Bạn thân Song Hye Kyo và Jennie kết hôn bí mật, định không cho ai biết nhưng đúng 1 ngày trước đám cưới lại bại lộ hết

Chiều 25/4, tờ Osen đưa tin, nữ siêu mẫu hàng đầu Hàn Quốc Shin Hyun Ji (bạn thân Song Hye Kyo - Jennie) sẽ tổ chức hôn lễ riêng tư với bạn trai ngoài ngành giải trí vào ngày mai (26/4). Thông tin khiến công chúng xứ Hàn không khỏi ngỡ ngàng vì trước đó, nữ người mẫu sinh năm 1996 chưa từng công khai hẹn hò với bất kỳ chàng trai nào. Gần đây nhất, cô bất ngờ vướng nghi vấn yêu Jungkook (BTS) nhưng không hề lên tiếng xác nhận mối quan hệ này.

1 nguồn tin thân cận hé lộ về hôn lễ riêng tư của Shin Hyun Ji: “Shin Hyun Ji sẽ tổ chức đám cưới vào ngày mai (26/04). Tôi được biết buổi lễ sẽ được diễn ra riêng tư với quy mô nhỏ. Vì chồng Shin Hyun Ji không hoạt động trong showbiz nên để bảo vệ quyền riêng tư của anh ấy, 2 bên gia đình quyết định tổ chức 1 đám cưới bí mật và ấm cúng”.

Ngay trong chiều 25/4, công ty quản lý đã có động thái phản hồi về tin Shin Hyun Ji đột ngột kết hôn, qua đó dường như úp mở xác nhận nữ người mẫu này sắp lên xe hoa: “Chúng tôi xin phép không đưa ra bất kỳ phát ngôn chính thức nào. Vì đây là vấn đề liên quan tới đời tư của cá nhân Shin Hyun Ji nên rất khó để xác nhận”.

Động thái từ công ty chủ quản của Shin Hyun Ji khiến nhiều khán giả nhận định rằng, nữ người mẫu này vốn lên kế hoạch cưới bí mật và không muốn công bố rộng rãi tới khán giả. Thế nhưng điều mà cô không ngờ được rằng đúng 1 ngày trước hôn lễ, mọi chuyện lại bị bại lộ.

Shin Hyun Ji muốn kết hôn bí mật nhưng chỉ đúng 1 ngày trước đám cưới, kế hoạch của cô đã bị bại lộ. Ảnh: Naver

Chồng sắp cưới của Shin Hyun Ji không hoạt động trong làng giải trí. Ảnh: Nate

Shin Hyun Ji sinh năm 1996, cô giành ngôi quán quân trong chương trình Korea’s Next Top Model cách đây 13 năm và là gương mặt đình đám trên sàn catwalk quốc tế. Nữ người mẫu 9X là cái tên quen thuộc từng xuất hiện trong nhiều show diễn lẫn các chiến dịch quảng bá của các thương hiệu lớn như Chanel, Dior, Saint Laurent, Prada, Burberry, Salvatore Ferragamo, Tory Burch, Versace,... Dấu mốc đáng nhớ của Shin Hyun Ji chính là màn kết show Chanel Fall/Winter 2020 cùng Gigi Hadid và Mona Tougaard cách đây 6 năm. Làng thời trang khi ấy đã bùng nổ trong sự bất ngờ vì đây là lần đầu tiên, Chanel để 1 người mẫu châu Á đảm nhiệm vị trí đặc biệt quan trọng này.

Bên cạnh đó, Shin Hyun Ji còn gây chú ý vì là bạn thân với 2 nữ nghệ sĩ hàng đầu làn sóng Hàn Song Hye Kyo và Jennie (BLACKPINK). Theo Shin Hyun Ji, cô cùng Song Hye Kyo gặp nhau lần đầu trong buổi trình diễn thời trang của Ralph Lauren ở New York, Mỹ vào tháng 9/2019. Khi ấy, Song Hye Kyo là khách mời còn Shin Hyun Ji là người mẫu trình diễn.

Nói về Song Hye Kyo, Shin Hyun Ji cho biết: “Chị ấy luôn chăm sóc tôi. Đón sinh nhật cùng tôi. Khi tôi cảm thấy không khỏe, chị ấy đã mua lươn và nấu tại nhà cho tôi. Chúng tôi cùng nhau uống rượu. Chị ấy lắng nghe những vấn đề trong cuộc sống của tôi”.

Shin Hyun Ji có tình bạn đáng ngưỡng mộ với Song Hye Kyo. 2 người họ vô cùng hợp tính nhau dù chênh lệch tới 15 tuổi. Ảnh: Naver

Trong khi đó, Shin Hyun Ji - Jennie quen biết và trở nên thân thiết sau khi cùng xuất hiện trong 1 buổi thử đồ của Chanel. Còn nhớ khi Shin Hyun Ji catwalk tại show diễn Chanel, Jennie đã công khai thể hiện sự ủng hộ, cổ vũ cho người bạn thân thiết. Ngoài ra, cả 2 cũng không ít lần khiến người hâm mộ thích thú khi xuất hiện chung cùng nhau tại các sự kiện thời trang hay trong những khoảnh khắc đời thường.