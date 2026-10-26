Đám cưới của Ngọc Trinh và Quốc Trường

Ngọc Trinh vốn khá kín tiếng khi nhắc đến chuyện yêu đương. Dù nhiều lần vướng tin đồn tình cảm với các gương mặt nổi tiếng, người đẹp hiếm khi công khai đời tư trước công chúng. Thời gian gần đây, mối quan hệ giữa cô và diễn viên, doanh nhân Quốc Trường bất ngờ nhận được sự chú ý khi cả hai liên tục có những màn tương tác thân thiết.

Đặc biệt, loạt khoảnh khắc Ngọc Trinh làm cô dâu bên cạnh chú rể Quốc Trường được quan tâm. Thời điểm đó, trên MXH còn xuất hiện thiệp "Lễ Thành Hôn" của cả hai. Thế nhưng sau đó người hâm mộ với vỡ lẽ đây chỉ là những hình ảnh trong cặp đôi quảng bá cho buổi livestream. Sau đó, Quốc Trường và Ngọc Trinh cùng diện đồ cô dâu chú rể như đám cưới thật để bán hàng. Cũng từ đây, "thuyền" Ngọc Trinh và Quốc Trường được "đẩy" nhiệt tình hơn vì cả hai trông quá đẹp đôi.

Ngọc Trinh và Quốc Trường từng lộ ảnh làm cô dâu chú rể xuất hiện trong không gian như đám cưới

Thời điểm đó, netizen hoang mang trước hỷ sự đặc biệt này

Hoá ra, đó chỉ là những hình ảnh cả hai quảng bá cho buổi livestream bán hàng với chủ đề đám cưới

Theo chia sẻ của Quốc Trường, anh gặp Ngọc Trinh lần đầu vào năm 2019 tại một sự kiện. Sau cuộc gặp, nam diễn viên từng đăng tải bài viết dành lời khen cho người đẹp: "Chuyện giờ mới kể: chúc mừng CEO Ngọc Trinh, xinh đẹp lại tài giỏi, biết nhiều trên mặt báo, hôm ấy mới gặp, xinh đẹp khéo léo và thông minh".

Quốc Trường từng dành nhiều lời khen cho Ngọc Trinh trong lần đầu gặp gỡ

Những năm gần đây, cả hai có nhiều cơ hội gặp gỡ và tương tác hơn. Ngọc Trinh và Quốc Trường thường xuất hiện tại các sự kiện quan trọng của đối phương, từ khai trương đến ra mắt phim. Cả hai cũng từng cùng tham gia livestream bán hàng, thoải mái trò chuyện và có những màn “thả thính” khiến người xem thích thú.

Đáng chú ý, vào tháng 2/2026, Ngọc Trinh còn xuất hiện trong một buổi ăn uống cùng gia đình Quốc Trường. Bữa ăn diễn ra tại quán của người đẹp, với sự góp mặt của mẹ nam diễn viên và một số người thân thiết. Trong những hình ảnh, video được chia sẻ, Ngọc Trinh ngồi chung bàn, trò chuyện khá thoải mái với mọi người. Khoảnh khắc mẹ Quốc Trường chụp ảnh cùng cô với thái độ vui vẻ cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Từ những lần xuất hiện chung đến cuộc gặp gỡ gia đình, mối quan hệ giữa Ngọc Trinh và Quốc Trường ngày càng được công chúng quan tâm. Hiện người trong cuộc vẫn chưa có chia sẻ chính thức về mối quan hệ của mình.

Gần đây, cả hai xuất hiện cùng nhau trong rất nhiều hoạt động

Quốc Trường thường xuyên có những hành động tình cảm với Ngọc Trinh

Cả hai được công chúng đẩy thuyền nhiệt tình

Ngọc Trinh đã gặp gỡ gia đình Quốc Trường

Quốc Trường - Ngọc Trinh giàu có chẳng ai kém ai

Quốc Trường là gương mặt quen thuộc với khán giả qua nhiều bộ phim như Gạo nếp gạo tẻ, Về nhà đi con và Bẫy ngọt ngào. Trước khi được đông đảo khán giả biết đến, nam diễn viên từng trải qua quãng thời gian không ít khó khăn trong nghề. Nhờ ngoại hình điển trai cùng những vai diễn tạo được dấu ấn, anh dần khẳng định vị trí trong lĩnh vực phim ảnh.

Không chỉ hoạt động nghệ thuật, Quốc Trường còn ghi dấu ấn trong kinh doanh khi điều hành chuỗi quán ăn có quy mô lớn. Nam diễn viên được biết đến với cuộc sống sung túc, sở hữu những bất động sản đáng chú ý tại TP.HCM và quê nhà Cần Thơ. Dù có sự nghiệp và nền tảng kinh tế ổn định, anh lại khá kín tiếng trong chuyện tình cảm.

Khi được hỏi về người bạn đời trong tương lai, Quốc Trường từng bày tỏ quan điểm coi trọng nhân duyên: “Với người đồng hành suốt đời, tất cả đều nằm ở chữ nhân duyên. Khi đủ duyên, có trốn chạy cũng không được. Ngược lại, nếu không có duyên, mình cố đeo đuổi người đúng gu, họ cũng không thể trở thành vợ hay bạn gái”.

Quốc Trường là doanh nhân giàu có, sở hữu nhà và xe chẳng kém ai

Nam diễn viên cũng rất kín đáo trong chuyện tình cảm

Trong khi đó, chuyện tình cảm của Ngọc Trinh cũng luôn là chủ đề được khán giả quan tâm. Thời gian qua, người đẹp từng vướng nghi vấn có mối quan hệ đặc biệt với diễn viên Kiều Minh Tuấn sau một số tương tác gây chú ý. Tuy nhiên, cả hai chưa xác nhận chuyện hẹn hò, còn những đồn đoán về tình trạng mối quan hệ hiện tại cũng chưa được người trong cuộc làm rõ.

Trong một cuộc trò chuyện với chúng tôi, khi được hỏi về dự định kết hôn và sinh con, Ngọc Trinh cho biết cô không còn đặt ra những cột mốc cố định cho bản thân như trước. Người đẹp chia sẻ: “Hiện tại tôi không đặt cột mốc khi nào có con hay lập gia đình nữa. Mấy năm trước, tôi đặt cột mốc nhưng không thành nên hiện tại tôi muốn để mọi thứ đúng thời điểm, tuỳ duyên, tuỳ người”.

Về hình mẫu bạn đời, Ngọc Trinh cho biết cô mong muốn tìm được một người đàn ông biết quan tâm đến gia đình, không gia trưởng và sẵn sàng dành thời gian cho người mình yêu. “Tôi thích một mối quan hệ có sự đồng hành, hai người cùng nhau cố gắng kiếm tiền, làm việc, tối về dành nhiều thời gian cho nhau”, cô bày tỏ.

Cách đây không lâu, Ngọc Trinh vướng tin đồn yêu Kiều Minh Tuấn nhưng đã toang

Ảnh: FBNV