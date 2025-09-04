Ở tuổi 52, nghệ sĩ Ngọc Trinh qua đời để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng những người ở lại. Lúc sinh thời, nghệ sĩ Ngọc Trinh được rất nhiều nghệ sĩ quý mến, là "thầy" đào tạo và hướng dẫn nhiều diễn viên trẻ của showbiz. Vì thế, nhiều người không khỏi bàng hoàng, đau xót mỗi khi nhắc về kỷ niệm với người quá cố.

Một trong số đó, cư dân mạng nghẹn lòng trước khoảnh khắc vui vẻ và thân thiết của nghệ sĩ Ngọc Trinh và nghệ sĩ Quý Bình lúc sinh thời. Trong ảnh, cả hai nghệ sĩ thân thiết ôm vai bá cổ, nụ cười rạng rỡ, ngập tràn sự vui vẻ, hào hứng. Lúc còn hoạt động ở sân khấu kịch, nghệ sĩ Quý Bình và Ngọc Trinh nhiều lần hợp tác cùng nhau, cả hai có mối quan hệ vô cùng thân thiết.

Một người là "mỹ nhân không tuổi" của sân khấu kịch, một người là tài tử điển trai đa tài của màn ảnh nhỏ, cả hai đã để lại những dấu ấn không thể xoá nhoà. Những khoảnh khắc tưởng chừng giản dị ấy nay lại khiến công chúng nghẹn ngào, bởi cả hai người giờ đây đã không còn hiện diện trên cõi đời. Nụ cười rạng rỡ năm nào nay chỉ còn là ký ức của bạn bè, người thân và khán giả.

Khoảnh khắc thân thiết của nghệ sĩ Ngọc Trinh và Quý Bình bất ngờ được chia sẻ lại khiến ai nhìn cũng nghẹn ngào

NSƯT Ngọc Trinh từng làm nên tên tuổi với vai Vy trong bộ phim truyền hình đình đám Mùi ngò gai. Nữ nghệ sĩ qua đời vào trưa 1/9, sau khi xuất huyết dạ dày và đột quỵ. Ở tuổi 52, nghệ sĩ Ngọc Trinh vẫn còn nhiều ấp ủ dang dở, những vai diễn chưa kịp trở lại, những bài giảng còn dở dang trên giảng đường, những dự định với sân khấu kịch mà chị cả đời gắn bó. Sự ra đi quá đột ngột của Ngọc Trinh khiến đồng nghiệp và khán giả không khỏi bàng hoàng.

Lễ viếng của cố nghệ sĩ Ngọc Trinh đang diễn ra tại nhà riêng ở TP.HCM. Linh cữu sẽ được đưa đi hoả táng vào ngày 4/9.

Nghệ sĩ Ngọc Trinh ra đi để lại nhiều niềm tiếc thương, dàn nghệ sĩ Việt bàng hoàng khi hay tin

NSƯT Quý Bình, đồng nghiệp từng nhiều lần sánh vai cùng nghệ sĩ Ngọc Trinh trong các hoạt động nghệ thuật qua đời hồi tháng 3/2025 sau thời gian chống chọi với bệnh tật. Anh ra đi ở tuổi 42, để lại khoảng trống lớn trên màn ảnh nhỏ và trong lòng công chúng. Một diễn viên điển trai, đa năng, vừa có những vai diễn nặng ký trên truyền hình, vừa sở hữu giọng hát ngọt ngào, Quý Bình được xem là một trong những gương mặt sáng của thế hệ nghệ sĩ tài năng. Sự ra đi của nghệ sĩ Ngọc Trinh và Quý Bình là mất mát lớn đối với nghệ thuật nước nhà.

Diễn viên Quý Bình qua đời sau thời gian chóng chọi với bệnh tật



