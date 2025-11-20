Đắk Lắk: 11 người chết, 4 người mất tích trong mưa lũ

Trưa 20-11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk đã có báo cáo (cập nhất đến 11 giờ cùng ngày) về tình hình mưa lũ.

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể của cụ bà

Theo báo cáo, hiện đã có 11 người chết (tăng thêm 2 người so với báo cáo trước).

Cụ thể, phường Sông Cầu: 1 người (chị Võ Thị Út, SN 1993), tử vong do bị sập nhà. Xã Xuân Phước: 1 người (bà Ngô Thị Mười, SN 1934). Xã Tuy An Bắc: 1 người (ông Lê Văn Thạch, SN 1978) bị lật thuyền khi chuyển người nhà.

Tại xã Tuy An Tây: 2 người chết (ông Lê Ngộ, SN 1930 và bà Nguyễn Thị Chỉnh, SN 1935 (2 vợ chồng). Xã Tuy An Đông: 2 người (chưa xác định danh tính và nguyên nhân). Xã Hòa Xuân: 2 người (cháu Lê Thị Bích Như, SN 2009 và cháu Lê Thị Như Tâm, SN 2015 (2 chị em) bị sạt lỡ đá đè chết. Xã Hòa Mỹ: 2 người chết (chưa xác định danh tính).

Bên cạnh đó, có 4 người ở xã Ô Loan và xã Tuy An Đông mất tích trong mưa lũ.

Toàn tỉnh có 8 nhà bị sập đổ và cuốn trôi, có 33.630 lượt nhà bị ngập; số hộ bị cô lập 11.578 hộ; số hộ phải di dời khẩn cấp 11.242 hộ...