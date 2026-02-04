Bị nghi "ly hôn 3 năm còn cưới hỏi lại để nhận vàng khởi nghiệp", cô dâu Thanh Hoá: Mình đang mang thai lần 3!

Mới đây, thông tin một cặp đôi Thanh Hoá nối lại tình xưa bằng màn hỏi cưới sau 3 năm ly hôn nhận về nhiều sự chú ý từ cư dân mạng.

Nhân vật vật chính là chú rể Nguyễn Xuân Hoàng (1994) và cô dâu Lê Thị Thương (1997). Cặp đôi từng kết hôn năm 2017 và ly hôn vào năm 2022 sau những mâu thuẫn trong cuộc sống. Đến đầu năm 2026, Hoàng mang mâm lễ sang nhà Thương để xin phép gia đình nhà vợ, hỏi cưới lại cô.

Nguyễn Xuân Hoàng và Lê Thị Thương

Câu chuyện khiến nhiều người ấn tượng và chúc phúc cho cặp đôi. Song cùng với đó, Hoàng và Thương cũng đối mặt với một số ý kiến trái chiều. Có người cho rằng cặp đôi cưới lại lúc vàng đang lên giá để "khởi nghiệp".

Trước những ý kiến này, Lê Thương đã có phản hồi.

Về chuyện tổ chức cưới lại để nhận vàng, Thương cho biết thực tế đây không phải đám cưới mà chỉ là một lễ hỏi nhỏ nhỏ để cô đường hoàng về lại nhà chồng. Những mâm cỗ được bày ra cũng chỉ để mời ông bà, các bác, họ hàng trong gia đình chia vui vì 2 nhà ở gần nhau, quen biết nhau hết. Vợ chồng Thương cũng không nhận vàng, phong bì hay quà của ai.

Thương khẳng định mình không hề có mối quan hệ nào khác sau ly hôn.

Trước đây 2 vợ chồng đã ly hôn, theo pháp luật không còn là vợ chồng nữa nhưng vẫn cố gắng chung mục tiêu kiếm tiền nuôi con. Khoảng 2 năm trước, Hoàng đã đề nghị quay lại và đề xuất để bố mẹ sang nói chuyện với bố mẹ vợ nhưng Thương chưa đủ tin tưởng trở lại nên không đồng ý. Cô muốn vợ chồng cố gắng làm ăn, xây nhà rồi mới tính tiếp.

Sau đó cả 2 vẫn quay video chung, đi làm chung và nuôi con chung nhưng chưa chính thức quay lại làm vợ chồng. Dẫu vậy, cả hai cũng sắp hoàn thành mục tiêu mua đất xây nhà. Đến khi mang bầu em bé thứ 3 thì Thương mới chính thức đồng ý quay lại.

Cô nói thêm rằng gia đình 2 bên ở gần nhau, chỉ cách nhau khoảng 10 nhà, hàng ngày qua lại chăm con và nuôi con nên chuyện có người khác cũng khó: “Nếu mình mà bỏ chồng, quen hết người này đến người kia thì không bao giờ được chồng và nhà chồng tôn trọng. Còn ông Hoàng nếu có ai thì mình cũng thôi luôn, không bao giờ quay lại. Được cái là 2 đứa vẫn giữ gìn tình cảm từ đầu đến cuối”.

Cặp đôi làm mấy mâm cơm mời gia đình, người thân 2 bên chia vui chứ không phải tổ chức đám cưới

Trước đó, về câu chuyện chia tay, Thương cho biết lúc đó mình người vợ đang mang thai em bé thứ hai nhưng Hoàng mải mê đi câu cá, không quan tâm đến vợ con, chăm sóc gia đình. Thời điểm đó Hoàng ham chơi đến nỗi bán cả điện thoại để đi câu vì không muốn bị ai gọi làm phiền, cạo trọc tóc để đỡ thời gian đi cắt tóc, dành thời gian đi câu,... Thương vừa có con nhỏ vừa mang thai nên ức chế và tự ly hôn.

Sau ly hôn, hai người sống riêng, 2 con chủ yếu ở với mẹ. Mối quan hệ giữa họ trong thời gian đầu khá căng thẳng, gần như không còn sự chia sẻ hay gắn kết, chỉ giữ liên lạc ở mức tối thiểu vì con. Thương còn tuyên bố sẽ không bao giờ quay lại với chồng cũ.

Bước ngoặt xảy ra khi Hoàng dần nhận ra những thiếu sót của mình và quyết tâm thay đổi. Anh từ bỏ thói quen cũ, tập trung đi làm, chủ động chăm sóc con, hỗ trợ gia đình vợ cũ và thể hiện sự kiên trì bằng hành động trong một thời gian dài, thay vì chỉ nói bằng lời.

Sự thay đổi rõ ràng và bền bỉ này dần khiến người vợ lấy lại niềm tin. Cuối cùng, cả hai quyết định cho nhau thêm một cơ hội, thống nhất xây dựng lại gia đình. Đầu năm 2026, người chồng chính thức cùng gia đình sang hỏi cưới lại vợ sau 3 năm ly hôn.

Hiện tại, Lê Thị Thương đang là nhà sáng tạo nội dung trên MXH, có gần 432k người theo dõi. Ngoài làm video, cô còn nhận quảng cáo cho các nhãn hàng và bán hàng online. Từ trước đến nay, các video của Thương vẫn luôn có sự xuất hiện của Hoàng.

(Tổng hợp)