Sau gần 4 tháng ngóng trông, đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã khép lại trong niềm hạnh phúc không thể giấu trên gương mặt những người con Việt Nam yêu nước.

2/9 năm nay, 80 năm Quốc khánh của đất nước mình, bao niềm hân hoan, bao lời chúc tụng, bao lòng biết ơn, những giọt nước mắt hạnh phúc và cả những nụ cười rạng rỡ của toàn dân từ trẻ đến già đều đã được chúng ta bằng tấm lòng chân thật của mình, trao cho nhau.

Tổ quốc mình 80 năm độc lập!

Những ngày này, người ta cứ hỏi nhau: Hoà bình có đẹp không? Hỏi mà không phải để hỏi, chỉ là để khẳng định bằng tất cả niềm tự hào của mình. Có đẹp không hình ảnh cả Hà Nội đêm không ngủ, nơi đâu cũng rộn vang tiếng hát, tiếng cười? Có đẹp không khi trong biển lớn con người, chẳng hề quen biết chúng ta đặt tay lên vai nhau, xếp thành rồng rắn, nối dài những đoàn người nhảy múa? Đẹp không khi chỉ cần một ngươi bắt nhịp “như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”, “ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh”, “nào anh em ta cùng nhau xông pha lên đàng kiếm nguồn tươi sáng”… là tất cả đám đông cùng hoà vang giọng hát?

Hoà bình đẹp lắm Bác ơi!

Và có đẹp không hình ảnh những người cựu chiến binh ngực đeo đầy huân huy chương, không thể đi lại cũng phải ra đường đón lễ cho bằng được? Vì non sông mình yên tiếng súng, tiếng bom, nhân dân giờ chẳng còn phải lo nhiều cơm ăn áo mặc mà có thể tập trung lao động, làm giàu cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội.

Những tấm huân huy chương trên ngực áo ấy và người lính cụ Hồ xưa ngày hôm nay có mặt tại lễ diễu binh này, hay những người đã nằm lại đều là minh chứng sống cho những hi sinh vì dân tộc mà đời đời sau chúng ta cần khắc ghi

Trong mưa bom lửa đạn, dân mình thương nhau không hết. Hoà bình này, liệu còn thương nhau không? Còn chứ! Nhìn mà xem, ai đi “camp” mà chẳng tay xách nách mang nào là xôi, muối vừng, giò chả, hoa quả, bánh trái? Không phải là để cho mình ăn đâu, mà để chia cho nhau. GIữa bầu trời Hà Nội, thủ đô vì hoà bình, dân mình chia nhau từng ngụm nước, miếng ăn. “Ăn đi cho có sức cổ vũ”, lời mời nhau sao mà giản dị, chân thành quá đỗi.

Chẳng ai bảo ai, cứ mở túi đồ ăn ra là quay sang những người bên cạnh “ăn một miếng này”

Sinh nhật Tổ quốc năm nay có quá nhiều điều đặc biệt. Còn cả hình ảnh những trạm tiếp sức được chuẩn bị chỉn chu của nhiều doanh nghiệp, của Fandom Yêu Nước. Mệt thì ghé vào ngồi nghỉ, khát thì có sẵn nước, nắng thì được tặng mũ, điện thoại hết pin cũng chạy vào trạm. Những chiếc trạm như một điểm đến cho tất cả mọi người khi cần.

Trạm tiếp sức SHB đồng hành cùng bạn tiếp sức cùng những món quà đậm chất Việt.

Chiếc trạm đáng yêu này chuẩn bị background siêu đẹp để người dân chụp hình check-in, ghi lại kỷ niệm mừng Tết Độc lập mùa Thu năm 2025.

Yêu nước, chẳng có công thức chung, lại càng chẳng nên cân đo đong đếm so đo ai nhiều hơn ai. Âm thầm lặng lẽ cũng được, hô hào kêu gọi cũng được, nhưng tất cả những hành động dù là nhỏ nhất cũng chỉ cần được thực hiện bằng tấm lòng của mỗi người, thì tình yêu nước ấy, lúc nào cũng trọn vẹn.

Chúng mình ăn mừng 80 năm độc lập của Tổ quốc xong rồi, giờ chúng mình chăm học chăm làm để “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” như lời Bác Hồ dặn nhé! Chúng mình cứ ngoan chờ đến lần tiếp theo nhé!