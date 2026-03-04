Đám cưới tầm cỡ quốc tế, chao đảo toàn cầu: Màn rước dâu 319 tỷ, cô dâu đẹp như Công chúa xé truyện bước ra

Những ngày vừa qua, cõi mạng toàn cầu dường như "chao đảo" trước một bộ ảnh cưới mang đậm phong cách "sang trọng thầm lặng" (quiet luxury) nhưng lại xa hoa đến mức choáng ngợp. Không ồn ào truyền thông, không phô trương khách mời, hôn lễ dân sự này ghi điểm tuyệt đối bằng những chi tiết đắt giá tinh tế nhất.

Màn rước dâu 319 tỷ, cô dâu - chú rể sở hữu nhan sắc cực phẩm

Đó là hình ảnh một chú rể lịch lãm trong bộ vest trắng kem, cầm lái chiếc siêu xe mui trần huyền thoại màu đỏ chót lướt qua những góc phố tuyệt đẹp của Monaco. Đó là cô dâu lộng lẫy trong chiếc váy đuôi cá Haute Couture bằng ren Chantilly, thêu thủ công hàng nghìn họa tiết hoa và bướm 3D. Và dĩ nhiên, không thể thiếu sự góp mặt của "nhân vật phụ" chiếm trọn spotlight: một chú cún đeo nơ tuxedo lon ton chạy theo chủ nhân, góp mặt trong mỗi khung hình cưới lãng mạn của cặp đôi.

Thay vì những dàn xe hoa hiện đại phủ đầy hoa hồng thường thấy, chú rể đã chọn một cách xuất hiện đẳng cấp và mang đậm dấu ấn cá nhân hơn rất nhiều. Anh diện bộ vest trắng kem lịch lãm, tự tay cầm lái một chiếc siêu xe mui trần cổ điển màu đỏ chót, đưa cô dâu lướt qua những cung đường tuyệt đẹp của Monaco.

Giới mộ điệu nhanh chóng nhận ra "cỗ xe hoa" này không phải dạng vừa. Đó là chiếc Ferrari 250 Testa Rossa đời 1957 - một di sản thực sự của ngành công nghiệp ô tô thế giới. Với mức giá ước tính lên đến 12 triệu USD (khoảng 319 tỷ đồng) và chỉ có hơn 30 chiếc được sản xuất toàn cầu.





Chiếc nhẫn trên tay cô dâu: Đáng giá bằng cả gia tài

Bên cạnh chiếc siêu xe triệu đô, mọi ánh nhìn tinh tế đều va vào ngón tay áp út của cô dâu. Theo Daily Mail, chiếc nhẫn đính hôn kiêm nhẫn cưới này là một kiệt tác thực sự, minh chứng cho tình yêu nồng nhiệt và khối tài sản không hề nhỏ của chú rể.

Chuyên gia Laura Taylor từ Lorel Diamonds nhận định, viên kim cương chủ đạo mang giác cắt hình bầu dục (oval-cut), được đặt khéo léo trên đai nhẫn bạch kim nạm kim cương tấm (pavé band). Giác cắt oval tạo ra độ lấp lánh rực rỡ, mà còn tạo hiệu ứng thị giác giúp ngón tay cô dâu thêm phần thon thả.

Ước tính viên kim cương trên chiếc nhẫn khoảng 5 - 6 carat. Để đạt được độ trong suốt hoàn mỹ, đây chắc chắn là một viên kim cương tự nhiên thuộc hàng cực phẩm. Daily Mail ước tính siêu phẩm trang sức này có giá trị khoảng 500.000 USD (hay hơn 13 tỷ VNĐ).

Nhân vật chính sở hữu nhan sắc "cực phẩm" này nhanh chóng thu về hàng triệu lượt thả tim và chia sẻ. Và nhân vật chính trong câu chuyện tình lãng mạn này chính là: "Nam thần" làng đua F1 Charles Leclerc và người mẫu Alexandra Saint Mleux.

Cả hai chính thức về chung một nhà vào ngày 28/02. Leclerc và Saint Mleux đã hẹn hò từ đầu năm 2023, sau khi gặp nhau lần đầu tiên tại Tuần lễ thời trang Paris vào tháng 3/2023, đến tháng 11/2025 cả hai chính thức tuyên bố đính hôn.