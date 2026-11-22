Nhiều người cho rằng chỉ cần ăn uống thanh đạm, hạn chế đồ chiên rán là có thể kiểm soát mỡ máu. Thế nhưng, một bệnh nhân dù gần như không ăn đồ chiên, bữa nào cũng có rau luộc nhưng khi khám sức khỏe vẫn phát hiện chỉ số triglyceride tăng cao bất thường. Tìm hiểu kỹ chế độ ăn uống, bác sĩ nhận ra vấn đề có thể nằm ở 3 món quen thuộc: trái cây, bánh mì và trà sữa.

Theo bác sĩ gia đình Trần Hân Mi (tại Đài Loan. Trung Quốc), người từng chia sẻ trường hợp này, bệnh nhân có thói quen ăn một đĩa trái cây lớn sau mỗi bữa ăn để bổ sung vitamin, ăn bánh mì hành vào bữa sáng và thỉnh thoảng gọi trà sữa cùng đồng nghiệp vào buổi chiều. Người này thường chọn loại ít đường, cho rằng như vậy sẽ không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe.

Tuy nhiên, dù những thực phẩm trên không mang lại cảm giác ăn nhiều dầu mỡ, lượng đường nạp vào cơ thể vẫn có thể vượt quá nhu cầu. Đây là một trong 3 yếu tố khiến chỉ số triglyceride, một dạng chất béo trong máu, tăng cao.

Đường trong thực phẩm có thể chuyển thành chất béo

Theo bác sĩ Trần Hân Mi, khi cơ thể hấp thu đường, insulin sẽ hỗ trợ đưa glucose vào tế bào để sử dụng làm năng lượng. Nhưng nếu lượng đường nạp vào vượt quá nhu cầu, phần dư thừa có thể được chuyển hóa tại gan thành chất béo và tích trữ trong cơ thể.

Đáng chú ý, đường fructose có trong trái cây cũng cần được kiểm soát về lượng tiêu thụ. Dù trái cây là thực phẩm có lợi cho sức khỏe, điều đó không có nghĩa chúng ta có thể ăn không giới hạn. Thói quen ăn một đĩa lớn trái cây sau mỗi bữa, đặc biệt khi tổng lượng đường trong ngày đã cao, có thể khiến việc kiểm soát triglyceride trở nên khó khăn hơn.

Bên cạnh đó, bánh mì cũng có thể cung cấp lượng carbohydrate đáng kể, trong khi trà sữa thường chứa đường bổ sung. Nếu thường xuyên kết hợp những thực phẩm này mà không chú ý đến khẩu phần, tổng lượng đường và năng lượng nạp vào trong ngày có thể vượt nhu cầu của cơ thể.

Triglyceride tăng cao không chỉ liên quan đến đồ ăn nhiều dầu mỡ

Không ít người nghĩ rằng muốn giảm mỡ máu thì chỉ cần tránh thịt mỡ, thức ăn chiên rán hoặc các món nhiều dầu. Tuy nhiên, chế độ ăn nhiều đường và carbohydrate tinh chế cũng là yếu tố cần được xem xét.

Bác sĩ Trần Hân Mi cảnh báo, khi triglyceride tăng lên trên 500 mg/dL, nguy cơ viêm tụy cấp cũng tăng theo. Đây là tình trạng không nên chủ quan, đặc biệt ở những người đã có chỉ số mỡ máu bất thường trong các lần khám sức khỏe trước đó.

Vì vậy, nếu kết quả xét nghiệm cho thấy triglyceride cao, người bệnh không nên chỉ tập trung cắt giảm chất béo mà cần nhìn lại toàn bộ chế độ ăn uống hằng ngày, bao gồm cả đồ uống, bánh ngọt, bánh mì và lượng trái cây tiêu thụ.

Muốn cải thiện mỡ máu, hãy bắt đầu từ những thay đổi nhỏ

Theo khuyến nghị của bác sĩ, trái cây vẫn nên có trong chế độ ăn nhưng cần chú ý khẩu phần, tránh ăn quá nhiều trong một lần. Với trà sữa và các loại đồ uống có đường, nên ưu tiên lựa chọn không đường hoặc giảm dần lượng đường bổ sung.

Quan trọng hơn, cần duy trì chế độ ăn cân đối, hạn chế tiêu thụ quá nhiều đường và tinh bột tinh chế, đồng thời theo dõi chỉ số triglyceride theo hướng dẫn của bác sĩ.

Ăn rau luộc, tránh đồ chiên rán là những thói quen tốt, nhưng chưa đủ để bảo đảm mỡ máu luôn ở mức an toàn. Đôi khi, vấn đề lại nằm ở những món ăn tưởng chừng vô hại mà chúng ta sử dụng mỗi ngày. Thay vì chỉ quan tâm đến lượng dầu mỡ trong bữa ăn, hãy chú ý cả lượng đường và tổng năng lượng nạp vào cơ thể để bảo vệ sức khỏe lâu dài.