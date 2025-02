Tối qua, bộ phim Cha tôi người ở lại đã lên sóng tập đầu trên khung giờ phim mới của VTV - vào lúc 20h trên VTV3. Sau khi phát sóng tập 1, phim gây nhiều tranh cãi vì một số khán giả vẫn chưa nắm được thông tin Cha tôi người ở lại remake từ tác phẩm nổi tiếng của Trung Quốc - Lấy danh nghĩa người nhà. Trước Việt Nam, Hàn Quốc cũng từng remake bộ phim này.

Ngoài ra, cũng có không ít khán giả so sánh Cha tôi người ở lại với 2 phiên bản Trung, Hàn. Một số người cho rằng vì đã xem bản gốc nên khi xem bản Việt bị "sượng". Bên cạnh đó, cũng có những ý kiến nhận xét không nên so sánh các phiên bản. Nếu đặt riêng rẽ, phiên bản Việt cũng có những nét hấp dẫn riêng và dàn diễn viên đã làm khá tốt.

Cha tôi người ở lại mang đến câu chuyện gia đình nhìn qua tưởng quen thuộc nhưng lại được khai thác ở những khía cạnh mới lạ. Đó là gia đình có tới 2 ông bố cùng nuôi dưỡng 3 đứa con không cùng huyết thống nhưng ở đó lại đầy ắp yêu thương, ấm áp. Ngược lại, những người thân ruột thịt của bọn trẻ lại "lấy danh nghĩa người nhà" để làm tổn thương, gây đau khổ cho chúng. Bộ phim đem lại những thông điệp sâu sắc khi cắt nghĩa khái niệm: Thế nào là người nhà? Gia đình kết nối với nhau bằng huyết thống hay tình yêu thương chân thành? Bên cạnh câu chuyện gia đình ấm áp, Cha tôi người ở lại còn là hành trình trưởng thành của 3 người con ở hai thời kỳ: Thời cấp 3 đáng yêu với tuyến truyện học đường tạo nên hơi thở thanh xuân; và thời trưởng thành với những màu sắc mới mẻ, tươi tắn, cuốn hút về tình yêu của người trẻ. Tất cả đã tạo thêm sự tươi sáng cho bộ phim và dễ dàng tiếp cận đến khán giả trẻ.

Thủ vai nữ chính - cô bé An, diễn viên Ngọc Huyền mang đến một làn gió tươi mới, đầy sức sống cho màn ảnh. Ở tuổi gần 30, Ngọc Huyền gây xuýt xoa bởi màn cưa sừng làm nghé quá thành công khi hóa thân thành nữ sinh lớp 10. Trong phiên bản gốc, vai diễn An do Đàm Tùng Vận thể hiện. Ngọc Huyền từng chia sẻ, cô không gặp áp lực khi hóa thân thành vai An. An cũng là nhân vật gần với Ngọc Huyền ở ngoài đời nhất.

Ngoài nhân vật An, cặp đôi 2 ông bố do NSƯT Thái Sơn và NSƯT Bùi Như Lai thể hiện cũng chiếm được thiện cảm của khán giả.

Đón xem Cha tôi người ở lại tiếp tục lên sóng VTV3 tối thứ 2, 3, 4 hàng tuần.