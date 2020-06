Đại tướng Tô Lâm: “Kỵ binh sẽ được dùng trong bất kể công việc gì cần thiết”

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an

Bên lề kỳ họp Quốc hội chiều 6/8, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, lực lượng kỵ binh sẽ được hoạt động trong nhiều lĩnh vực.

Theo Bộ trưởng Công an Tô Lâm, nhiều nước trên thế giới đã sử dụng lực lượng này trong việc bảo đảm an ninh, giữ gìn trật tự xã hội. Việt Nam đã học tập, trao đổi kinh nghiệm với các nước về việc này. Được phép của Chính phủ, Bộ Công an đầu tư xây dựng, giúp đỡ hợp tác với nhiều nước đã phát triển kỵ binh.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng cho biết, trước đây Việt Nam đã có lực lượng kỵ binh khi còn công an vũ trang. Lúc đó tuần tra biên giới không có đường sá, đi lại rất khó khăn, phải dùng ngựa đi tuần.

“Ngựa có thể đi bất kể địa hình nào, từ rừng núi, có đường hay không, các nước hiện đại cũng dùng ngựa, thậm chí cả trong thành phố, đi vào các ngõ nhỏ rất tốt”, Đại tướng Tô Lâm cho hay.

Bộ trưởng Công an cũng cho biết, số lượng ngựa đang phát triển dần, Bộ sẽ tiếp tục nội địa hoá, sử dụng giống ngựa trong nước, ví dụ như ngựa Bắc Hà, ngựa của đồng bào vùng núi, quen thuộc với địa bàn.

“Kỵ binh sẽ được dùng trong bất kể công việc gì cần thiết, thậm chí là lễ tân nhà nước, nghi thức quốc gia, phòng chống tội phạm, tuần tra kiểm soát”, Bộ trưởng Công an nói.

Kỵ binh CSCĐ diễu hành ngày 6/8. Ảnh: TP

Trao đổi về việc giữ gìn vệ sinh đường phố khi sử dụng ngựa, Bộ trưởng cho biết, ngựa có ruột thẳng, ăn và tiêu hoá liên tục và Hoàng Gia Anh có thiết bị giữ vệ sinh, hứng ở dưới để đảm bảo giữ gìn vệ sinh môi trường.

Trước đó vào sáng nay, Bộ Công an tổ chức diễu hành, ra mắt lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) kỵ binh, thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ.

Tại buổi diễu hành, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu Đoàn CSCĐ kỵ binh cần làm tốt công tác rèn quân, đoàn kết xây dựng lực lượng có kỷ cương, kỷ luật, trình độ huấn luyện, sử dụng ngựa có sức chiến đấu cao ở bất kỳ địa bàn chiến đấu nào. Đồng thời phối hợp với các lực lượng khác thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng CSCĐ chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong tình hình mới.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, Bộ Công an sẽ tiếp tục lãnh đạo, xây dựng dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Trong đó sẽ xây dựng thêm một số lực lượng hợp thành trong lực lượng CSCĐ tiến thẳng lên chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong mọi tình huống.