Đám đông hỗn loạn trong đám tang NSƯT Ngọc Trinh

Mới đây, thông tin NSƯT Ngọc Trinh qua đời ở tuổi 52 khiến giới nghệ sĩ và người hâm mộ bàng hoàng, xót thương. Nhiều nghệ sĩ đã có mặt tại nhà riêng của cố nghệ sĩ để thắp nén tâm nhang cho đàn chị, chia buồn cùng gia đình.

Gia đình NSƯT Ngọc Trinh đã thông báo cấm quay chụp, ghi hình cảnh tượng trong đám tang để đảm bảo quyền riêng tư cũng như sự trang nghiêm cho buổi lễ. Tuy vậy, nhiều Youtuber, Tiktoker vẫn túc trực ở đám tang để ghi hình những nghệ sĩ nổi tiếng đến dự đám tang.

Đám đông chen chúc, ghi hình nghệ sĩ Phi Nga đến viếng NSƯT Ngọc Trinh. (Video Showbiz 789)

Đám đông chen chúc ghi hình nghệ sĩ Phi Nga, Hà Trí Quang, Dương Cẩm Lynh cùng nhiều nghệ sĩ khác khi đến viếng lễ tang tạo nên cảnh tượng hỗn loạn, phản cảm. Dù nghệ sĩ Phi Nga đã cố gắng né tránh, lấy tay che mặt nhưng đám đông Youtuber, Tiktoker vẫn cố gắng chạy theo để ghi hình cô. Nhiều cư dân mạng bày tỏ bức xúc trước cách hành xử kém duyên của đám đông tại đám tang NSƯT Ngọc Trinh.

Dương Cẩm Lynh được đám đông streamer "săn đón" khi vào viếng NSƯT Ngọc Trinh. (Video Vietdailylife)

Kim Tuyến bị nhiều streamer vây quanh khi đến viếng tại đám tang. (Video Tâm xì phố)

Khung cảnh tại tang lễ đã khiến nhiều nghệ sĩ không khỏi bức xúc khi việc vào viếng trở nên khó khăn. Thậm chí, một số người tỏ ra mệt mỏi, bất bình trước tình trạng một số cá nhân thiếu ý thức, lợi dụng không gian trang nghiêm để ghi hình rồi chia sẻ lên mạng xã hội.

Dân mạng bày tỏ bức xúc trước cách hành xử của một số Youtuber, Tiktoker với các nghệ sĩ

Theo cáo phó, tang lễ của nữ diễn viên sẽ kéo dài đến trưa ngày 4/9. Lễ động quan dự kiến diễn ra vào lúc 14 giờ cùng ngày, sau đó linh cữu của Ngọc Trinh sẽ được đưa đi hỏa táng tại Trung tâm Bình Hưng Hòa (TP.HCM).

NSƯT Ngọc Trinh ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua vai Vy trong bộ phim truyền hình nổi tiếng Mùi Ngò Gai. Trước khi đến với vai diễn này, cô đã có những thành công bước đầu trên sân khấu kịch nói. Quyết định thử sức với một vai dài hơi ở Mùi Ngò Gai trở thành bước ngoặt lớn, đưa tên tuổi Ngọc Trinh đến gần hơn với công chúng yêu mến phim truyền hình.

Gương mặt rạng rỡ, nụ cười tươi cùng lối diễn xuất tự nhiên, chân thật giúp nữ diễn viên nhanh chóng chiếm được tình cảm khán giả. Tuy nhiên, sau hai phần phim gây tiếng vang, vì lý do sức khỏe, Ngọc Trinh buộc phải dừng lại, để lại nhiều tiếc nuối.

NSƯT Ngọc Trinh ra đi ở tuổi 52 với nhiều tâm nguyện còn dang dở.

Sau dấu ấn để đời ấy, Ngọc Trinh tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh và truyền hình, đồng thời duy trì hoạt động tích cực trên sân khấu kịch. Cô cũng tham gia giảng dạy, truyền đạt kinh nghiệm cho thế hệ diễn viên trẻ tại Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh. Với những cống hiến bền bỉ, tháng 8/2019, Ngọc Trinh vinh dự được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.