Đám cưới ở Đông Anh Hà Nội: Anh trai tặng hẳn xế hộp cho em gái, rạp cưới dài từ cổng làng vào đến tư gia

Từ rạp cưới, váy cưới, hoa cưới cho đến cả chiếc xế hộp làm quà hồi môn, tất cả đều được anh trai chuẩn bị cho em gái trong ngày lên xe hoa về nhà chồng. Đám cưới của Bích Diệp và Quang Trung tại Đông Anh (Hà Nội) khiến nhiều người xuýt xoa vì độ hoành tráng và sự đầu tư không phải dạng vừa.

Đám cưới mà vừa đến cổng làng đã thấy hoành tráng, càng đi sâu vào trong càng bất ngờ

Mới đây, đám cưới của cặp đôi Bích Diệp và Quang Trung được tổ chức tại nhà gái ở Đông Anh (Hà Nội) thu hút sự chú ý bởi không gian trang trí vô cùng hoành tráng. Chẳng cần đợi đến lúc bước vào rạp cưới, ngay từ cổng làng, khách mời đã cảm nhận được độ chịu chơi của gia đình.

(Nguồn: @thi.bi9640)

Ngay cổng làng là hai bó hoa khổng lồ được trang trí nổi bật để chào đón khách mời. Ngay từ cổng làng đã có cả dàn xe sang xếp hàng, đủ khiến người đi qua phải ngoái nhìn. Từ xe sang đến hoa cưới, cổng cưới, tất cả đều báo hiệu một đám cưới hoành tráng đang diễn ra bên trong.

(Nguồn: MC HỮU THUẤN)

(Nguồn: @thi.bi9640)

Đi thêm một đoạn, khách sẽ bắt gặp cổng cưới mang tên cô dâu chú rể. Cứ tưởng đến đây là đã đủ hoành tráng rồi, nhưng hóa ra đây mới chỉ là chiếc cổng đầu tiên.

Đến khu vực rạp cưới chính, một vườn hoa cẩm tú cầu được trồng bao quanh khiến không gian chẳng khác nào khu vườn dành riêng cho cô dâu chú rể. Đối diện rạp cưới là tư gia nhà gái với cổng Long - Phụng được trang trí vô cùng bề thế, nổi bật cả một góc.

(Nguồn: @lequynhcco ,MC HỮU THUẤN)



Đặc biệt, lối đi vào rạp cưới còn là một chiếc cầu được trang trí xinh xắn, ngọt ngào đúng theo sở thích của cô dâu. Từ những hạng mục lớn cho đến các chi tiết nhỏ đều được chăm chút cẩn thận, đủ thấy gia đình đã dành nhiều tâm huyết cho ngày vui này.

(Nguồn: @thi.bi9640)

Tiệc cưới như concert có cả dàn nhạc giao hưởng, nhạc dân tộc và anh tài Hoàng Dũng góp vui

Không chỉ gây ấn tượng bên ngoài, bước vào trong rạp cưới, khách mời tiếp tục được chiêu đãi một không gian tiệc cưới khá đặc biệt.

Ngoài sân khấu chính dành cho nghi thức thành hôn, rạp cưới còn được chia thành hai khu vực âm nhạc riêng biệt. Một bên là dàn nhạc giao hưởng thính phòng, bên còn lại là dàn nhạc dân tộc. Sự kết hợp giữa hai phong cách khiến bữa tiệc vừa sang trọng, vừa có nét truyền thống gần gũi.

(Nguồn: @mnh.tic.xn, @ngadinh._)



Chưa hết, tiệc cưới còn có sự xuất hiện và trình diễn của anh tài Hoàng Dũng cùng nhiều ca sĩ khác đến chung vui. Có thể nói, khách mời tới dự đám cưới không chỉ được ăn tiệc mà còn được thưởng thức cả một chương trình âm nhạc được chuẩn bị công phu.

Anh trai nhà người ta: Lo cho em gái từ váy cưới, hoa cưới đến cả xế hộp hồi môn

Một trong những chi tiết khiến đám cưới này càng thêm đặc biệt chính là sự chăm chút của anh trai dành cho cô dâu Bích Diệp.

Từ rạp cưới hoành tráng, chiếc váy cưới, bó hoa cô dâu cầm trên tay cho đến chiếc xế hộp làm quà hồi môn, tất cả đều do anh trai chuẩn bị cho em gái trước khi về nhà chồng. Nghe đến đây, chắc hẳn không ít chị em sẽ phải xuýt xoa vì đúng chuẩn "anh trai nhà người ta".

(Nguồn: MC HỮU THUẤN)

Không chỉ là những món quà có giá trị, từng sự chuẩn bị còn cho thấy tình cảm và sự quan tâm mà người anh dành cho em gái trong ngày trọng đại. Có anh trai vừa tâm lý vừa chịu chi thế này, cô dâu quả thực được cưng chiều hết mực.

Khoảnh khắc ngọt ngào nhất lại là khi tiệc cưới đã tàn

Giữa một đám cưới hoành tráng với bao nhiêu điều đặc biệt, khoảnh khắc ngọt ngào nhất có lẽ lại đến khi khách mời đã ra về hết. Bích Diệp và Quang Trung cùng ngồi lại bên những bàn tiệc, nhìn lại hành trình đã qua của cả hai.

Không còn sân khấu náo nhiệt hay những màn trình diễn sôi động, chỉ còn cô dâu chú rể bên nhau, tận hưởng những phút giây bình yên sau một ngày vui đáng nhớ.

Lễ ăn hỏi trước đó cũng hoành tráng không kém, Long - Phụng dài tới 15 mét, cả làng ra xem cô dâu lên xe hoa

Nếu đám cưới vừa qua gây ấn tượng với tông xanh dương chủ đạo thì lễ ăn hỏi được tổ chức trước đó lại phủ sắc đỏ rực rỡ. Từ cổng đến rạp đều được trang trí nổi bật, khiến cả làng cũng phải ra xem và dõi theo ngày vui của cặp đôi.

Đáng chú ý nhất là cặp Long - Phụng dài tới 15 mét, được trang trí nguy nga ngay khu vực tư gia nhà gái. Cùng với đó, căn dinh thự bề thế của gia đình cũng khiến nhiều người không khỏi trầm trồ.

(Nguồn: @cuoihoiquanghuy)

Nhìn lại từ lễ ăn hỏi đến đám cưới, có thể thấy gia đình đã đầu tư rất nhiều công sức để Bích Diệp có một ngày lên xe hoa thật đáng nhớ.

Đặc biệt, phía sau những khung cảnh hoành tráng ấy còn là tình cảm của người anh trai dành cho em gái. Đúng là một đám cưới không chỉ khiến người ta xuýt xoa vì độ chịu chi mà còn vì cô dâu có một người anh quá đỗi tâm lý.