Lâu rồi mới lại ngày ngóng đêm mong 1 phim Việt: Cặp chính cực phẩm cả đôi, có cả bậc thầy điện ảnh top đầu Vbiz

Thời điểm hiện tại, màn ảnh Việt đang có một cái tên rất đáng mong chờ cho các tín đồ của dòng phim kinh dị, đó là Sợi Chỉ Đỏ. Mới đây nhất, đoạn trailer đầu tiên của tác phẩm điện ảnh này đã được phát hành.

Bộ phim mang đến bối cảnh ngột ngạt, nhịp dựng dồn dập, tạo nên cảm giác bất an kéo dài. Mạch truyện được dẫn dắt bằng hình ảnh một kẻ trong cơn đau đầu dữ dội phát hiện ra "con mắt thứ ba" dị thường trên trán, cùng câu nói vọng từ đâu đó: "Lại nữa rồi, có thêm một người bị giết" - chi tiết dự báo một vụ giết người hàng loạt. Thay vì dựa vào các cú hù dọa tức thời, bộ phim cho thấy định hướng khai thác nỗi sợ mang tính tâm lý và tiềm thức. Bên cạnh đó, hàng loạt chi tiết được cài cắm, nhằm gợi mở những bí ẩn tâm linh.

Được biết, Sợi Chỉ Đỏ là tác phẩm được sản xuất dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Hàm Trần, người được coi là một trong những bậc thầy điện ảnh hàng đầu Vbiz. Đây là người đứng sau thành công của Tiệm Ăn Của Quỷ - dự án tạo hiệu ứng truyền miệng mạnh mẽ, giữ vị trí top 1 BXH series Việt trên Netflix - và phim hành động Tử Chiến Trên Không đạt doanh thu ấn tượng gần 252 tỷ đồng.

Ở thể loại phim kinh dị, Hàm Trần là một cái tên tiêu biểu với phong cách làm phim khai thác yếu tố tâm linh cũng như nỗi sợ tâm lý. Điều này từng được thể hiện ở Đoạt Hồn, Thiên Linh Cái. Ngoài ra, Hàm Trần cũng từng ghi dấu ấn với các phim Siêu Trộm, Âm Mưu Giày Gót Nhọn hay series phim Mất Tích Đêm 30. Và có thể bạn chưa biết, Hàm Trần từng có 2 phim được trình chiếu tại Liên hoan phim Sundance (Hoa Kỳ).

Bên cạnh đạo diễn Hàm Trần, dàn cast với những gương mặt quen thuộc như Kiều Trinh, Ba Tây, Trần Nghĩa, Ngọc Phước,... Trong đó, hai cái tên đáng chú ý bậc nhất, cũng là cặp đôi chính của phim là Quang Tuấn và Đoàn Minh Anh.

Quang Tuấn là cái tên đầy kinh nghiệm, thực lực được khẳng định qua các vai diễn trong trong Bóng Đè, Thất Sơn Tâm Linh, Quỷ Cẩu, Quỷ Nhập Tràng (phần 1 và 2)... Sở hữu gương mặt điện ảnh cùng khả năng biến hóa linh hoạt, nam diễn viên duy trì phong độ ổn định và nổi bật ở khả năng tạo dựng không khí đặc trưng cho dòng phim kinh dị. Trở lại với Sợi Chỉ Đỏ, Quang Tuấn được kỳ vọng sẽ mang đến một hình tượng gai góc, phức tạp hơn, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế trong địa hạt kinh dị - tâm linh.

Về phần Đoàn Minh Anh, nữ diễn viên trẻ được đánh giá là ngôi sao sáng của điện ảnh Việt thời gian qua. Cô từng thử sức ở Thám Tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu, Nhà Ba Tôi Một Phòng và mới đây nhất là Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng. Giờ đây với Sợi Chỉ Đỏ, cô được kỳ vọng sẽ có thêm một vai diễn bùng nổ.

Bộ phim điện ảnh Sợi Chỉ Đỏ dự kiến khởi chiếu vào ngày 14/08/2026.

