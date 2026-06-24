Theo thông tin từ bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, bệnh viện vừa cho xuất viện một bé gái quốc tịch Singapore sau nhiều tháng điều trị, chăm sóc tích cực. Đây là trường hợp trẻ sinh non lúc 27 tuần thai của một cặp vợ chồng người Singapore. Lúc sinh, bé chỉ nặng hơn 720 gram nhưng tới nay đã hồi phục ngoạn mục.

Em bé 720gram ngày nào giờ chính thức xuất viện. Ảnh: BV

Theo thông tin từ bệnh viện, tháng 3/2026, khi đang du lịch tại Đà Nẵng, sản phụ Singapore đang mang thai 25 tuần xuất hiện biến chứng tiền sản giật nặng - tình trạng sản khoa nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng của cả mẹ và thai nhi.

Ngay sau khi nhập viện, các bác sĩ đã tích cực điều trị và theo dõi sát diễn biến của thai kỳ với hy vọng có thể kéo dài thêm từng ngày. Đối với trẻ sinh non, mỗi ngày được ở lại trong bụng mẹ đều mang đến thêm cơ hội sống và giảm nguy cơ biến chứng sau sinh.

Tuy nhiên, sau hai tuần nỗ lực điều trị, tình trạng của người mẹ không còn cho phép tiếp tục duy trì thai kỳ. Để bảo toàn tính mạng cho cả hai mẹ con, ê-kíp điều trị buộc phải đưa ra quyết định chấm dứt thai kỳ.

Bé gái chào đời khi mới 27 tuần 1 ngày tuổi thai, chỉ nặng 720 gam.

Lãnh đạo khoa cùng bác y bác sĩ chúc mừng gia đình bé. Ảnh BV

Hành trình giành lại sự sống cho em bé 720 gam

Ngay từ những giờ đầu sau sinh, em bé phải đối mặt với hàng loạt thử thách của trẻ sinh cực non như suy hô hấp, tăng áp động mạch phổi, nhiễm khuẩn sơ sinh cùng nhiều nguy cơ biến chứng khác.

Có những thời điểm, từng chỉ số sinh tồn của bé đều được các bác sĩ và điều dưỡng theo dõi sát sao. Mỗi ngày trôi qua đều là một cuộc chiến để giữ lấy sự sống cho sinh linh bé nhỏ.

Sau nhiều tháng được chăm sóc tích cực tại khoa Sơ sinh, tình trạng của bé dần cải thiện. Từ em bé chỉ nặng 720 gam, bé đã có thể tự thở, bú mẹ tốt, tăng trưởng ổn định và đủ điều kiện xuất viện.

Chiều 22/6, khoảnh khắc mong chờ nhất cũng đến khi bé chính thức được trở về nhà trong vòng tay của gia đình.

Bác sĩ căn dặn người nhà trước khi ra viện. Ảnh: BV

"Không từ ngữ nào diễn tả hết lòng biết ơn"

Trong ngày con gái xuất viện, người cha đã không giấu nổi sự xúc động đã viết bức thư tay bày tỏ sự biết ơn đối với tập thể y bác sĩ tại bệnh viện. Những dòng chữ giản dị nhưng chứa đựng sự biết ơn sâu sắc đối với những người đã đồng hành cùng gia đình trong giai đoạn khó khăn nhất, giành lại sự sống cho con gái anh.

Bức thư tay của người cha Singapore viết gửi các y bác sĩ bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng

Tạm dịch: "Ngày 10/3/2026 là ngày chúng tôi đặt chân đến Đà Nẵng. Ban đầu đó chỉ là một chuyến du lịch ngắn ngày và sau đó chúng tôi sẽ trở về Singapore để chờ đón con gái đầu lòng chào đời.

Nhưng cuộc sống đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Ngay trước chuyến bay về nước, vợ tôi cảm thấy không khỏe và phải nhập viện. Các bác sĩ chẩn đoán cô ấy bị tiền sản giật nặng.

Cuộc sống của chúng tôi đột ngột thay đổi 180 độ. Chúng tôi phải đối mặt với ranh giới sinh tử ở một đất nước xa lạ, giao tiếp chủ yếu bằng Google dịch.

Thật may mắn, cả vợ và con gái tôi đều được chăm sóc rất tốt bởi các bác sĩ và điều dưỡng. Không từ ngữ nào có thể diễn tả hết lòng biết ơn của chúng tôi đối với sự giúp đỡ, thấu hiểu và tận tâm mà đội ngũ y tế đã dành cho gia đình.

Dù rào cản ngôn ngữ là một thử thách lớn, nhưng sự thân thiện, tử tế và nhiệt tình của các bác sĩ, điều dưỡng đã giúp chúng tôi vượt qua tất cả.

Chúng tôi thật sự may mắn khi nhận được sự chăm sóc từ một tập thể bác sĩ và điều dưỡng đầy lòng nhân ái".

Theo anh, điều khiến gia đình vững tin trong những ngày căng thẳng nhất chính là sự tận tâm của đội ngũ y tế. Dù rào cản ngôn ngữ khiến việc trao đổi không hề dễ dàng, người cha cho biết sự thân thiện và lòng nhân ái của các bác sĩ, điều dưỡng đã giúp gia đình vượt qua tất cả. "Chúng tôi phải đối mặt với ranh giới sinh tử nơi đất khách quê người, giao tiếp chỉ bằng Google Dịch. Nhưng sự tận tâm, tử tế và thấu hiểu của các bác sĩ, điều dưỡng đã giúp gia đình chúng tôi vượt qua tất cả", người cha xúc động bày tỏ.

Cuối bức thư, anh gửi lời chúc bình an tới toàn thể đội ngũ nhân viên y tế đã góp phần mang lại phép màu cho gia đình mình.

Câu chuyện của bé gái sinh non 720 gam không chỉ là thành công của y học trong điều trị trẻ sinh cực non, mà còn là minh chứng cho sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ Việt Nam, tình yêu thương của gia đình và nghị lực phi thường của một sinh linh bé nhỏ.

Từ một em bé chỉ nặng 720 gam ở tuần thai thứ 27 đến ngày khỏe mạnh được trở về nhà là hành trình của hy vọng, của y đức và của những con người chưa từng từ bỏ cơ hội sống của bệnh nhi.