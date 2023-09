Đài Loan (Trung Quốc) siết chặt quy định cấp e-visa với du khách Việt

Đài Loan đang là điểm du lịch hấp dẫn đối với du khách Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ. Du lịch Đài Loan không chỉ có cảnh quan đẹp, đồ ăn ngon, chi phí hợp lý mà còn bởi thủ tục xin visa đến Đài không quá khó khăn như đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ hoặc châu Âu.

Thế nhưng mới đây, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại TP HCM đã thông báo thay đổi về việc đăng ký visa online (e-visa). Theo đó, từ 10h sáng 14/9, người Việt Nam dùng visa Hàn Quốc và Nhật Bản để xin e-visa nhập cảnh Đài Loan không được chấp nhận khi đăng ký trên hệ thống xét duyệt qua mạng.

Việc Đài Loan siết chặt e-visa khiến du khách Việt vô cùng lo lắng. Nhiều người lập tức đăng ký thị thực điện từ ngay trong đêm để kịp được cấp phép nhập cảnh du lịch Đài Loan. Theo đó, các visa được cấp trước ngày 14/9 với hình thức này vẫn sử dụng bình thường.

Đối với du khách Việt đi tự túc, từ 14/9 trở đi, nếu muốn nhập cảnh Đài Loan qua hình thức visa điện tử cần trình một trong những giấy tờ sau: thẻ cư trú còn hạn hoặc cư trú vĩnh viễn/visa còn hạn (gồm visa điện tử, nhưng phải in ra bản giấy)/ thẻ cư trú hoặc visa đã hết hiệu lực trong 10 năm, được cấp bởi các nước: Mỹ, Canada, Anh, Australia, New Zealand và khối Schengen. Trường hợp có e-visa Australia, New Zealand muốn xin e-visa vào Đài Loan thì e-visa đang có phải còn giá trị sử dụng.

Khách Việt có visa, thẻ cư trú do Đài Loan cấp trong vòng 10 năm trở lại và không vi phạm pháp luật cũng đủ điều kiện để xin visa điện tử. Dù vậy, điều kiện ưu đãi này không áp dụng với người có visa mang ký hiệu FL (visa lao động), X (visa khác), P (visa Quan Hồng) hoặc thẻ cư trú dành cho lao động.

Như vậy, những du khách đã có visa tân tiến Nhật Bản, Hàn Quốc khi muốn đi du lịch Đài Loan sẽ không thể áp dụng khai visa điện tử, có kết quả ngay để nhập cảnh Đài Loan, mà bắt buộc phải chuyển sang hình thức nộp và xét duyệt hồ sơ xin visa như thông thường. Ngoài Việt Nam, chính sách mới còn áp dụng với các nước còn lại trong khu vực Đông Nam Á.

Đài Loan là điểm đến yêu thích của du khách Việt trong nhiều năm qua. Ảnh: ivivu

Có thể nói, chính sách cấp visa của Đài Loan dành cho du khách Việt Nam đã nhiều lần thay đổi. Sau thông tin điều chỉnh trên, để du khách có thể đặt chân đến vùng đất xinh đẹp ấy sẽ khá khó khăn và mất thời gian, đặc biệt là trong những tháng cuối năm này.