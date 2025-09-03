Mỹ Tâm nghẹn ngào nói về khoảnh khắc "vượt thời gian" tại Đại lễ 2/9: "Biết ơn đất nước"

Sáng 2/9, tại Quảng trường Ba Đình đã diễn ra Lễ diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9. Là sự kiện trọng đại nhất nhì 2025 tại Việt Nam, chương trình đã được hàng chục triệu người yêu nước hưởng ứng mạnh mẽ, dõi theo từng hoạt động hướng về Tổ quốc. Dù đã kết thúc được hơn 1 ngày, cộng đồng mạng vẫn vẫn không ngừng bàn tán về những câu chuyện xoay quanh Đại lễ.

Một trong những nhân vật nhận được sự quan tâm đặc biệt chính là Mỹ Tâm. Cô không chỉ góp mặt trong đoàn diễu hành thuộc khối Văn hoá - Thể thao hơn 200 nghệ sĩ, diễn viên mà còn vinh dự đứng hát solo giữa Ba Đình. Khai màn tiết mục đồng diễn nghệ thuật, Mỹ Tâm đứng cạnh bé Hà Thuỷ Tiên, cất vang giọng hát đặc trưng qua ca khúc Giai Điệu Tự Hào. Diện lên mình tà áo dài tinh khôi, tóc búi gọn gàng, khuôn mặt không cầu kỳ makeup, “hoạ mi tóc nâu” vẫn tỏa sáng.

Không tham gia tổng duyệt, sơ duyệt như những nghệ sĩ khác, song, Mỹ Tâm vẫn được “chọn mặt gửi vàng” để được đại diện 80 nghệ sĩ có mặt hôm đó, cũng như toàn thể giới văn nghệ sĩ nước nhà. Điều này là minh chứng rõ nhất rằng Mỹ Tâm có tầm ảnh hưởng lớn vượt xa chuyên môn nghệ thuật thông thường, chạm tới nhiều khía cạnh khác của xã hội. Cô là thần tượng của các thần tượng, truyền lửa cho nhiều thế hệ trẻ dõi theo. Vị trí này được cho là hoàn toàn xứng đáng đối với Mỹ Tâm - một hình mẫu người của công chúng sống đẹp, nhân cách vàng, không vướng vụi scandal, và nối cầu các thế hệ qua âm nhạc.

Khoảnh khắc Mỹ Tâm kiêu hãnh đứng hát khúc ca chiến thắng đã gây sốt MXH, phủ sóng hàng loạt trang báo và các kênh thông tin đại chúng. Sức hút của “hoạ mi tóc nâu” sau hơn 20 năm làm nghề vẫn không thay đổi - hiếm có một nghệ sĩ Việt nào làm được. Mới đây, nữ ca sĩ đã để lại chút tâm sự mỏng trên trang cá nhân, bày tỏ suy nghĩ về màn trình diễn viral của mình.

Cô chia sẻ bức hình đứng đợi tại điểm tập kết Quán Thánh trước giờ diễu hành, cho biết đó là một kỷ niệm vượt thời gian. Thay vì cất giữ thật sâu trong tiềm thức để lâu lâu nhớ lại, cô muốn mang nó bên mình mỗi ngày, như một cách để thể hiện lòng biết ơn. Nữ ca sĩ nói: 'Khoảnh khắc đó, chắc chắn sẽ là "timeless"! Nhưng Tâm không nghĩ sẽ cất kỹ vào sâu trong ký ức để lâu lâu mới nhớ mà Tâm sẽ luôn mang theo bên mình, ngắm mỗi ngày để thực hành lòng biết ơn. Biết ơn đất nước. Lý tưởng với Tâm không phải là "nhân dịp", nó là hành trang mỗi ngày…'

Vy Tâm tâm sự mỏng về màn trình diễn viral của mình tại Ba Đình lịch sử 2/9

Phải đến 20 năm nữa, đất nước mới triển khai tiếp thêm một Đại lễ trọng đại như A80 vừa qua. Lúc đó, không ai biết trước được, thời thế thay đổi ra sao, đời sống - con người sẽ như thế nào nên nhiều người vẫn “luỵ”, chưa muốn “move on” khỏi thời khắc huy hoàng này. Chính điều này này càng khiến sự xuất hiện của Mỹ Tâm tại Đại lễ 2/9 trở nên đặc biệt hơn, mang tính biểu tượng cao về người nghệ sĩ giao thoa giữa âm nhạc và lịch sử. Đúng như Mỹ Tâm nói: vượt thời gian - khoảnh khắc này sẽ được bàn luận nhiều sau này, đúng ý nghĩa trường tồn qua năm tháng.

Sau 4 tiếng đăng tải, bài đăng đã “bỏ túi” gần 170 nghìn tương tác cùng hơn 5 nghìn bình luận. Những dòng trạng thái, hình ảnh gần đây của Mỹ Tâm liên quan đến quá trình chuẩn bị và biểu diễn cho những chương trình ca nhạc chính luận đạt được những con số đáng ngưỡng mộ. Chỉ Mỹ Tâm mới làm được như thế!