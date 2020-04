Dân công sở kiếm tiền từ nghề tay trái trong "cơn bão" Covid-19: Bán hàng online thế nào để "vượt bão" thành công!

Thị trường bán hàng online vốn đã sôi động từ nhiều năm nay trên chợ facebook, zalo. Có rất nhiều cách thức để chị em công sở quảng bá sản phẩm mình cung cấp qua kênh online và tương tác rất tốt với khách hàng.

Từ facebook cá nhân, zalo cá nhân cho đến group chợ cư dân, group khách hàng thân thiết, fanpage bán hàng chạy quảng cáo...

Tại sao giữa thị trường người bán nhiều không kém số lượng người mua vẫn có những chị em công sở bán hàng rất thành công hoặc vừa tham gia thị trường nhưng được ủng hộ nhiệt tình trong giai đoạn người dân hạn chế chi tiêu vì dịch Covid-19?

Để có được nhiều đơn hàng, mỗi người có một bí quyết khác nhau nhưng dễ dàng nhìn thấy một điểm chung là: Bán thứ mà xã hội cần.

Chính xác, một bài đăng bán hàng không có tương tác, khách hàng không quan tâm sẽ nhanh chóng mất hút giữa hàng nghìn bài đăng khác trên thị trường online.

Ngược lại, theo hiệu ứng đám đông, người đã nhận đơn hàng sẽ tiếp tục tăng dần uy tín. Lúc này, chất lượng sản phẩm giao lần đầu, dịch vụ khách hàng, cách tương tác với khách hàng sẽ giúp người bán tiếp tục có đơn hàng tiếp theo.

Trong giai đoạn này, có lẽ sản phẩm dễ bán nhất chính là: Thực phẩm.

Chúng tôi tìm hiểu một địa chỉ facebook bán hoa quả của nhân viên công sở mới kinh doanh từ tháng 2/2020 khi dịch Covid -19 bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam.

Facebook này được khá nhiều lời khen trực tiếp từ khách hàng bên dưới bài đăng: hình ảnh đẹp, chất lượng tốt và cam kết đền bù hàng hỏng hoặc không đạt yêu cầu. Rõ ràng, người bán đã khởi nghiệp tương đối thuận lợi trong giai đoạn nhiều người thất nghiệp, nguồn thu nhập giảm.

Chưa bao giờ khách hàng sẵn lòng bỏ tiền mua hoa quả chất lượng tốt như hiện tại, đặc biệt là các loại hoa quả giàu vitamin, tăng sức đề kháng như: cam, ổi, dưa lê, dâu tây, bơ, xoài chín cây... Ngoài ra, nhiều người làm việc online tại nhà, nhu cầu ăn vặt càng tăng cao.

"Tôi tự tin về nguồn hàng của mình và sẵn sàng để khách hàng, bạn bè, đồng nghiệp ăn thử sản phẩm trước khi quyết định mua. Tôi tin rằng bán hàng chính là bán uy tín cá nhân của bản thân, do đó mình cần thể hiện trách nhiệm đối với mỗi sản phẩm bán ra", chị Trang chia sẻ.

Nhiều cô giáo nghỉ việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã nhanh chóng thể hiện tay nghề của mình, chế biến đồ ăn theo nhu cầu và bán tại các group chợ chung cư.

Trong dịp Tết Hàn Thực, có cô giáo đã chia sẻ rất chân thành lý do mình khởi nghiệp với món bánh trôi, bánh chay là vì thất nghiệp, do đó hàng xóm ủng hộ rất nhiệt tình.

Sau khi có nhiều đơn đặt hàng và lời khen từ khách hàng, cô giáo hoàn toàn có cơ hội thuận lợi để phát triển gian hàng online của mình, tạo thêm nghề tay trái cho mình và người thân trong giai đoạn kinh tế khó khăn.

Tiêu biểu hơn, có những nhân viên văn phòng đã làm nghề tay trái này gần 8 năm, với lượng khách hàng thân thiết rất đông đảo. Mặt hàng cung cấp là các món ăn đặc sản Nghệ An do gia đình tự làm và chuyển xe khách ra Hà Nội hàng tuần: giò bê Nghệ An, giò gân, các món từ lươn đã sơ chế, bò ướt sợi, gân ngâm chua ngọt...

Chị Thơ chia sẻ: "Bình thường mình đã khá đông khách hàng. Tranh thủ giờ nghỉ trưa, buổi tối hay ngày nghỉ mình check đơn, giao hàng. Với dịch vụ ship hàng thuận tiện như hiện nay, mình có thể bán hàng khắp Hà Nội với mức phí ship khoảng 25.000 VND/đơn.

Thông thường, các sản phẩm của gia đình mình được yêu thích vào dịp Tết vì nhu cầu biếu tặng lên cao. Riêng năm nay, do ảnh hưởng của Covid-19, mọi người cần tích trữ thức ăn nhiều hơn, gia đình mình đã tập trung chế biến nhiều hơn, cố gắng giữ giá, thậm chí giảm giá sản phẩm để phục vụ khách hàng thân thiết".

Với kiểu kinh doanh: cung cấp sản phẩm homemade, không tăng giá trong giai đoạn dịch bệnh, chắc chắc người bán hàng online này sẽ giữ được mối quan hệ lâu dài với khách hàng.

Chưa bao giờ việc kinh doanh online phù hợp hơn lúc này. Đối với những nhân viên công sở bị ảnh hưởng ít nhiều bởi dịch Covid - 19, kéo theo giảm lương, thất nghiệp hoặc nghỉ luân phiên, hoàn toàn có thể thử tay nghề nấu nướng, khâu vá, kinh doanh và cung cấp các sản phẩm online tới bạn bè, đồng nghiệp, cư dân nơi sinh sống.