hiện tại, cặp đôi vẫn đang rất hạnh phúc và đã có hai người con.

Blake Lively và tài tử Ryan Reynolds

Được mệnh danh là diễn viên đẹp nhất thế giới, Blake Lively sở hữu gương mặt không góc chết cùng thân hình vô cùng nóng bỏng. Cô được khán giả biết đến qua những tác phẩm đình đám như The Age of Adaline, The Shallows, A Simple Favor,...

Diễn viên đẹp nhất thế giới và tài tử quyến rũ nhất hành tinh khi sánh đôi đã tạo nên một màn "bùng nổ visual" của Hollywood.

Phía sau màn ảnh, người đẹp Hollywood cũng có một cuộc hôn nhân đầy lãng mạn và rất hài hước với tài tử Ryan Reynolds. Bắt nguồn từ tình bạn, cặp đôi dần dần tiến đến tình yêu và cuối cùng là hôn nhân sau nhiều năm đồng hành. Blake Lively và Ryan Reynolds được coi là cặp vợ chồng xứng đôi vừa lứa cả về sự nghiệp lẫn nhan sắc.

Hiện tại, cặp đôi đình đám đã có với nhau 3 cô công chúa vô cùng đáng yêu.

Gal Gadot và triệu phú Yaron Varsano

Nàng "Wonder Woman" xinh đẹp nhất màn ảnh có cuộc hôn nhân hạnh phúc suốt 14 năm khiến khán giả phải ghen tị. Ông xã của Gal Gadot là một triệu phú, nhà đầu tư bất động sản có tiếng người Israel.

Dù xét về ngoại hình, Yaron Varsano không sở hữu nhan sắc điển trai bằng những bạn diễn của vợ nhưng anh lại vô cùng yêu thương và chăm sóc gia đình. Chính điều này đã tạo nên một cuộc hôn nhân bền vững của cặp vợ chồng và ba cô con gái xinh xắn.

Gia đình hạnh phúc của Gal Gadot và triệu phú Yaron Varsano.

Lily Collins và nhà văn người Charlie McDowell

"Công chúa bạch tuyết" của Hollywood từng khiến cả cõi mạng náo loạn khi tuyên bố kết hôn ở tuổi 32. Những hình ảnh trong hôn lễ của cô đã khiến netizen choáng ngợp bởi sự hùng vĩ của thiên nhiên cùng nhan sắc như công chúa bước ra từ cổ tích của Lily Collins.

Ông xã của nữ diễn viên là một đạo diễn kiêm nhà văn người Mỹ - Charlie McDowell. Anh sở hữu chiều cao đáng ngưỡng mộ cùng nét lãng tử, đôi mắt sâu thẳm cuốn hút. Cặp đôi luôn "dính như sam" trên mạng xã hội đã nhận về được vô số lời chúc phúc của người hâm mộ.

Elizabeth Olsen và nhạc sĩ Robbie Arnett

"Phù thủy quyến rũ nhất vũ trụ Marvel" Elizabeth Olsen sở hữu nhan sắc gợi cảm cùng thần thái cực kỳ cuốn hút. Người đẹp được cho là đã bí mật kết hôn với vị hôn thê là nhạc sĩ Robbie Arnett sau khi cặp đôi chính thức sánh bước bên nhau tại bữa tiệc Emmy ở Los Angeles vào tháng 9/2017.

Robbie Arnett là thành viên của ban nhạc indie-pop, Milo Greene. Anh có nét đẹp nam tính và chất nghệ sĩ đủ để thu hút ánh mắt người đối diện. Cặp đôi thường xuyên hẹn hò và nắm tay nhau tình tứ khi đi trên đường.

Keira Knightley và ca sĩ James Nicholas Righton

Keira Knightley được biết đến với danh xưng "Bông hồng nước Anh" nhờ vẻ đẹp thơ mộng cùng sự nghiệp đình đám. Cô từng góp mặt trong những tác phẩm đi vào huyền thoại như Pride and Prejudice, The Duchess, Begin Again, Pirates of The Caribbean,...

Cặp đôi Keira Knightley và James Righton tổ chức đám cưới giản dị và ấm cúng với sự tham dự của vỏn vẹn 11 người thân và bạn bè vào năm 2011. Ông xã nữ diễn viên là một ca sĩ nhạc Rock sinh năm 1983. Hiện cặp đôi đã có với nhau 2 người con gái.

