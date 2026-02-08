Cô dâu 61 tuổi lấy chồng, được các con tổ chức đám cưới linh đình: Khoảnh khắc xuất hiện gây xúc động

Những ngày vừa qua, mạng xã hội chia sẻ nhiều đoạn clip, hình ảnh được chụp tại đám cưới của một cô dâu 61 tuổi. Người phụ nữ với gương mặt rạng ngời, hạnh phúc, khoác trên mình bộ váy cưới khiến dư luận dành nhiều lời khen ngợi, chúc phúc.

Điều đặc biệt hơn khi đám cưới của người phụ nữ được chính các con của cô chuẩn bị, tổ chức rất linh đình. Được biết, cô dâu xuất hiện trong những đoạn clip, hình ảnh viral trên mạng xã hội là cô Phạm Thị Nhung (sinh năm 1965), chú rể là Việt kiều Mỹ tên Trần Thông, hơn cô 10 tuổi. Hôn lễ của cặp đôi được tổ chức ngày 28-29/1 vừa qua.

Cô Nhung "lỡ lần đò" đầu tiên vào năm 2000, sau đó một mình chăm sóc 3 người con (2 trai, 1 gái) khôn lớn. Trong suốt 25 năm làm mẹ đơn thân, cô Nhung không đi tìm hạnh phúc của riêng mình mà toàn tâm toàn ý lo cho con cái

Khi con trai cả yên bề gia thất, người con thứ và con út cũng có công việc ổn định, cô mới nghĩ đến chuyện tìm một người để ở bên những năm tháng còn lại.

Chia sẻ trên VietNamNet, cô Nhung cho hay: "Các con tôi khuyên nhủ nhiều lắm. Các con đi làm ăn xa, thấy mẹ lủi thủi ở nhà thì không đành lòng nên bảo mẹ: 'Mẹ lấy chồng đi. Mẹ vui thì chúng con mới vui được'. Các con thấu hiểu như vậy thì tôi cũng mở lòng, đi tìm hạnh phúc riêng"

Thông tin trên VietNamNet, vào năm 2022, qua lời giới thiệu của bạn bè, cô Nhung quen biết người chồng hiện tại - khi ấy đang sống và làm việc tại Mỹ. Thời gian đầu, cô không mấy ấn tượng với đối phương. Tuy nhiên, khi thấy người ta vì mình mà về Việt Nam suốt 5 tháng, cô bắt đầu có chút quan tâm và cảm động.

Những hình ảnh trong đám cưới nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội

Các con tự chuẩn bị đám cưới linh đình cho mẹ

Chuyện tình cảm của cô Nhung được các con ủng hộ nhiệt tình. Còn 3 người con riêng của ông Thông thì có chút băn khoăn. Tuy nhiên qua thời gian tiếp xúc, họ đã thay đổi thái độ, suy nghĩ và hoàn toàn ủng hộ quyết định về chung một nhà của cặp đôi. Thương bố mẹ nhiều năm lẻ bóng, con cái đã tổ chức cho họ một hôn lễ chỉn chu với đầy đủ các bước dạm ngõ, ăn hỏi, lễ thành hôn...

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Cù Huy Đức (36 tuổi, hiện sinh sống tại quận 7, TP.HCM), con trai của cô Nhung, cho biết đám cưới không chỉ là sự kiện trọng đại của mẹ anh mà còn là dấu mốc khép lại hơn hai thập kỷ bà sống trong cảnh đơn thân.

Chia sẻ về người bạn đời của mẹ, anh Huy nói thêm trên Tri Thức - Znews: "Tôi không nói chuyện nhiều với chú, nhưng thấy chú hiền và chân thành. Tôi tin chú sẽ mang lại hạnh phúc cho mẹ, vì mẹ đã thiệt thòi quá lâu rồi".

Hiện tại, cô Nhung vẫn sống ở TPHCM, còn chồng cô di chuyển giữa Việt Nam và Mỹ. Cặp đôi đồng hành cùng nhau với sự thấu hiểu, tôn trọng và yêu thương chân thành.