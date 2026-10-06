Đám cưới Hoài Lâm - Ngọc Trinh tại Vĩnh Long sáng nay: Cô dâu lộ bụng lùm lùm, netizen "hóng" 1 nhân vật xuất hiện

Sáng 6/10, ca sĩ Hoài Lâm và cô gái sinh năm 2004 tên Ngọc Trinh tổ chức lễ đón dâu và tân hôn tại Vĩnh Long. Từ sáng sớm, Hoài Lâm đã diện áo dài chỉn chu, mặt tươi rói sang nhà gái xin dâu. Nam ca sĩ xúc động khi được mẹ cô dâu trao tay, dặn dò trong ngày cưới. Cặp đôi cùng thực hiện những nghi lễ truyền thống trước sự chứng kiến của 2 bên gia đình.

Sau nghi thức xin dâu, Hoài Lâm tổ chức lễ tân hôn tại nhà riêng ở tại xã Tân Lược, tỉnh Vĩnh Long. Không gian cưới của Hoài Lâm rất hoành tráng, sang trọng. Cặp đôi cùng ra mắt quan khách, trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Xuyên suốt buổi lễ, nam ca sĩ ân cần chăm sóc bà xã. Ở một vài khung hình, cư dân mạng còn phát hiện vòng 2 của Ngọc Trinh có phần lùm lùm. Trước đó, Hoài Lâm cũng từng phát "tín hiệu" về chuyện có song hỷ.

Hoài Lâm cười hạnh phúc khi đi đón dâu vào sáng nay

Cả hai thực hiện những nghi thức truyền thống của các đám cưới miền Tây

Hoài Lâm ngọt ngào hôn vợ trước sự chứng kiến của gia đình

Sau đó, cô dâu chú rể tiếp tục ra mắt gia đình tại nhà trai

Hoài Lâm luôn ân cần chăm sóc vợ suốt buổi lễ

Ở vài góc quay, vợ Hoài Lâm bị soi vòng 2 lùm lùm như phụ nữ đang có tin vui

Ngọc Trinh còn liên tục dùng hoa to để che chắn vòng 2

Ngoài những khoảnh khắc ngọt ngào của cô dâu và chú rể, dàn khách mời trong lễ cưới hôm nay cũng được quan tâm. Trước đó, Hoài Lâm đã trực tiếp nhắn tin mời Nam Thư tham dự. Nam ca sĩ cũng cho biết đã mời các nghệ sĩ thân thiết đến dự hôn lễ vào hôm nay. Trong đó, nhân vật đang được netizen "hóng" chờ nhất chính là nghệ sĩ Hoài Linh. Bởi lẽ, Hoài Lâm là con nuôi, có mối quan hệ rất gắn bó với nghệ sĩ Hoài Linh. Hồi giỗ Tổ sân khấu cách đây không lâu, Hoài Lâm còn có màn song ca với bố nuôi Hoài Linh. Chính vì thế, nhiều người cho rằng Hoài Linh sẽ xuất hiện để gửi lời chúc phúc đến Hoài Lâm.

Nhiều người mong chờ sự xuất hiện của Hoài Linh trong ngày hạnh phúc của Hoài Lâm

Vợ của Hoài Lâm tên Nguyễn Thị Ngọc Trinh, sinh năm 2004, quê Vĩnh Long. Cô không hoạt động trong showbiz nên thông tin về đời tư trước khi kết hôn khá hạn chế. So với người chồng nổi tiếng, Ngọc Trinh gần như không xuất hiện trước truyền thông và giữ cuộc sống riêng tư.

Cô từng gây chú ý khi Hoài Lâm bất ngờ công khai loạt ảnh cưới vào tháng 9/2026. Nam ca sĩ xuất hiện trong trang phục chú rể, còn Ngọc Trinh diện váy cưới trắng, khoe visual nữ tính, ngọt ngào. Màn “đánh úp” này khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi trước đó cả hai khá kín tiếng về chuyện tình cảm. Hoài Lâm và Ngọc Trinh cùng quê Vĩnh Long. Cặp đôi chênh nhau 9 tuổi nhưng được nhận xét có ngoại hình khá đẹp đôi khi xuất hiện bên nhau. Trong những hình ảnh được chia sẻ, Ngọc Trinh thường lựa chọn phong cách nữ tính, trang điểm nhẹ nhàng, không quá cầu kỳ.

Hoài Lâm từng nhắn nhủ Ngọc Trinh: "Anh đã cố gắng để em hiểu anh lắm rồi đó. Có gì thì nói với anh, anh sửa từ từ. Anh chấp nhận yêu người như em, anh ít nhiều gì cũng sẽ đảm nhận tất cả những người từng bước qua đời em và sẽ không bao giờ có chuyện anh phản bội em! Hãy kiên nhẫn và cho cái tôi của anh được đi đến đỉnh điểm, anh sẽ quay đầu và làm lại bằng tấm lòng cao cả. Những gì kiếp này con biết là của nhị lai nhiều kiếp luân hồi! Anh không dài dòng, chỉ mong em chịu khó cho anh thêm ít thời gian nữa".

Hoài Lâm thoải mái công khai cuộc sống hôn nhân với Ngọc Trinh

Ảnh: Tổng hợp, FBNV