Đại biểu hỏi giám đốc sở: 'Từ khi nào hội phụ huynh thành hội phụ thu?'

Đại biểu Phạm Quốc Thịnh chất vấn Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ Trần Thanh Bình - Ảnh: CHÍ QUỐC

Cụ thể, đại biểu Phạm Quốc Thịnh cho biết hội phụ huynh học sinh (hay còn gọi là ban đại diện cha mẹ học sinh) được bầu chọn, thành lập theo thông tư 55 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hội hoạt động với mục đích và tôn chỉ là để phối hợp với giáo viên chủ nhiệm thực hiện các hoạt động giáo dục, giúp đỡ các học sinh yếu kém, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hay nói đơn giản là sợi dây liên kết giữa nhà trường và gia đình để hỗ trợ các em học sinh học tập được tốt hơn.



Tuy nhiên, thông qua phản ảnh của nhiều phụ huynh và cử tri, việc bầu ra hội phụ huynh hiện nay chủ yếu để tập trung vào các hoạt động tài chính của lớp học (hỗ trợ nhà trường huy động các khoản đóng góp, tài trợ và thực hiện việc quản lý các khoản đóng góp, tài trợ đó).

Nhiều cử tri gặp gỡ, trao đổi và thể hiện sự bức xúc về việc có con em theo học tại các trường học trên địa bàn đang tồn tại việc lạm thu của nhà trường thông qua hội phụ huynh với nhiều khoản tiền đóng góp không tên, vô lý.

Cụ thể, vào cuộc họp phụ huynh đầu năm học, có nhiều trường hợp phụ huynh phải đóng tiền quỹ lớp trên dưới 3 triệu đồng/người mà theo sự giải thích thì khoản tiền này phục vụ việc mua tivi, máy lạnh, tiền hỗ trợ cơ sở vật chất cho nhà trường... tuy nhiên không có kế hoạch cụ thể.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết suy nghĩ gì về thực trạng trên? Từ khi nào "hội phụ huynh" thành "hội phụ thu"? Giải pháp căn cơ để ngăn chặn tình trạng lạm thu của các trường hiện nay là gì?

Ông Trần Thanh Bình - giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ - cho biết đến nay, các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ quản lý chưa nhận được thông tin phản ảnh lạm thu đầu năm học.

Còn các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đã phân cấp cho các địa phương quản lý, sở có nhận thông tin một trường tiểu học ở quận Ninh Kiều thu không đúng quy định. Khi phát hiện, sở phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo quận làm việc với trường, do trường mới chuẩn bị thu nên sở và các ngành đã can thiệp kịp thời, đảm bảo thu đúng quy định.

Sắp tới, sở sẽ phối hợp cùng các địa phương rà soát, nhắc nhở, chấn chỉnh với các cơ sở giáo dục thu các khoản thu đảm bảo đúng tinh thần thông tư 55 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không để xảy ra lạm thu.

"Có trường hợp phụ huynh đóng 3 triệu trang bị cơ sở vật chất, máy lạnh, tiếp thu ý kiến đại biểu, chúng tôi sẽ rà soát lại, trường nào, lớp nào để cùng địa phương có xử lý, không bao che, đảm bảo thu đúng thông tư 55 cũng như các khoản đóng góp tài trợ phải theo tinh thần thông tư 16 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học, sở phối hợp địa phương có lộ trình trang bị cho các cơ sở giáo dục, chuẩn bị cho năm học 2023 - 2024 tới đây và chăm lo tốt hơn cho các em học sinh, đảm bảo các em an tâm học tập tốt, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao hiệu quả quản trị nhà trường và hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh.

Chúng tôi sẽ yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục phối hợp chặt chẽ với ban đại diện cha mẹ học sinh, có đường dây nóng, khi cần thiết có trao đổi để ban hoạt động đúng quy định", ông Bình nói.