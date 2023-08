Dàn cố vấn "Ca sĩ mặt nạ" gây tranh cãi vì cố diễn sâu, bị chê kém duyên so với mùa 1

Ca sĩ mặt nạ quay trở lại với mùa 2 nhận được nhiều sự chú ý của người hâm mộ. Tuy nhiên, mức độ viral của chương trình mùa mới bị nhận xét là kém hẳn so với mùa đầu tiên. Bên cạnh mascot thiếu đầu tư, Ca sĩ mặt nạ mùa 2 còn gây tranh cãi vì dàn cố vấn cố diễn sâu trước ống kính. Theo đó, khi một số mascot cất giọng hát đặc trưng, khán giả đã "chốt" ngay được đáp án. Trong khi đó, Trấn Thành, Tóc Tiên, Bích Phương không ít lần lái đáp án sang những cái tên khác. Điều này khiến một bộ phận người hâm mộ chương trình không khỏi khó chịu.



Điển hình, trong tập 1 Ca sĩ mặt nạ mùa 2, Ưng Hoàng Phúc ẩn mình dưới lớp mascot Khỉ Hồng. Với cách luyến láy của nam ca sĩ, Tóc Tiên tuy đã viết đáp án là Ưng Hoàng Phúc nhưng vẫn đưa ra nhiều dự đoán cho khán giả như Ông Cao Thắng, Thanh Duy Idol, Bích Phương lại đưa ra cái tên là Hồ Quang Hiếu. Khi Song Luân nghi ngờ Khỉ Hồng là Ưng Hoàng Phúc, Trấn Thành đã vội phản bác: "Trật. Đáp án đó tôi nghĩ là sai rồi. Người tôi viết trong giấy không thể năng động như Khỉ được. Đó là anh Kasim Hoàng Vũ cũng có màu giọng giống vậy".

Trấn Thành chốt đáp án Khỉ Hồng là Kasim Hoàng Vũ trong khi khán giả hầu như nghe ra được màu giọng của Ưng Hoàng Phúc

Không ít người cho rằng Trấn Thành cố tình diễn sâu để tăng thêm tính tò mò của khán giả truyền hình. Tuy nhiên, hành động này lại gây ra tác dụng ngược khi khiến người xem thêm phần khó chịu.

Ngay khi biết Khỉ Hồng là Ưng Hoàng Phúc, Trấn Thành giải thích: "Tôi không nghĩ anh Phúc có thể hát mượt như vậy. Rõ ràng trong thời gian qua anh Phúc có thời gian tôi luyện. Không ngờ anh Phúc luyện tập ra diện mạo hoàn toàn mới. Thật sự đây là bước tiến lớn và hôm nay em chịu thua".

Ưng Hoàng Phúc lộ diện là Khỉ Hồng

Tóc Tiên, Bích Phương và Song Luân đều đưa ra đáp án đúng, chỉ mình Trấn Thành có đáp án sai. Với nhiều khán giả, đây là kết quả khó tin bởi nam MC đã từng giao lưu với rất nhiều nghệ sĩ, nhận biết được nhiều màu giọng khác nhau.

Sang đến tập 2, dù Cừu Bông chưa lộ diện nhưng khán giả đã chắc mẩm nhân vật này không ai khác ngoài Khởi My. Mặc chương trình có đưa nhiều gợi ý sai như chỉ Miu Lê hay Amee, Hiền Thục người xem vẫn không bị đánh lừa vì màu giọng quá đặc trưng của bà xã Kelvin Khánh. Thậm chí, fan Khởi My còn tìm ra được đoạn clip nữ ca sĩ từng cover ca khúc Bước qua đời nhau - bài hát mà Cừu Bông diễn trong tập 2. Đáng chú ý, màn thể hiện của Cừu Bông và Khởi My đều có những nét tương đồng đáng kinh ngạc.

Cừu Bông là một trong những mascot được đánh giá là khá dễ đoán của Ca sĩ mặt nạ mùa 2. Fan chắc nịch đây là Khởi My ngay khi Cừu Bông cất giọng

Trấn Thành lái đáp án Cừu Bông là Hiền Thục, một người có cách hát hoàn toàn khác với mascot trên sân khấu

Clip: Fan ghép hẳn đoạn clip Cừu Bông và Khởi My cùng thể hiện ca khúc Bước qua đời nhau (Nguồn: TikTok plinhhh14)

Đáng ngạc nhiên, trong dàn cố vấn, không một nghệ sĩ nào đưa ra suy đoán về Khởi My. Tóc Tiên cho biết ấn tượng đầu tiên của cô về Cừu Bông lại là Ngô Quỳnh Anh. Trấn Thành cho rằng đây có thể là Thu Ngọc - cựu thành viên nhóm Mây Trắng hoặc "thánh giả giọng" Nhật Thủy. Bích Phương đưa ra 2 cái tên là Thanh Ngọc hoặc Thu Ngọc. Trong khi đó, Bảo Anh "chịu thua": "Em không biết là ai thiệt luôn. Em ghi trong đáp án là chị Ngô Quỳnh Anh".