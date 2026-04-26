Còn ai chê Kim Tae Hee xấu hơn Song Hye Kyo - Jeon Ji Hyun nữa không?

Sáng 26/4, tờ Chosun cho hay, Kim Tae Hee vừa làm khách mời trên chương trình Omniscient Interfering View (đài MBC). Tại đây, nữ diễn viên gây ấn tượng mạnh với người dẫn chương trình và các khách mời khác của chương trình nhờ nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung ở tuổi 46.

Xuất hiện trong bộ vest màu hồng trẻ trung, Kim Tae Hee bừng sáng trước ống kính, khiến khán giả không khỏi trầm trồ trước phong thái ấn tượng cùng vẻ thanh lịch đầy lôi cuốn. Người đẹp sinh năm 1980 chia sẻ: “Dạo này tôi có nhiều dịp phải tự mình trang điểm nên rất muốn tới chương trình để học hỏi thêm”.

Đáng nói, trong vài năm trở lại đây, Kim Tae Hee thường bị săm soi dấu hiệu lão hóa trên gương mặt. Có vài lần nữ minh tinh đã để lộ ra những khoảnh khắc già nua xuống sắc so với thời hoàng kim. Trong khi đó, 2 đối thủ cùng thời với cô là Song Hye Kyo - Jeon Ji Hyun vẫn thường xuyên được ca tụng nhan sắc, còn nhiều lần lên hot search ầm ầm nhờ diện mạo tỏa sáng trong các sự kiện. Từ đây, 1 bộ phận khán giả nhận xét, Kim Tae Hee giờ đây đã lép vế hơn so với Song Hye Kyo - Jeon Ji Hyun về khoản visual.

Thế nhưng, sau khi chiêm ngưỡng màn lộ diện mới đây của nữ ngôi sao họ Kim ở chương trình Omniscient Interfering View, nhiều netizen đã lập tức “quay xe” khi khẳng định cô vẫn còn “ngồi chung mâm” với Song Hye Kyo - Jeon Ji Hyun trong trận chiến nhan sắc.

Kim Tae Hee được mệnh danh là “nữ thần quốc dân”, là chuẩn mực của vẻ đẹp hoàn hảo với gương mặt cân đối và nụ cười dịu dàng như ánh nắng mùa xuân tại Hàn Quốc. Vẻ đẹp vượt thời gian cùng đời tư sạch giúp minh tinh này mãi là biểu tượng trong lòng khán giả. Cô từng chinh phục khán giả toàn châu Á bằng diễn xuất và nhan sắc qua các tác phẩm như Nấc Thang Lên Thiên Đường, Chuyện Tình Havard, IRIS, Hi Bye Mama...

Về đời tư, Kim Tae Hee có cuộc hôn nhân hạnh phúc đáng ngưỡng mộ với tài tử Bi Rain. Chuyện tình của 2 ngôi sao cũng là 1 trong những câu chuyện lãng mạn và bền vững nhất làng giải trí Hàn Quốc. Cả 2 quen nhau vào năm 2011 khi cùng tham gia 1 đoạn phim quảng cáo. Theo lời Bi Rain, chính sự giản dị và chuyên nghiệp của Kim Tae Hee đã khiến anh “yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên”. Tuy nhiên, anh đã phải mất nhiều lần mời hẹn hò mới được cô chấp nhận.

Cặp đôi công khai hẹn hò vào năm 2013 và chính thức kết hôn vào năm 2017. Đám cưới của họ được tổ chức vô cùng đơn giản tại 1 nhà thờ, chỉ có sự tham gia của gia đình và bạn bè thân thiết. Chi phí cho đám cưới được tiết lộ là rất thấp, thể hiện sự coi trọng tình cảm hơn vật chất của cặp đôi.

Sau khi kết hôn, Kim Tae Hee - Bi Rain lần lượt chào đón 2 cô con gái xinh xắn. Họ có tổ ấm kín tiếng, hạnh phúc và luôn dành cho nhau những lời yêu thương ngọt ngào trước công chúng. 2 ngôi sao được xem là cặp đôi quyền lực hàng đầu Kbiz, không chỉ bởi sự nghiệp thành công mà còn bởi câu chuyện tình yêu đẹp như mơ.