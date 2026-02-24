Một đám cưới đã trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội khi cô dâu và dàn phù dâu khoe cơ bắp ấn tượng.

Theo báo Tiền phong, đám cưới của cô dâu Shi Fan (30 tuổi) diễn ra tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, hôm 9/1. Cô là người giành chức vô địch Overall Fit Model tại Giải vô địch người mẫu thể hình thế giới IFBB ở Litva năm 2024.

Cô cũng là người Trung Quốc đầu tiên giành được danh hiệu này. Hiện tại, cô là giảng viên thể thao tại Đại học Hồ Bắc.

Những hình ảnh đám cưới lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, Shi Fan cùng 4 phù dâu xuất hiện trong trang phục lễ cưới, tự tin khoe bắp tay và cơ lưng rắn chắc khiến nhiều người trầm trồ.

Hai phù dâu trong số đó cũng là những nhà vô địch, giành huy chương vàng tại các cuộc thi thể hình quốc tế.

"Tất cả phù dâu của tôi đều yêu thích thể hình và tự hào thể hiện vóc dáng của mình," Shi chia sẻ. Cô cũng tiết lộ rằng chồng mình, dù không được nêu tên, cũng là người đam mê thể dục.

Cô dâu và phù dâu khoe cơ bắp cuồn cuộn trong đám cưới khiến quan khách trầm trồ. Ảnh: SCMP.

Shi, hiện 30 tuổi, bắt đầu sự nghiệp thể hình cách đây 10 năm khi còn là huấn luyện viên bán thời gian tại một phòng tập. Sau đó, cô được một huấn luyện viên chuyên nghiệp giới thiệu vào bộ môn này và đã nhanh chóng thể hiện tài năng.

Vào năm 2018, Shi được tuyển chọn vào đội tuyển quốc gia Trung Quốc sau khi chiến thắng tại một giải đấu trong nước. Cô chia sẻ: "Thể hình đòi hỏi cơ thể bạn phải hoàn hảo không có khuyết điểm. Cũng giống như các môn thể thao cạnh tranh khác, chúng tôi cần đạt đến sự hoàn mỹ".

Shi cho rằng vóc dáng lý tưởng đã mang lại cho cô sự tự tin, danh hiệu và làm thay đổi cuộc đời cô.

Theo Người đưa tin, năm 2019, Shi được Đại học Hồ Bắc tuyển dụng làm giảng viên thể dục. Các bài giảng về thể hình của cô, ví dụ như cách tăng cơ, giảm mỡ hay các bài tập giãn cơn và rèn luyện sức bền, được sinh viên yêu thích.

"Các bài tập thể hình không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh hơn mà còn giúp các em làm chủ cơ thể và cuộc sống của mình. Ít nhất thì khi các em muốn "nằm thẳng" (tiếng lóng ở Trung Quốc, ý chỉ buông xuôi, không phấn đấu trong cuộc sống), các em sẽ thấy do dự một chút", Shi nói với sinh viên.

Hình ảnh của Shi và dàn phù dâu trong đám cưới thu hút nhiều sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc.

"Họ là những cô gái khỏe mạnh và xinh đẹp nhất", một dân mạng dành lời khen.

"Bạn trai của họ chắc không dám làm điều gì sai trái", một người khác để lại bình luận.