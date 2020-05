Đắm đuối style tóc duỗi tự nhiên hè này: Không những hack tuổi lại còn dễ chăm, đẹp hơn sấy kiểu

Duỗi tự nhiên - Cứu tinh cho tóc mỏng, xẹp, tóc dài lỡ cỡ

Simple is the best! Xu hướng make up sương sương hot ra sao thì duỗi tự nhiên cũng rần rần như vậy bởi vẻ đẹp tự nhiên luôn là thời thượng. Chỉ cần ngắm một vài hình ảnh dưới đây cũng đủ đắm đuối với style duỗi tự nhiên này rồi.

Từng lọn tóc ôm nhẹ nhàng lấy khuôn mặt, bồng bềnh với nhiều lớp layer nên có hồn hơn hẳn những kiểu tóc được uốn ép thông thường.

Style duỗi tự nhiên phù hợp với mọi độ dài và độ dầy của tóc. Dù là tóc chạm vai hay tóc dài ngang lưng, dày hay mỏng đều hợp với duỗi tự nhiên.

Thậm chí đây còn là kiểu tóc cứu nguy cho những mái tóc có độ dài lỡ cỡ, chạm vai hay qua vai một chút luôn khiến bạn buồn phiền vì tóc thường bị xòe, vểnh; hay là mái tóc mỏng bẹp ép sát vào mặt.

Không chỉ trông nữ tính mà chắc chắn duỗi tự nhiên còn khiến bạn trông trẻ trung hơn hẳn. Rạng rỡ và không kém phần thanh tao, sang chảnh.

Tha hồ lên đồ diện hè đi chơi, đi làm với tóc duỗi tự nhiên nhẹ nhàng, xinh khó cưỡng như thế này.

Nếu bạn duỗi tự nhiên ở những địa chỉ uy tín thì tóc giữ kiểu được rất lâu. Sẽ không mất nhiều công chăm sóc sau khi làm tóc, không cần tốn tiền, tốn thời gian tới tiệm sấy kiểu để giữ được độ ôm tự nhiên của tóc đâu nhé. Để afamily mách luôn cho bạn địa chỉ làm tóc duỗi tự nhiên siêu đẹp ở Hà Nội.

Tóc duỗi tự nhiên đẹp phát hờn ở 1991 HAIR SALON

Trong khi một số salon vẫn đi theo lối mòn với những kiểu tóc cũ như uốn sóng nước, sóng lơi thì 1991 HAIR SALON luôn hướng phái đẹp đi theo các mẫu tóc tự nhiên, vừa mang đến vẻ đẹp thanh tao, quý phái lại không mất nhiều công chăm sóc. Bởi vậy, không có gì lạ khi đây cũng chính là salon dẫn đầu xu hướng tóc duỗi tự nhiên đẹp hết nấc này.

Duỗi tự nhiên từ ngắn chạm vai đến dài ngang lưng đều được 1991 biến hoá trở nên cuốn hút hơn, có độ ôm tự nhiên và dễ chăm sóc hơn trong những ngày hè nóng.

Sau khi kiểm tra tóc, tuỳ từng chất tóc nhân viên của 1991 HAIR SALON sẽ chọn phương pháp Duỗi hoặc Uốn tự nhiên để khi về nhà bạn chỉ cần sấy khô thôi là đủ, nói không với sấy kiểu mà vẫn đẹp như vừa làm tóc ở tiệm về.

Đặc biệt, tuỳ vào từng người mà stylist của salon sẽ thiết kế dáng cắt phù hợp nhất với chất tóc và khuôn mặt, không làm công nghiệp ai cũng giống ai như nhiều tiệm khác. Để mái tóc có độ ôm, độ cụp tự nhiên, 1991 rất chú trọng kết hợp cắt layer tạo các tầng lớp sao cho tóc nhẹ nhàng, bay bổng như ý muốn. Đây là điều mà không phải salon nào cũng làm được.

Độ bền sau khi duỗi ở 1991 HAIR SALON là từ 4 - 5 tháng, cắt 2 - 3 lần tiếp theo mới cần uốn lại. Tiệm sẽ bảo hành đến khi bạn ưng ý thì thôi.

Chị em đang tìm kiếm một kiểu tóc mới cho mình với mong muốn vừa dễ chăm sóc lại nhẹ nhàng phù hợp với thời tiết mùa hè thì đừng bỏ qua hot trend duỗi tự nhiên của 1991 nhé! Cứ qua cơ sở gần nhất hoặc vào fanpage của tiệm để được tư vấn và trải nghiệm "Vẻ đẹp chạm tới cảm xúc" từ mái tóc của mình.

