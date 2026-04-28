Đám cưới bạn thân Jennie - Song Hye Kyo: Cô dâu mặc đơn giản đi giày bệt vẫn chất, cả dàn sao tề tựu đông đủ

Shin Hyun Ji được biết đến là siêu mẫu hàng đầu Hàn Quốc, kiêm bạn thân của Jennie (BLACKPINK) và Song Hye Kyo. Vào ngày 26/4, cô đã bất ngờ tổ chức hôn lễ với người chồng ngoài ngành giải trí. Thông tin khiến công chúng xứ Hàn không khỏi ngỡ ngàng vì trước đó, nữ người mẫu sinh năm 1996 chưa từng công khai hẹn hò với bất kỳ chàng trai nào. Gần đây nhất, cô bất ngờ vướng nghi vấn yêu Jungkook (BTS) nhưng không hề lên tiếng xác nhận mối quan hệ này.

Ban đầu, Shin Hyun Ji vốn lên kế hoạch cưới bí mật và không muốn công bố rộng rãi tới khán giả. Thế nhưng điều mà cô không ngờ được rằng đúng 1 ngày trước hôn lễ, mọi chuyện lại bị bại lộ. Lỡ rồi tới luôn, Shin Hyun Ji đã thoải mái chia sẻ những hình ảnh trong ngày trọng đại.

Trong loạt ảnh cưới, có thể thấy rằng cô dâu xuất hiện với diện mạo đơn giản nhưng vẫn rất cuốn hút. Nhờ lợi thế hình thể là siêu mẫu hàng đầu Hàn Quốc, Shin Hyun Ji chỉ cần diện váy cưới trơn và đi giày bệt cũng đủ nổi bật. Không gian đám cưới rất sang chảnh và có gu, đặc biệt còn quy tụ nhiều khách mời đình đám trong showbiz Hàn Quốc như siêu mẫu Jang Yoon Ju, ngôi sao truyền hình Dex, Hong Jin Kyung... Song Hye Kyo và Jennie đều đang đi công tác nước ngoài nên không kịp về tham dự đám cưới bạn thân.

Là siêu mẫu nổi tiếng, Shin Hyun Ji chỉ cần diện váy cưới đơn giản, đi giày bệt cũng đủ nổi bật. Ảnh: Allkpop

Siêu mẫu kiêm diễn viên Jang Yoon Ju - người chị thân thiết trong ngành của Shin Hyun Ji.

Vóc dáng Shin Hyun Ji nổi bật trong chiếc váy cưới đơn giản. Ảnh: Allkpop

Cặp chị em tạo dáng đầy tình cảm. Ảnh: Allkpop

Ngôi sao truyền hình Hong Jin Kyung.

Dex - sao truyền hình xuất phát từ show Địa Ngục Độc Thân.

Cận cảnh bàn tiệc sang chảnh trong đám cưới. Ảnh: Allkpop

Shin Hyun Ji sinh năm 1996, cô giành ngôi quán quân trong chương trình Korea’s Next Top Model cách đây 13 năm và là gương mặt đình đám trên sàn catwalk quốc tế. Nữ người mẫu 9X là cái tên quen thuộc từng xuất hiện trong nhiều show diễn lẫn các chiến dịch quảng bá của các thương hiệu lớn như Chanel, Dior, Saint Laurent, Prada, Burberry, Salvatore Ferragamo, Tory Burch, Versace,... Dấu mốc đáng nhớ của Shin Hyun Ji chính là màn kết show Chanel Fall/Winter 2020 cùng Gigi Hadid và Mona Tougaard cách đây 6 năm. Làng thời trang khi ấy đã bùng nổ trong sự bất ngờ vì đây là lần đầu tiên, Chanel để 1 người mẫu châu Á đảm nhiệm vị trí đặc biệt quan trọng này.

Shin Hyun Ji là người mẫu hàng đầu Hàn Quốc. Ảnh: Allkpop

Bên cạnh đó, Shin Hyun Ji còn gây chú ý vì là bạn thân với 2 nữ nghệ sĩ hàng đầu làn sóng Hàn Song Hye Kyo và Jennie (BLACKPINK). Theo Shin Hyun Ji, cô cùng Song Hye Kyo gặp nhau lần đầu trong buổi trình diễn thời trang của Ralph Lauren ở New York, Mỹ vào tháng 9/2019. Khi ấy, Song Hye Kyo là khách mời còn Shin Hyun Ji là người mẫu trình diễn.

Nói về Song Hye Kyo, Shin Hyun Ji cho biết: “Chị ấy luôn chăm sóc tôi. Đón sinh nhật cùng tôi. Khi tôi cảm thấy không khỏe, chị ấy đã mua lươn và nấu tại nhà cho tôi. Chúng tôi cùng nhau uống rượu. Chị ấy lắng nghe những vấn đề trong cuộc sống của tôi”.

Trong khi đó, Shin Hyun Ji - Jennie quen biết và trở nên thân thiết sau khi cùng xuất hiện trong 1 buổi thử đồ của Chanel. Còn nhớ khi Shin Hyun Ji catwalk tại show diễn Chanel, Jennie đã công khai thể hiện sự ủng hộ, cổ vũ cho người bạn thân thiết. Ngoài ra, cả 2 cũng không ít lần khiến người hâm mộ thích thú khi xuất hiện chung cùng nhau tại các sự kiện thời trang hay trong những khoảnh khắc đời thường.

Shin Hyun Ji chơi thân với cả Song Hye Kyo...

... và Jennie. Ảnh: Allkpop

