Sau nhiều ngày mong đợi, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 đã diễn ra thành công tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Ngoài các tuyến phố Hà Nội, những ai theo dõi trực tiếp các màn diễu binh, diễu hành bày tỏ sự hân hoan, phấn khởi trong không khí vui tươi, rộn ràng. Trên MXH, những ai theo dõi buổi lễ online cũng mang đầy những cảm xúc ấn tượng, tự hào và biết ơn. Mọi khoảnh khắc chiếu trên truyền hình đều được cộng đồng mạng ghi lại và lan tỏa ở khắp các nền tảng.

Trong đó, khung hình đang được nhiều bạn trẻ chia sẻ là khoảnh khắc Tổng Bí thư Tô Lâm đọc diễn văn khai mạc. Bởi bên cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm, hình ảnh một vị anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đang chăm chú lắng nghe, theo dõi buổi lễ khiến nhiều người chú ý.

Trung tướng, phi công Phạm Tuân (bên phải) trên khán đài ham dự lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc Khánh 2/9

Cho những ai chưa biết, vị anh hùng xuất hiện ở trên khán đài, đeo thẻ đại biểu A đó chính là Trung tướng, phi công Phạm Tuân.

Nhắc đến Trung tướng, phi công Phạm Tuân, nhiều bạn trẻ bày tỏ sự ngưỡng mộ, nể phục bởi loạt thành tích của ông từng được học trong sách giáo khoa như “chạy trong đầu”. Trong lịch sử chiến tranh chống Mỹ cứu nước, ông là người anh hùng để lại nhiều dấu ấn sâu đậm, không chỉ trong lòng dân tộc mà còn trên thế giới.

Trung tướng Phạm Tuân là phi công đầu tiên hạ siêu pháo đài bay B52 của Mỹ và trở về an toàn. Ông cũng là người châu Á đầu tiên bay vào vũ trụ, người Việt Nam đầu tiên 3 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng.

Hình ảnh thời trẻ của anh hùng Phạm Tuân, người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ năm 1980

Hiện tại khi đã ở tuổi 78, Trung tướng Phạm Tuân vẫn có một sức khỏe tốt, phong thái đĩnh đạc khiến ai nhìn vào cũng ấn tượng. Khoảnh khắc ông ngồi trên khán đài, những biểu cảm từ gương mặt khiến không ít bạn trẻ bày tỏ sự ấn tượng. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng thường được biết đến Trung tướng qua những hình ảnh thời trẻ trong sách giáo khoa, nay được nhìn thấy ông trên truyền hình, với các huân huy chương trên mình là điều vô cùng tự hào, biết ơn.

Một số bình luận của người xem:

- “Bác Phạm Tuân như là huyền thoại của Binh chủng Phòng không Không quân Việt Nam. 3 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng, thật sự rất ngưỡng mộ và nể phục”.

- “Vẫn nhớ những hình ảnh thời trẻ của Trung tướng trong sách giáo khoa mà mình từng được học. Nay thấy bác vẫn khỏe mạnh, bỗng xúc động quá”.

- “Phong thái của một vị anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đúng là không thể nào tả hết được. Mình cứ nhìn ngắm mãi, vừa gần gũi, dễ thương nhưng lại rất oai nghiêm”.

- “Trung tướng, phi công Phạm Tuân gần như là thần tượng của những ai thích nghiên cứu về lịch sử, đặc biệt là phòng không không quân giống như mình. Thật sự nể phục. Chúc bác luôn có nhiều sức khỏe để thế hệ trẻ có thể học hỏi, noi theo”.