Làng giải trí Hàn Quốc không thiếu người đẹp. Nhưng để đạt đến cái gọi là "khí chất" thì lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Đẹp có thể rèn giũa, có thể đến từ ánh đèn studio hay lớp filter tinh tế. Nhưng khí chất thì không thể giả tạo. Và Kim Jiwon là người đang sở hữu thứ hiếm có ấy một cách tự nhiên nhất, ngày càng đẳng cấp hơn theo từng năm tháng.

Kim Jiwon sinh ngày 19 tháng 10 năm 1992 tại Guro-gu, Seoul. Trước khi được biết đến với tư cách diễn viên, cô từng được đào tạo về cả ca hát lẫn diễn xuất, từng đảm nhận vai trò hát bè cho ca sĩ Younha và xuất hiện trong MV "Gossip Boy" với nghệ danh "Jessica K" vào năm 2008. Tuy nhiên, màn ảnh mới là nơi Kim Jiwon tìm thấy con đường của mình.

Những ngày đầu, cô được biết đến với cái tên "Cô gái Oran C" và "Cô gái Lollipop" qua các quảng cáo, thậm chí còn được gọi là "Tiểu Kim Taehee" vì ngoại hình có phần tương đồng với đàn chị nổi tiếng. Đó là một xuất phát điểm khiêm tốn của người con gái trẻ chưa có gì ngoài gương mặt và sự kiên nhẫn. Nhưng cũng chính sự kiên nhẫn ấy đã định hình nên một Kim Jiwon bản lĩnh sau này.

Sự nghiệp diễn xuất của Kim Jiwon chính thức bắt đầu từ năm 2011 với vai trò trong sitcom Gia đình là số 1 phần 3 của MBC. Những năm tiếp theo là chuỗi ngày cô lặng lẽ tích lũy qua từng vai nhỏ, từng dự án không tên tuổi, từng cảnh quay mà nhiều người sẽ bỏ qua nếu không để ý.

Bước ngoặt đầu tiên đến vào năm 2013 với Người thừa kế (The Heirs). Vai Yoo Rachel, cô tiểu thư kiêu kỳ, lạnh lùng, mang trong mình nỗi đau bị ẩn giấu sau vẻ ngoài hoàn hảo, đã biến Kim Jiwon trở thành cái tên được nhắc đến. Cô giành giải Ngôi sao mới tại SBS Drama Awards 2013 cho vai diễn này. Thú vị là, đó cũng là lần đầu tiên khán giả nhận ra rằng Kim Jiwon không chỉ đẹp. Cô còn có thứ gì đó rất đặc biệt trong ánh mắt.

Năm 2016, Hậu duệ mặt trời chính thức đưa cô trở thành ngôi sao. Vai trung úy Yoon Myungjoo thẳng thắn, quyết đoán, yêu hết mình nhưng cũng đủ kiêu hãnh để không cúi đầu đã chiếm trọn cảm tình của khán giả. Đây là nhân vật không bị lu mờ dù đứng bên cạnh cặp đôi chính Song Joongki và Song Hyekyo lúc bấy giờ đang ở đỉnh cao nhất của làng giải trí. Một mình giữ vững sức hút của tuyến phụ, đó không phải ai cũng làm được.

Những năm sau đó, Kim Jiwon tiếp tục ghi dấu qua Thanh xuân vật vã (2017), Biên niên sử Arthdal (2019), Tình yêu chốn đô thị (2020-2021) và Nhật ký tự do của tôi (2022). Không phải tất cả đều thành công vang dội, nhưng mỗi vai diễn đều để lại một dấu ấn nào đó về chiều sâu diễn xuất của cô. Cô không chọn vai dễ. Và kể cả khi phim không đạt kỳ vọng, người ta vẫn nhắc đến Kim Jiwon như một điểm sáng.

Nếu Hậu duệ mặt trời là bệ phóng, thì Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears, 2024) chính là khoảnh khắc Kim Jiwon chạm đến đỉnh cao thực sự của một sự nghiệp dài hơi. Bộ phim liên tục thống trị hạng mục phim truyền hình không phải tiếng Anh trong Top 10 toàn cầu của Netflix, trở thành hiện tượng Hallyu của năm.

Vai Hong Haein, nữ chủ tịch tập đoàn bán lẻ lớn nhất Hàn Quốc, lạnh lùng, đầy tham vọng nhưng ẩn sâu là một người phụ nữ mang nỗi sợ bị bỏ rơi, chính là vai diễn sinh ra để dành cho Kim Jiwon. Khi khoác lên mình những trang phục và phụ kiện đắt đỏ của nhân vật, khí chất sang chảnh của cô tăng thêm vài phần và khó có đối thủ. Nhưng thứ khiến người ta thực sự xúc động không phải là những bộ cánh tiền tỷ, mà là khoảnh khắc Haein khóc, mắt đỏ hoe nhưng cằm vẫn giữ thẳng.

Sức hút của Kim Jiwon không dừng lại ở màn ảnh. Tháng 9 năm 2024, cô chính thức trở thành đại sứ thương hiệu toàn cầu của BVLGARI, trở thành người Hàn Quốc đầu tiên đại diện cho cả ba dòng sản phẩm của nhà mốt Ý danh tiếng này: trang sức, đồng hồ và nước hoa. Lý do BVLGARI chọn cô, theo như thương hiệu chia sẻ, là "vẻ đẹp đa diện, phong cách thanh lịch và năng lượng tích cực cô lan tỏa", những yếu tố được đánh giá là "hoàn hảo và hiếm thấy".

Trong chiến dịch quảng bá bộ sưu tập Divas' Dream, Kim Jiwon hóa thân thành một "diva hiện đại", quý phái nhưng tự chủ, dịu dàng nhưng mạnh mẽ, với hình ảnh lan tỏa từ Seoul, Tokyo cho đến Milan, Paris.

Nhìn vào bộ ảnh đang được cộng đồng chia sẻ rộng rãi, người ta bàn về tóc ngắn, về tóc mái, về kiểu đặt tay, về ánh mắt. Netizen Hàn đúc kết: "Chắc cũng vì tính cách của chị ấy rất nữ tính và trầm lặng." Đó là nhận xét thú vị, vì nó chạm đúng vào cốt lõi của vấn đề.

Năm 2024, Kim Jiwon đứng đầu bảng xếp hạng mỹ nhân đẹp nhất Hàn Quốc, vượt qua cả loạt tên tuổi đình đám như Song Hyekyo hay Suzy, và khán giả đồng thuận gần như tuyệt đối. Nhưng thứ đang giúp cô giữ vị trí đó không đơn thuần là gương mặt. Đó là sự chín muồi. Là chiều sâu. Là cái cách cô hiện diện trong khung hình mà không cần làm gì thêm.

Từ "Cô gái Oran C" năm 2008 đến đại sứ toàn cầu BVLGARI năm 2024, Kim Jiwon đã đi một hành trình dài. Và nếu nhìn lại toàn bộ hành trình ấy, người ta sẽ nhận ra rằng: mỗi giai đoạn, cô đều đẹp hơn năm trước. Không phải vì nhan sắc không thay đổi, mà vì thứ tỏa ra từ bên trong ngày càng sâu và đặc hơn.

Nhan sắc rồi sẽ thay đổi theo thời gian. Nhưng khí chất thì chỉ có một hướng duy nhất, ngày càng đỉnh hơn.

Thanh Yên