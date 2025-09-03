Phụ huynh rơi nước mắt khi con gái hát cùng Mỹ Tâm ngày Đại lễ 2/9, niềm tự hào gia đình kể sao cho hết!

Sáng nay, Quảng trường Ba Đình như lắng đọng trong khoảnh khắc thiêng liêng nhất của Đại lễ Quốc khánh 2/9. Sau phần diễu binh, diễu hành hùng tráng, hàng vạn người dân có mặt tại quảng trường và hàng triệu khán giả truyền hình cả nước đã cùng hướng về lá cờ đỏ sao vàng, lắng nghe lại bản Tuyên ngôn Độc lập. Phần đồng diễn nghệ thuật khép lại buổi lễ tái hiện hành trình cách mạng suốt 80 năm.

Mỹ Tâm và bé Hà Thủy Tiên trình diễn tại Đại lễ 2/9

Ngay từ mở màn, giọng ca trong trẻo của em bé Hà Thủy Tiên vang lên cùng Tiến Quân Ca, hòa quyện với Mỹ Tâm đầy khí thế trong Giai Điệu Tự Hào đã để lại cảm xúc không thể nào quên. Hình ảnh một em nhỏ với gương mặt sáng, hồn nhiên, giọng hát trong trẻo vang vọng giữa Quảng trường Ba Đình cùng thần tượng của hàng triệu người Việt là minh chứng cho sự kế thừa tinh thần yêu nước qua từng thế hệ.

Thủy Tiên tự tin đứng hát Tiến Quân Ca giữa Quảng trường Ba Đình

Giây phút cực kỳ thiêng liêng

Thủy Tiên vượt qua vòng tuyển chọn gắt gao để trở thành gương mặt nhí duy nhất song ca cùng Mỹ Tâm trong phần hát Quốc ca

Từ những buổi tổng duyệt miệt mài, bé Hà Thủy Tiên - tên ở nhà là Dâu - đã cho thấy sự nghiêm túc và tình yêu ca hát. Được trung tâm nghệ thuật Be Singer và cô giáo Đinh Lan Hương trực tiếp rèn luyện, Thủy Tiên vượt qua vòng tuyển chọn gắt gao để trở thành gương mặt nhí duy nhất song ca cùng Mỹ Tâm trong phần hát Quốc ca. Con gái hoàn thành phần trình diễn quan trọng, được Mỹ Tâm dắt tay suốt buổi diễu hành, trên trang cá nhân, bố bé không kìm được xúc động. Anh để lại dòng trạng thái ngắn gọn nhưng chan chứa niềm tự hào về con gái “Ôi nước mắt em rơi thật rồi… tự hào lắm bé (Dâu)”.

Dòng trạng thái của bố em bé Thủy Tiên sau sân khấu Đại lễ

Bố Thủy Tiên tháp tùng con gái đi tập duyệt Đại lễ

Liên hệ với gia đình bé Hà Thủy Tiên, chúng tôi được lắng nghe những chia sẻ về hành trình chuẩn bị cho Đại lễ. Sau hậu trường, bé được các cô chú nghệ sĩ hết lòng quan tâm. Ca sĩ Anh Tú từng thấy bé mệt liền ôm động viên, còn Mỹ Tâm thì nhẹ nhàng hướng dẫn để bé giữ tâm lý thoải mái nhất. Những khoảnh khắc ấy càng khiến bố mẹ Thủy Tiên tin rằng, đây không chỉ là một buổi biểu diễn mà còn là hành trình lớn lên đầy tự hào trong ký ức tuổi thơ con gái.

Thủy Tiên được Mỹ Tâm chăm sóc tận tình trong quá trình tập duyệt

Ngoài ca hát, Thủy Tiên còn có năng khiếu nhảy múa, nhưng hiện tại gia đình ưu tiên để bé tập trung học tập, nuôi dưỡng đam mê đúng cách. Việc được cất tiếng hát trong sự kiện lịch sử của đất nước cùng giọng ca hàng đầu như Mỹ Tâm chắc chắn sẽ là dấu mốc khó quên, không chỉ cho bé mà còn cho cả gia đình. Và có lẽ, không cần lời hoa mỹ nào khác, chính dòng trạng thái nghẹn ngào của bố em bé đã nói lên tất cả. Những giọt nước mắt rơi xuống chính là niềm hạnh phúc, tự hào khi thấy con gái mình trở thành một phần của ngày trọng đại.