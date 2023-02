'The glory 2' tung trailer chính thức: Song Hye Kyo khoe sẹo với chồng ác nữ, cuồng nộ đòi 'luộc' kẻ thù khi 'cơ ngơi' bị phá hủy

Còn nửa tháng nữa, The glory 2 (Vinh quang trong thù hận 2) sẽ chính thức phát hành. Mới đây, phim đã phát hành trailer và poster chính thức, hé lộ nhiều hơn về câu chuyện của phần 2. Poster phần 2 quy tụ đầy đủ các nhân vật, tất cả xuất hiện tại khu Vườn Địa Đàng phủ đầy hoa loa kèn khơi gợi sự tò mò cho khán giả về những gì sẽ xảy ra với các nạn nhân.



Poster phần 2 The glory 2

Trailer The glory 2

Trailer mở đầu với khoảnh khắc Dong Eun (Song Hye Kyo) mặc một chiếc áo lộ hai cánh tay đầy sẹo trước mặt Ha Do Young (Jung Sung Il), chồng của Park Yeon Jin (Lim Ji Yeon). Chứng kiến cảnh tượng này, ánh mắt của Do Young lộ rõ vẻ xót xa đi kèm với đó là câu hỏi của anh dành cho Dong Eun, rằng sau cuộc chiến này, liệu cô có hạnh phúc. Phải chăng đây sẽ là mở đầu cho một mối quan hệ liên minh mới?

Trong khi Do Young nhìn Dong Eun với ánh mắt thương cảm thì Yeon Jin vẫn giữ thái độ đầy thách thức, chưa hề hối lỗi. Trước những lời nói đầy mỉa mai của ác nữ, Dong Eun tức giận đòi "xé miệng" Yeon Jin. Tiếp sau đó là sự trở lại của Myeong Oh - gã tay sai được cho là đã chết ở phần 1. Ở phân cảnh này, Myeong Oh cho rằng mình là người vô tội, tất cả hội bạn của mình mới là sát nhân. Trước lời bao biện này, Dong Eun chất vấn "Cậu nghĩ cậu vô tội ư?". Ngay sau đó, Myeong Oh bị ai đó đánh rất tàn nhẫn.

Nửa sau trailer là sự xuất hiện nhiều hơn của Joo Yeo Jung (Lee Do Hyun) với lời khẳng định rằng Dong Eun chính là sự cứu rỗi của anh. Không chỉ đơn thuần là người đồng hành, ở phần 2, Yeo Jung dường như sẽ tự ra tay với những kẻ thù của cả mình lẫn Dong Eun. Trước lời thoại "Tôi định sống như một kẻ điên", Yeo Jung nhận về lời nhắc nhở "Đừng để bị bắt nhé".

Cũng trong đoạn trailer này, Dong Eun trở nên cuồng loạn hơn bao giờ hết khi Yeon Jin đã đến phòng và phá hủy toàn bộ "công trình" báo thù của cô, bao gồm tất cả những hình ảnh, kế hoạch mà cô lập ra trong gần 20 năm qua. Cô quyết tâm dù có phải giết hay luộc Yeon Jin thì cũng sẽ để cô phải chịu đựng nỗi đau từ những chiếc máy kẹp tóc. Điều này ẩn ý về việc Dong Eun sẽ khiến Yeon Jin phải nếm chịu tất cả những nỗi đau, y như những gì cô từng trải qua trong quá khứ.

Cuối trailer là hàng loạt những phân cảnh thể hiện sự phẫn nộ, đau đớn của rất cả các nhân vật, trong đó có cả bé Ye Sol.