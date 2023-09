Đòi tiền trong lúc nhậu, chủ nợ bị đâm tử vong

Ngày 5/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Trương Phúc Hậu (SN 2002, trú tại xã Cửu An, thị xã An Khê) để điều tra, xử lý về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 2/9, Trương Phúc Hậu, Châu Ngọc Tân và Nguyễn Công Tùng (cùng SN 2004), Nguyễn Kha và Nguyễn Anh Huy (cùng SN 2006), đều trú tại xã Cửu An; và Nguyễn Đức Thắng (SN 2002, trú phường An Phú, thị xã An Khê) cùng một số người bạn tổ chức ăn nhậu tại nhà của Kha ở thôn An Điền Bắc, xã Cửu An, thị xã An Khê.

Đến khoảng 17h30 cùng ngày, Trần Trường Sa (SN 2003, trú thôn An Điền Nam, xã Cửu An) gọi điện thoại cho Hậu đòi tiền.

Trong lúc gọi điện, Hậu và Sa xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi, thách thức nhau. Tại đây, Hậu nói “mày ngon thì ra đây lấy tiền” rồi chỉ địa điểm, Sa đón xe taxi đến. Trong lúc chờ Sa đến, Kha lấy dao gấp dài khoảng 17cm, Thắng lấy bình xịt hơi cay đưa cho Hậu cất vào túi quần rồi ra ngồi trên xe máy trước nhà đợi.

Khoảng 30 phút sau, Sa đi taxi đến chỗ Hậu đang ngồi. Lúc này Hậu lấy con dao từ túi quần đi lại đứng đối diện với Sa nói chuyện. Sau đó, Hậu cầm dao đâm liên tục 3 nhát vào người Sa khiến nạn nhân đau đớn, bỏ chạy.

Thấy vậy, Kha, Huy, Tân, Tùng chạy từ trong nhà ra đuổi theo dùng tay chân đánh Sa. Chưa dừng lại, Hậu tiếp tục lấy cây gỗ đánh và dùng bình bình xịt hơi cay xịt vào người Sa rồi bỏ đi.

Khoảng 20 phút sau, Sa được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế thị xã An Khê. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, đến 22h cùng ngày nạn nhân tử vong.