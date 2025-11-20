Nhói lòng loạt clip từ tâm lũ lịch sử miền Trung: Em nhỏ trong chậu theo bố mẹ chạy lũ, nước dâng cuốn hết gia tài

Theo thông tin từ báo Người lao động, sáng 20/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk đã có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại trong trận lũ lịch sử đang diễn ra. Theo thống kê chưa đầy đủ, tỉnh này đã có 5 người chết trong lũ, ngoài ra còn có 2 người khác mất tích.

Theo nhiều clip được người dân Đắk Lắk ghi lại, có thể thấy nhiều địa phương đã xảy ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng, nhiều ngôi nhà gần như chỉ còn thấy mái giữa dòng nước lớn không ngừng dâng cao. Thậm chí, những công trình dựng tạm bằng mái tôn cũng bị đổ sập, cuốn trôi cơ nghiệp của người dân nhiều năm xây dựng.

Clip ngập lớn tại Đắk Lắk (Nguồn: Fanpage Phú Yên có gì?)

Nhiều ngôi nhà chỉ còn thấy nóc, bị nhấn chìm giữa mênh mông biển nước (Nguồn: Fanpage Phú Yên có gì?)

Clip một em bé được đặt trên chậu theo bố mẹ đi tránh lũ (Nguồn: Gia Bảo)

Đoạn clip chỉ có tiếng khóc nức nở cầu cứu của người phụ nữ và 2 con nhỏ đang ở trên mái nhà, trời tối, mưa lớn và cầu cứu (Nguồn: Hồng Đào)

Những đoạn clip về tình hình ngập lụt nghiêm trọng, những lời cầu cứu giữa đêm trắng liên tục được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi xót xa cho cuộc sống của người dân vùng lũ.

Cũng theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk, đợt mưa lũ lần này diễn biến đặc biệt phức tạp, gây ngập lụt sâu trên diện rộng, nhất là tại khu vực phía Đông của tỉnh. Mực nước trên các sông Kỳ Lộ, Tam Giang và hạ lưu sông Ba lên nhanh và ở mức rất cao. Đặc biệt, lúc 13 giờ ngày 19/11, mực nước tại trạm Hà Bằng (sông Kỳ Lộ) đạt 13,9 m, vượt mức báo động 3 tới 4,4 m và vượt đỉnh lũ lịch sử năm 2009 là 0,43 m.

Tình trạng này khiến hàng loạt khu dân cư tại các xã Đồng Xuân, Xuân Sơn Bắc, Xuân Sơn Nam, Xuân Long, Hòa Mỹ và khu vực La Hai rơi vào tình trạng ngập sâu từ 3 - 4 m, có nơi lên đến 5 m, nhiều hộ dân buộc phải leo lên mái nhà để tránh lũ.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di dời khỏi nơi nguy hiểm. Ảnh: BCĐ PTDS tỉnh

Mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt diện rộng và sạt lở đất nghiêm trọng, đặc biệt tại các địa phương phía Đông của tỉnh. Theo thống kê sơ bộ đến chiều 19/11, có khoảng 155 điểm/42 xã, phường bị ngập lụt, nhiều nơi bị cô lập, chia cắt; nhiều khu vực sạt lở đất, đá; đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản của nhân dân. Ngoài ra, có trên 1.000 ha cây trồng bị ngập, thiệt hại...

Theo thống kê sơ bộ đến 16 giờ ngày 19/11, có 8 nhà bị sập đổ và cuốn trôi; 22.938 lượt nhà bị ngập; 1.123 hộ bị cô lập; số hộ phải di dời khẩn cấp 7.765 hộ, hiện đã sơ tán, di dời đến nơi an toàn; có 43 hộ dân có nguy cơ sạt lở. Về giao thông, có 3 vị trí sạt lở, đứt đường và 36 vị trí ngập nước gây ách tắc giao thông… Đặc biệt, tại phường Sông Cầu, sạt lở đất.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk (bao gồm Tuy Hòa, Sông Hinh...) tiếp tục có mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 200 - 300 mm, có nơi trên 500 mm. Đỉnh lũ tại trạm Củng Sơn (sông Ba) có khả năng vượt mức lũ lịch sử năm 1993 từ 1 - 1,3 m. Cơ quan chức năng đã nâng cảnh báo rủi ro thiên tai lên cấp 4, khuyến cáo người dân tại các vùng trũng thấp ven sông thuộc Đồng Xuân, Tây Hòa, Tuy Hòa... đề phòng sạt lở đất và ngập lụt sâu, tuyệt đối không di chuyển qua các ngầm tràn nguy hiểm.