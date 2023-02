Dàn mỹ nhân 9x kế nhiệm bộ ba huyền thoại Kim Tae Hee – Song Hye Kyo – Jun Ji Hyun

Kim Tae Hee, Song Hye Kyo và Jun Ji Hyun, đây là những tượng đài thực sự của màn ảnh xứ Hàn - cả về nhan sắc lẫn tài năng. Sức ảnh hưởng của họ là rất lớn, nhưng hiển nhiên chẳng ai có thể mãi đứng trên đỉnh cao. Trong tương lai, đây là những cái tên có khả năng sẽ kế vị bộ ba huyền thoại này.

Han So Hee

Giới truyền thông gọi Han So Hee bằng biệt danh "Song Hye Kyo mới" và cô cho thấy mình hoàn toàn đủ khả năng đạt tới vị thế của người đàn chị. Ở Hàn Quốc, người ta hay nói có nhiều diễn viên trông na ná nhau bởi ai cũng phẫu thuật thẩm mỹ. Thế nhưng, vẻ đẹp cùng thần thái của Han So Hee là độc nhất, không tìm thấy ở bất cứ ai khác.

Han So Hee trong phim Cái giá của tham vọng - nguồn: MBC

Bắt đầu theo đuổi điện ảnh từ năm 2016, Han So Hee sớm có vai chính đầu tay trong bộ phim Cái giá của tham vọng (Money flower). Tác phẩm này đạt mức rating ấn tượng 13.4% và được đánh giá là một trong những bộ phim Hàn đáng xem nhất trong năm 2017.

Năm 2018, Han So Hee tiếp tục gây chú ý với vai Kim So Hye trong Lang quân 100 ngày (100 days my prince). Thế nhưng bước ngoặt thực sự giúp mỹ nhân sinh năm 1994 bước vào hàng ngũ những "tiểu hoa đán" xứ Hàn, đó phải là vai tiểu tam Yeo Da Kyung trong siêu phẩm Thế giới hôn nhân (The world of the married).

Han So Hee trong Lang quân 100 ngày và Thế giới hôn nhân - nguồn: tvN, jTBC

Bước sang năm 2021, cái tên Han So Hee tiếp tục xuất hiện ở khắp mọi nơi khi mà 2 bộ phim Dẫu biết (Nevertheless) và My name đều cực kỳ được yêu thích. Đặc biệt là nhờ My name, Han So Hee còn được đề cử cho các giải: Nữ diễn viên xuất sắc tại Giải thưởng nghệ thuật Baeksang 2022 và Nữ diễn viên mới xuất sắc tại Giải thưởng điện ảnh Rồng Xanh 2022.

Trong năm 2023, Han So Hee hứa hẹn sẽ tiếp tục bùng nổ với dự án hành động Tạo vật Gyeongseong (Gyeongseong creature) đóng cùng tài tử hàng đầu Park Seo Joon. Ngoài ra, bộ phim "bách hợp" Heavy snow do cô nàng đóng chính cũng đang khiến các fan "sốt xình xịch".

2 sắc thái đối lập hoàn toàn của Han So Hee trong My name và Dẫu biết - nguồn: Netflix

Cho đến thời điểm hiện tại, Han So Hee chưa tham gia bất cứ phim điện ảnh nào. Tất cả danh tiếng mà cô có được đều đến từ những bộ phim dài tập đình đám. Có thể thấy, điều này khá tương đồng với Song Hye Kyo.

Kim Tae Ri

Cái tên tiếp theo trong danh sách là Kim Tae Ri. Có lẽ, nhan sắc của Kim Tae Ri không khiến người đối diện "choáng ngợp" như Han So Hee, thế nhưng cô vẫn rất xinh đẹp và đặc biệt là còn cực kỳ tài năng.

Người hầu gái là bộ phim mang đến rất nhiều giải thưởng cho Kim Tae Ri - nguồn: CJ Entertainment

Không quá khi nói trong số các sao nữ Hàn Quốc thuộc thế hệ 9x, Kim Tae Ri xứng đáng là một trong số những người dẫn đầu về thực lực. Rõ ràng, chẳng có nhiều cái tên sở hữu thành tựu đáng nể như Kim Tae Ri.

