Tối nay (10/3), thảm đỏ sự kiện show diễn thời trang mang tên 'Sunrise to Dawn - The Journey of Woman'. Đây được xem là show diễn thời trang lớn nhất trong sự nghiệp của Á hậu Thảo Nhi Lê.

Sự kiện hôm nay hội tụ dàn sao, người đẹp và Hoa - Á hậu đình đám nhất nhì Vbiz hiện nay như: Á hậu Thảo Nhi Lê, Hoa hậu Khánh Vân, Á hậu Thủy Tiên, Á hậu Kim Duyên, CEO Bảo Hoàng, MC Thanh Thanh Huyền...

Á hậu Thảo Nhi Lê xuất hiện quyến rũ với đầm trắng khoe nhan sắc gợi cảm

Xuất tại sự kiện hôm nay của Thảo Nhi Lê còn có Trọng Hiếu và CEO Bảo Hoàng

Hoa hậu Khánh Vân xuất hiện để chúc mừng Á hậu Thảo Nhi Lê

MC Thanh Thanh Huyền khác lạ với bộ tóc đỏ rực cực nổi bật, người đẹp khoe thân hình gợi cảm trên thảm đỏ

Á hậu Kim Duyên diện bộ đầm đen quyến rũ với phần khoét sâu khoe vòng 1 gợi cảm khó cưỡng

Á hậu Thủy Tiên cũng có màn xuất hiện trên thảm đỏ nổi bật không kém các nàng hậu khác

Người mẫu Hà Anh