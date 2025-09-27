Sáng 27/9, tại một sự kiện, ông Valentin Trần - Chủ tịch Miss Universe Vietnam đã có những chia sẻ thu hút sự chú ý khi nhắc đến Hương Giang - đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 73. Theo đó, chủ tịch cuộc thi cho biết sẽ làm việc chung, hỗ trợ về hình ảnh, truyền thông cho Hương Giang để sang Bangkok dự thi.

Về khả năng chuyên môn và kinh nghiệm của đại diện lần này, ông Valentin Trần không lo lắng, thậm chí khẳng định: "Mục tiêu của tôi là tìm ra thí sinh mạnh nhất để đến Bangkok dự thi. Từ khi nắm được bản quyền và tổ chức Miss Universe Vietnam, tôi luôn đặt mục tiêu là Việt Nam sẽ có kết quả cao nhất ở cuộc thi quốc tế. Tôi rất vui vì đã chọn được Hương Giang".

Bên cạnh đó, ông Valentin Trần cho biết Hương Giang đang chuẩn bị mọi thứ để sẵn sàng chinh chiến tại Miss Universe 2025. Ông không tiết lộ nhiều hơn mà chỉ mong khán giả tiếp tục theo dõi và ủng hộ Miss Universe Vietnam trong chặng hành trình sắp tới.

Ông Valentin Trần nói về việc cử Hương Giang đi thi Miss Universe

Những ngày qua, dư luận liên tục bàn luận việc Hương Giang bất ngờ trở thành đại diện Việt Nam chinh chiến Miss Universe 2025. Không ít ý kiến hoài nghi, cho rằng còn nhiều gương mặt trẻ sáng giá như Á hậu Quỳnh Anh, Á hậu Thúy Quỳnh nhưng lại không được chọn. Đáp lại tranh cãi, Hương Giang cũng đã lên tiếng, tự đặt câu hỏi: "Tại sao không thể là Hương Giang?".

Theo lời Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018, Miss Universe đã thay đổi tiêu chí, mở cửa chào đón cả phụ nữ chuyển giới, đã kết hôn hay có con. Vì vậy, việc cô góp mặt là minh chứng cho sự bình đẳng và phá bỏ mọi rào cản định kiến. "Đó không phải câu chuyện về giới tính, đó là câu chuyện về con người, về niềm tin! Tin rằng chúng ta chỉ cần nỗ lực, một ngày chúng ta có thể thay đổi cuộc đời của chính mình!", Hương Giang khẳng định.

Hương Giang phản pháo những ý kiến cho rằng mình không xứng đáng thi quốc tế vì là người chuyển giới

Điểm mạnh của Hương Giang nằm ở kinh nghiệm dày dạn, khả năng sân khấu và bản lĩnh ứng xử. Cô từng ghi dấu ấn mạnh mẽ tại Vietnam Idol 2012, đăng quang cuộc thi quốc tế, trở thành nghệ sĩ đa năng khi vừa ca hát, sản xuất show, vừa được săn đón ở nhiều lĩnh vực. Nhan sắc ngày càng thăng hạng, thần thái sắc sảo, cùng tầm ảnh hưởng truyền thông mạnh mẽ giúp Hương Giang được kỳ vọng có thể tạo tiếng vang tại Miss Universe 2025.

Tuy vậy, bên cạnh những thuận lợi, Hương Giang cũng sẽ đối diện không ít thử thách. Ở tuổi 34, cô không còn lợi thế về độ tuổi hay chiều cao như nhiều thí sinh quốc tế khác. Nhưng chính sự dày dạn và câu chuyện truyền cảm hứng của bản thân mới là vũ khí giúp Hương Giang trở thành điểm nhấn khác biệt.

Dù còn nhiều ý kiến trái chiều, nhưng phần đông cộng đồng fan sắc đẹp trong nước vẫn kêu gọi dành sự ủng hộ trọn vẹn cho Hương Giang. Bởi lẽ, khi đã khoác lên mình dải sash Việt Nam, cô không chỉ đại diện cho bản thân mà còn mang trọng trách truyền tải hình ảnh, tiếng nói của nhan sắc Việt ra đấu trường quốc tế. Người hâm mộ đặt nhiều niềm tin rằng với bản lĩnh, kinh nghiệm và sự khát khao chinh phục, Hương Giang sẽ có thể viết nên kỳ tích và biết đâu sẽ mang về chiến thắng đầu tiên cho Việt Nam tại Miss Universe.

Hương Giang đang là thí sinh có lượng người theo dõi trên mạng xã hội cao nhất ở Miss Universe 2025