Tác phẩm nổi bật nhất trong sự nghiệp của Kim Tae Ri, đó là Người hầu gái (The handmaiden), bộ phim từng được mang tới nhiều Liên hoan phim lớn ở cả trong lẫn ngoài Hàn Quốc (bao gồm Liên hoa phim Cannes). Nhờ bộ phim này, Kim Tae Ri được xướng tên tại hạng mục Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất ở:

- Giải thưởng điện ảnh Rồng Xanh

- Giải thưởng điện ảnh Buil

- Giải thưởng phê bình phim Busan

- Giải thưởng Apolo

- Giải thưởng điện ảnh châu Á.

Cho đến thời điểm hiện tại, Kim Tae Ri đã giành được 21 giải thưởng lớn nhỏ khác nhau.

Kim Tae Ri trong vai kiếm thủ Na Hee Do ở Tuổi 25, tuổi 21 - nguồn: tvN

Ngoài Người hầu gái, Kim Tae Ri còn ghi dấu trên màn ảnh rộng nhờ 2 dự án thành công cả về mặt chuyên môn lẫn doanh thu là 1987: Ngày định mệnh (1987: When the day comes) và Khu rừng nhỏ (Little forest).

Trên màn ảnh nhỏ, cô có 2 vai chính trong các phim Quý ngài ánh dương (Mr. Sunshine) cùng với Tuổi 25, tuổi 21 (Twenty-five Twenty-one). Cả 2 bộ phim này đều đạt rating ổn, lần lượt là 12.995% và 9.636%.

Kim Yoo Jung

Cái tên cuối cùng trong danh sách là Kim Yoo Jung. Cô bước chân vào làng giải trí từ khi mới 5 tuổi. Sau khi "dậy thì thành công", nàng thơ sinh năm 1999 được mệnh danh là một trong những "em gái quốc dân" của xứ sở Kim Chi.

Visual "em gái quốc dân" của Kim Yoo Jung trong Mây họa ánh trăng - nguồn: KBS 2

Không chỉ xinh đẹp, tài năng diễn xuất của Kim Yoo Jung cũng là điều được khán giả công nhận. Còn nhớ hồi 2016, Kim Yoo Jung đã gây ấn tượng mạnh mẽ với vai Hong Ra On trong siêu phẩm Mây họa ánh trăng, bộ phim đạt mức rating 16.9%.

Bên cạnh kịch bản chất lượng, nét diễn đáng yêu, giàu cảm xúc của Kim Yoo Jung cũng như chemistry dạt dào giữa cô và Park Bo Gum chính là những lý do khiến cho bộ phim đạt mức rating ấn tượng đến thế. Năm 2017, Kim Yoo Jung xếp thứ 8 trong danh sách những người nổi tiếng có sức ảnh hưởng do Forbes công bố, đồng thời cũng là người trẻ tuổi nhất góp mặt ở top 10.

Kim Yoo Jung là một trong những mỹ nhân trẻ nổi danh nhất Hàn Quốc thời điểm hiện tại - nguồn: NY+LONDON FASHION MAGAZINE

Ngoài Mây họa ánh trăng, Kim Yoo Jung còn có những tác phẩm đáng chú ý khác như Bầu trời rực đỏ (The lovers of red sky) đóng cùng Ahn Hyo Seop, Khi mẹ ra tay (Angry mom) đóng cùng Kim Hee Sun hay Cô gái thế kỷ 20 (20th Century girl) đóng cùng Roh Yoon Seo - Byeon Woo Seok,...

Ngoài điện ảnh, Kim Yoo Jung còn mới lấn sân sang sân khấu kịch hồi đầu năm nay. Cô tham gia đóng vở kịch Shakespeare in love - được chuyển thể từ bộ phim cùng tên ra mắt năm 1998.

Kim Yoo Jung cùng các bạn diễn trong vở kịch Shakespeare in love - nguồn: Soompi

Trong vở kịch này, nữ diễn viên 23 tuổi vào vai Viola de Lesseps, con gái của một thương gia giàu có. Viola de Lesseps đã cải trang thành một người đàn ông tên là Thomas Kent và trở thành một diễn viên sân khấu. Được biết, vở kịch đã nhận được đánh giá tích cực và màn trình diễn của Kim được giới phê bình cũng như các khán giả khen ngợi.