Những cặp đôi đồng giới đình đám ở Hollywood

1. Neil Patrick Harris và David Burtka

Ngôi sao của bộ sitcom đình đám “How I met your mother” Neil Patrick Harris khác xa với hình tượng anh chàng Barney đào hoa trong phim. Ngoài đời thực, Neil Harris Patrick là một người đồng tính nam công khai và anh chàng đã kết hôn với bạn đời là đầu bếp David Burtka từ năm 2014. Neil và Harris có một cuộc hôn nhân viên mãn cùng cặp sinh đôi đáng yêu Gideon Scott và Harper Grace.

Gia đình hạnh phúc của Neil Patrick Harris

Vào năm 2007, David cầu hôn Neil tại nơi hai người gặp gỡ lần đầu và 5 năm sau, hai người chính thức đính hôn. Đến năm 2014 khi Mỹ hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, Neil và David đã chính thức về chung một nhà sau hơn một thập kỉ hẹn hò. Hiện cả hai vẫn cho thấy cuộc sống hạnh phúc khi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc mật ngọt trên mạng xã hội.

Cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào và nhận được nhiều lời chúc phúc từ fan hâm mộ

2. Ellen DeGeneres và Portia De Rossi

Host của talk show Ellen nổi tiếng - Ellen DeGeneres đã kết hôn với nữ diễn viên Portia De Rossi từ năm 2008. Cặp đôi gặp nhau lần đầu tại một bữa tiệc vào năm 2000 và 4 năm sau, hai người chính thức hẹn hò. Portia cho biết, nhờ mối quan hệ với Ellen mà cô đã dũng cảm sống đúng với con người thật của mình và công khai là người đồng tính nữ.

Trải qua bao sóng gió, tình yêu của Ellen và Portia vẫn bền vững

Vào tháng 7 năm 2020, Ellen vướng phải lùm xùm khi nhiều người cho biết cô đã tạo ra môi trường làm việc độc hại cho các nhân viên, Portia vẫn ở bên cạnh đồng hành cùng Ellen. Nữ diễn viên đã đăng tải một bức ảnh trên Instagram với caption “Tôi ủng hộ Ellen” (I Stand by Ellen) và gửi lời cảm ơn đến những người hâm mộ đã sát cánh bên người bạn đời của cô.

Ellen đã từng gặp phải nhiều tin đồn không hay về thái độ làm việc nhưng Portia vẫn sát cánh bên Ellen

3. Elton John và David Furnish

Huyền thoại Elton John gặp David Furnish – nhà làm phim người Canada vào năm 1993 trong chính bữa tiệc của mình. Ngay lập tức, hai người đã cảm mến nhau và bắt đầu hẹn hò trong một thời gian dài trước khi công khai mối quan hệ vào năm 2005.

Cặp đôi đã trúng tiếng sét ái tình ngay trong lần gặp đầu tiên

Cặp đôi kết hôn vào năm 2014 ngay sau khi hôn nhân đồng giới được hợp pháp hóa tại Anh và còn có với nhau hai người con trai Zachary và Elijah. Đến nay, Elton và David vẫn mặn nồng như thưở mới yêu và thường xuyên viết những lời nhắn ngọt ngào dành tặng nhau. Trong thời điểm hiện tại, giọng ca “Can you feel the love tonight” đang trải qua nhiều biến cố về sức khỏe, David và hai con chính là người đồng hành bên Elton, tận tụy chăm sóc và là nguồn động viên tinh thần lớn nhất của ông.

Elton John và bạn đời có với nhau hai người con trai

4. Cynthia Nixon và Christine Marinoni

Ngôi sao của series nổi tiếng “Sex and the City” không chỉ được biết đến là một diễn viên tài năng mà bà còn là một người hoạt động chính trị hăng hái. Cynthia còn tranh cử cho vị trí thống đốc New York vào năm 2018.

Cynthia Nixon (phải) được biết đến nhờ vai diễn Miranda Hopes trong series "Sex and the City"

Năm 2004, Cynthia công khai hẹn hò nhà hoạt động xã hội chuyên về quyền lợi cộng đồng LGBTQ+ Christine Marinoni và cặp đôi kết hôn vào năm 2012. Nữ diễn viên cho biết, trước khi gặp Christine, cô chưa từng có tình cảm với phụ nữ hay nghĩ bản thân sẽ có mối quan hệ tình cảm với nữ giới. “Tôi hẹn hò với đàn ông gần như suốt cuộc đời tôi và chưa từng có cảm xúc với người cùng giới. Nhưng khi tôi gặp Christine, tôi không cảm thấy kì lạ. Điều này không làm thay đổi con người tôi. Tôi chỉ là một người phụ nữ và tôi đã yêu một người phụ nữ” – Cynthia chia sẻ với CNN.