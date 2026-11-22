Nhồi máu não là căn bệnh nguy hiểm, có thể xảy ra đột ngột và để lại hậu quả nghiêm trọng nếu không được cấp cứu kịp thời.

Một trường hợp tại Trung Quốc khiến nhiều người chú ý khi người phụ nữ 55 tuổi bất ngờ rơi vào tình trạng nguy kịch giữa đêm, nguyên nhân được cho là có liên quan đến thói quen ăn uống thiếu lành mạnh kéo dài.



Theo thông tin được trang Sohu đăng tải, chị Trương, 55 tuổi, bất ngờ xuất hiện các triệu chứng nghiêm trọng vào ban đêm và nhanh chóng rơi vào trạng thái bất tỉnh. Gia đình lập tức đưa chị đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, bác sĩ xác định bệnh nhân bị nhồi máu não vùng thân não. Đây là khu vực đặc biệt quan trọng, đảm nhiệm nhiều chức năng sống còn như điều hòa hô hấp, nhịp tim và ý thức. Tổn thương tại vị trí này có thể gây ra những biến chứng rất nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Mặc dù được các bác sĩ tích cực điều trị và chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt, tình trạng của chị Trương vẫn không cải thiện. Cuối cùng, người phụ nữ đã tử vong.

Ảnh minh họa

Đáng chú ý qua tìm hiểu tiền sử sinh hoạt, bác sĩ nhận thấy bệnh nhân có thói quen ăn uống thiếu khoa học trong thời gian dài. Chị thường xuyên sử dụng các món ăn đậm vị, nhiều dầu mỡ và chất béo. Đây có thể là những yếu tố góp phần làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và mạch máu não.

Ăn nhiều thực phẩm chứa nhiều muối

Muối là gia vị quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày, tuy nhiên tiêu thụ quá nhiều có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tim mạch.

Muối chứa natri, một chất có khả năng giữ nước trong cơ thể. Khi lượng natri nạp vào quá lớn, cơ thể có thể tăng giữ nước, làm tăng thể tích máu và khiến huyết áp tăng cao. Tình trạng tăng huyết áp kéo dài gây áp lực lên thành mạch, làm tăng nguy cơ tổn thương mạch máu và đột quỵ.

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), người trưởng thành nên tiêu thụ dưới 5g muối mỗi ngày. Tuy nhiên, nhiều người có thói quen ăn mặn, thường xuyên sử dụng nước chấm, gia vị hoặc các món chế biến sẵn nên lượng muối nạp vào cơ thể dễ vượt mức khuyến nghị.

Đáng chú ý, không chỉ muối sử dụng trong nấu ăn mới cần hạn chế. Các loại dưa muối, cà muối, thịt hun khói, xúc xích và thực phẩm chế biến sẵn cũng thường chứa hàm lượng natri cao. Việc tiêu thụ thường xuyên những món ăn này có thể khiến huyết áp khó kiểm soát.

Đồ chiên rán, thực phẩm nhiều chất béo

Gà rán, khoai tây chiên, thịt chiên hay các món xào nhiều dầu mỡ là những thực phẩm được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, việc ăn quá thường xuyên có thể khiến cơ thể hấp thụ lượng chất béo và năng lượng vượt nhu cầu.

Chế độ ăn nhiều chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa có thể làm tăng cholesterol LDL (cholesterol xấu) trong máu. Theo thời gian, cholesterol tích tụ trong thành động mạch, hình thành các mảng xơ vữa khiến lòng mạch bị thu hẹp, cản trở lưu thông máu.

Nếu mảng xơ vữa bị nứt vỡ và hình thành cục máu đông gây tắc mạch máu não, người bệnh có thể bị nhồi máu não.

Những thói quen làm tăng nguy cơ nhồi máu não

Bên cạnh chế độ ăn uống, lối sống thiếu khoa học cũng có thể góp phần làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý mạch máu não.

Ít vận động: Ngồi lâu, lười tập thể dục dễ dẫn đến thừa cân, béo phì, rối loạn mỡ máu và làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Duy trì hoạt động thể chất thường xuyên giúp cải thiện tuần hoàn và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Căng thẳng kéo dài: Áp lực công việc, lo âu và trạng thái cảm xúc tiêu cực kéo dài có thể ảnh hưởng đến huyết áp, nhịp tim và sức khỏe tim mạch.

Thiếu ngủ, thường xuyên thức khuya: Ngủ không đủ giấc và sinh hoạt thất thường có thể ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa, đồng thời làm tăng nguy cơ tăng huyết áp và các rối loạn chuyển hóa.

Các chuyên gia khuyến cáo, để bảo vệ sức khỏe não bộ, mỗi người cần duy trì chế độ ăn cân bằng, hạn chế muối và thực phẩm nhiều chất béo bão hòa, tập thể dục đều đặn, ngủ đủ giấc và kiểm tra sức khỏe định kỳ. Đặc biệt, cần kiểm soát tốt huyết áp, đường huyết và mỡ máu.

Nhồi máu não có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng, do đó việc nhận biết sớm dấu hiệu cảnh báo rất quan trọng. Nếu xuất hiện tình trạng méo miệng, yếu hoặc tê đột ngột một bên cơ thể, nói khó, nhìn mờ, mất thăng bằng hoặc đau đầu dữ dội bất thường, cần gọi cấp cứu ngay. Không nên chờ triệu chứng tự thuyên giảm bởi mỗi phút chậm trễ đều có thể khiến tổn thương não trở nên nghiêm trọng hơn.