Đám cưới đẹp nhất Trung Quốc đang xâm chiếm MXH: Cô dâu visual đỉnh muốn xỉu, chú rể toàn thân sang xịn mịn

Ngay lúc này, những hình ảnh mới của đôi phim Chó Hoang Và Xương là Trương Tịnh Nghi - Tống Uy Long đang gây bão mạng xã hội. Cả hai hóa thân thành một cặp cô dâu chú rể. Dù chỉ xuất hiện thông qua những khung hình fancam từ người hâm mộ, họ vẫn gây ấn tượng mạnh cho khán giả nhờ dáng vẻ như bước ra từ truyện ngôn tình.

Tống Uy Long và Trương Tịnh Nghi hóa thân thành cặp vợ chồng trong ngày cưới.

Được biết, đây là những hình ảnh từ phần ngoại truyện của bộ phim Chó Hoang Và Xương. Trong những hình ảnh đang được lan truyền trên mạng xã hội, Trương Tịnh Nghi trở thành một cô dâu xinh đẹp tuyệt vời, góc nào cũng hoàn mỹ không tì vết. Trong khi đó, Tống Uy Long cũng mang đậm hơi thở của một nam chính ngôn tình. Anh nhìn cực kỳ điển trai, phong độ, khi cười lên thì sáng bừng cả khung hình.

Tống Uy Long đẹp ná thở dưới cơn mưa

Đặc biệt, thời điểm ghi hình trời đã đổ cơn mưa tầm tã. Điều này hẳn đã gây ra nhiều khó khăn cho ekip, tuy nhiên nó lại vô tình khiến cho khung cảnh này giống như trong nguyên tác, khi mà đám cưới của hai nhân vật chính trong truyện cũng diễn ra dưới trời mưa. Thêm vào đó, việc Trương Tịnh Nghi và Tống Uy Long cùng đi dưới mưa đã tạo nên những khung cảnh cực kỳ lãng mạn. Cả hai vô cùng xứng đôi vừa lứa, khiến các "mọt phim" càng thêm mong chờ đối với màn kết hợp gữa họ ở dự án ngôn tình hiện đại này.

Trời đổ mưa trong lúc ghi hình đã mang đến nhiều khó khăn cho ekip.

Tuy nhiên cũng vì thế mà nó mang đến những khung hình càng thêm phần lãng mạn.

Trời mưa khiến cho đám cưới của cặp đôi trong phim trở nên giống với những gì được tả trong nguyên tác.

Bình luận của netizen về cảnh đám cưới của Trương Tịnh Nghi và Tống Uy Long:

- Nay quay ngoại truyện để làm tư liệu quảng cáo nè. Mango đặt cược bộ này cũng đúng, diễn viên lẫn đoàn phim đều ok. Mong chờ tháng 7 cùng Chó Hoang Và Xương nha.

- Người ăn cưới online cũng hạnh phúc lây.

- Ai kêu không hợp vai bước ra đây, huhu.

- Dù mưa nhưng mà vì thế anh chị mới đi dưới một cái ô, xong còn dìu nhau thấy cũng mãn nguyện.

- Trong truyện cưới cũng mưa, giờ quay cũng mưa, tín hiệu vũ trụ trời ơi.

- Ông trời biết anh chị tui cưới nên mưa tầm tã luôn.

Nói thêm về Chó Hoang Và Xương, bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Hưu Đồ Thành, xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa hai nhân vật Trần Dị và Miêu Tĩnh. Họ từng nương tựa vào nhau để trưởng thành, có với nhau những ký ức đáng nhớ, nhưng lại buộc phải rời xa nhau. Sau nhiều năm, cả hai có duyên gặp lại. Định mệnh khiến họ bị cuốn vào một hành trình đầy nguy hiểm, nhưng trong hiểm nguy trái tim của cả hai lại rung động mãnh liệt. Cuối cùng, họ nắm tay vượt qua mọi sóng gió, bảo vệ được tình yêu và hạnh phúc bên nhau.

Cho những ai chưa biết, Chó Hoang Và Xương đã đóng máy từ hồi tháng 9 năm ngoái. Hiện tại, phim dự kiến phát sóng vào đầu tháng 7 năm nay.

nguồn: Weibo

Thu Phong