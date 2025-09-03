Đám tang diễn viên Ngọc Trinh: NS Công Ninh khóc nghẹn, Quách Ngọc Tuyên ngồi thất thần, Nam Thư cùng dàn sao đến viếng

Những ngày qua, tang lễ của NSƯT Ngọc Trinh đã diễn ra trong không khí trang nghiêm và đầy xúc động. Đông đảo đồng nghiệp, bạn bè thân thiết và người hâm mộ đã có mặt để tiễn biệt cố diễn viên về nơi an nghỉ cuối cùng.

Không khí tang thương bao trùm khi từng đoàn nghệ sĩ lặng lẽ đến thắp nén nhang, tiễn đưa đồng nghiệp. NS Công Ninh rời lễ viếng với đôi mắt đỏ hoe, không giấu nổi sự nghẹn ngào trước mất mát lớn. Hình ảnh nam nghệ sĩ lặng lẽ lau nước mắt khiến nhiều người không khỏi xót xa. Khoảnh khắc Quách Ngọc Tuyên ngồi thất thần tại lễ tang cũng khiến nhiều khán giả xúc động.

Bên cạnh đó, nhiều nghệ sĩ nữ như Nam Thư, Xuân Lan, Trịnh Kim Chi và Thân Thúy Hà, vợ chồng diễn viên Anh Đức, NS Nhật Cường, NS Hữu Châu... tranh thủ thời gian để đến chia buồn cùng gia quyến. Tất cả đều mang nét mặt bàng hoàng, bùi ngùi khi đứng trước di ảnh của cố NS Ngọc Trinh.

Các nghệ sĩ đến viếng trong đám tang NS Ngọc Trinh

NS Công Ninh nghẹn ngào sau khi bước ra khỏi tang lễ

Nam Thư lặng lẽ đến viếng đàn chị

Vợ chồng diễn viên Anh Đức đội mưa đến tiễn biệt NS Ngọc Trinh

Thân Thuý Hà và Xuân Lan đến viếng trong đêm

Diễn viên Quách Ngọc Tuyên ngồi thẫn thờ trong tang lễ NS Ngọc Trinh

NS Hữu Châu

NS Trịnh Kim Chi

NS Nhật Cường

NSƯT Ngọc Trinh được biết đến rộng rãi sau vai Vy trong Mùi Ngò Gai. Trước khi được chọn vào vai Vy, Ngọc Trinh đã có chút thành công trong lịch vực sân khấu kịch nói. Quyết định thử sức cho vai diễn dài hơi trong Mùi Ngò Gai chính là bước ngoặt lớn cho sự nghiệp của Ngọc Trinh và giúp cô đến gần hơn với khán giả yêu thích phim truyền hình. Gương mặt rạng rỡ, nụ cười sáng cộng với lối diễn tự nhiên, chân thật khiến Ngọc Trinh tạo được thiện cảm cho công chúng. Tuy nhiên, sau 2 phần phim "làm mưa làm gió", vì lí do sức khỏe nên Ngọc Trinh đã không thể tiếp tục vai diễn của mình, để lại biết bao tiếc nuối.

Sau vai diễn để đời trong Mùi Ngò Gai, Ngọc Trinh tiếp tục tham gia nhiều dự án phim khác. Bên cạnh đó, nữ diễn viên vẫn tích cực hoạt động ở mảng sân khấu kịch. Ngoài ra, cô còn đứng lớp đào tạo nhiều khóa cho lớp diễn viên trẻ ở trường Sân khấu Điện ảnh. Tháng 8/2019, Ngọc Trinh được trao danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Ngọc Trinh để lại nhiều ký ức cho thế hệ khán giả qua bộ phim Mùi Ngò Gai

Ngày 1/9, thông tin NSƯT Ngọc Trinh qua đời ở tuổi 52 khiến nhiều nghệ sĩ bàng hoàng. Lễ nhập quan diễn ra lúc 19h ngày 1/9, lễ động quan lúc 14h ngày 4/9. Linh cữu nữ nghệ sĩ sẽ được hỏa táng tại Trung tâm Bình Hưng Hòa.

NSƯT Ngọc Trinh qua đời để lại nhiều niềm xót xa cho gia đình, đồng nghiệp và khán giả mến mộ. Trước sự ra đi quá đột ngột này, loạt hình ảnh cuối đời của nữ diễn viên vừa được chia sẻ càng khiến khán giả nghẹn ngào tiếc thương.

Trên trang cá nhân, đạo diễn Bảo Hoàng không khỏi bàng hoàng trước tin NSƯT Ngọc Trinh qua đời. Nam đạo diễn bồi hồi chia sẻ về dự định của cố nghệ sĩ vẫn còn dở dang: "Em không tin luôn đó Chị Trinh ơi... Nãy giờ lòng vòng hỏi thăm. Còn 2 tháng hơn là chị bảo vệ luận án cao học ở Hà Nội rồi mà".