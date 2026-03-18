Đặc quyền khi làm chồng Kim Tae Hee

Bi Rain - Kim Tae Hee là 1 trong những cặp vợ chồng Kbiz nhận được sự ủng hộ lớn nhất từ khán giả châu Á. Những chủ đề liên quan tới cặp đôi vàng vẫn thường xuyên lọt Top trending, thu hút lượt thảo luận lớn trên các diễn đàn mạng xã hội.

Trong chiều 18/3, tờ MK cho hay, Bi Rain vừa xuất hiện trên chương trình talk show Salon Drip được phát sóng trên YouTube để quảng bá cho show truyền hình mới mang tên Crazy Tour có sự tham gia của anh. Khi được hỏi về phản ứng của các thành viên trong gia đình khi xem show Crazy Tour, Bi Rain hạnh phúc bày tỏ với vẻ mặt rạng rỡ: “Tôi nghĩ gia đình mình chắc chắn sẽ yêu thích chương trình này thôi. Họ ủng hộ tất cả những dự án mà tôi tham gia. Tôi tin rằng vợ con mình chắc chắn cũng sẽ thích chương trình Crazy Tour”. Thì ra đặc quyền của Bi Rain khi làm chồng Kim Tae Hee đó chính là được nữ thần họ Kim ủng hộ vô điều kiện dù chất lượng của tác phẩm mà anh tham gia có ra sao đi chăng nữa.

Bi Rain vừa lần đầu chia sẻ về đặc quyền của anh khi làm chồng Kim Tae Hee. Ảnh: Naver

Cũng trong chương trình Salon Drip mới phát sóng, Bi Rain còn chia sẻ về những thay đổi của bản thân sau khi kết hôn và có con. Theo lời nam ngôi sao, anh quan tâm tới sự an toàn của bản thân hơn sau khi đã lập gia đình: “ Xuyên suốt quá trình ghi hình cho show thực tế cường độ cao, có những khoảnh khắc mạo hiểm khiến tôi lo sợ, bất an. Dù đã được huấn luyện kỹ càng nhưng vấn đề an toàn của bản thân trong quá trình ghi hình vẫn luôn là điều khiến tôi lo lắng nhất. Hình ảnh gia đình thường hiện lên trong tâm trí tôi mỗi khi bản thân phải đối mặt với những tình huống mang tính rủi ro”.

Bi Rain bỗng thay đổi nhiều kể từ khi kết hôn và lên chức bố. Ảnh: Nate

Đây không phải lần đầu vợ chồng Kim Tae Hee - Bi Rain dành cho nhau những lời ngọt ngào “có cánh” trên sóng truyền hình. Trước đó hồi tháng 8 năm ngoái trong lần làm khách mời trên chương trình Yoo Quiz On The Block, Kim Tae Hee đã lần đầu tiết lộ lý do khiến cô phải lòng Bi Rain, cũng như cách ông xã tài tử “tán đổ” mình năm xưa.

Theo lời Kim Tae Hee, nữ diễn viên không cảm mến Bi Rain “ngay từ cái nhìn đầu tiên” như ông xã đã phải lòng cô. Trong lần đầu gặp gỡ, minh tinh chia sẻ cô chỉ dành cho Bi Rain sự tôn trọng vì những nỗ lực chăm chỉ phát triển sự nghiệp, tạo dựng danh tiếng của đối phương. Kim Tae Hee cho biết phải sau thời gian dài tiếp xúc, chính những cử chỉ và hành động tinh tế của Bi Rain mới dần phá vỡ bức tường ngăn cách mối quan hệ giữa họ.

“Khi tán tỉnh, ngoài những cử chỉ dịu dàng, anh ấy đã tặng tôi những món quà rất giản dị, ý nghĩa như nến thơm hay chiếc máy MP3 đã lưu đầy nhạc. Bước ngoặt thực sự đến khi anh ấy tặng tôi 1 cuốn tiểu thuyết. Ban đầu, tôi đã không để tâm lắm. Nhưng 1 ngày nọ, trong lúc đang gặp khó khăn, tôi đã mở cuốn sách ra đọc. Ngay trang đầu tiên, anh ấy đã viết cho tôi 1 lá thư tay dài. Nó không có gì kịch tính hay đặc biệt cả, nhưng bức thư của anh ấy lại khiến tôi bật cười trong lúc tâm trạng trĩu nặng, ngổn ngang. Đó là lúc tôi nghĩ mình nên cho anh ấy cơ hội” , Kim Tae Hee trải lòng.

Sau đó, Kim Tae Hee đã chủ động nhắn tin cho Bi Rain - điều mà cô chưa bao giờ làm với 1 đối tượng khác giới đang “cưa cẩm” mình. “Tôi thường chỉ trả lời khi anh ấy chủ động liên lạc với tôi. Nhưng sau khi đọc lá thư đó, tôi đã gửi tin nhắn cho anh ấy trước. Tôi không nhớ chính xác mình đã gửi tin nhắn có nội dung gì, nhưng có lẽ đó là 1 lời chào xã giao. Mối quan hệ của chúng tôi cũng chớm nở từ đó” , Kim Tae Hee hạnh phúc chia sẻ.

Bi Rain - Kim Tae Hee nhiều lần dành những lời ngọt ngào để chia sẻ về đối phương trên truyền hình. Ảnh: X

Chuyện tình của Kim Tae Hee và Bi Rain cũng là 1 trong những câu chuyện lãng mạn và bền vững nhất làng giải trí Hàn Quốc. Cả 2 quen nhau vào năm 2011 khi cùng tham gia một đoạn phim quảng cáo. Theo lời Bi Rain, chính sự giản dị và chuyên nghiệp của Kim Tae Hee đã khiến anh “yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên”. Tuy nhiên, anh đã phải mất nhiều lần mời hẹn hò mới được cô chấp nhận.

Cặp đôi công khai hẹn hò vào năm 2013 và chính thức kết hôn vào năm 2017. Đám cưới của họ được tổ chức vô cùng đơn giản tại 1 nhà thờ, chỉ có sự tham gia của gia đình và bạn bè thân thiết. Chi phí cho đám cưới được tiết lộ là rất thấp, thể hiện sự coi trọng tình cảm hơn vật chất của cặp đôi.

Sau khi kết hôn, Kim Tae Hee - Bi Rain lần lượt chào đón 2 cô con gái xinh xắn. Họ có tổ ấm kín tiếng, hạnh phúc và luôn dành cho nhau những lời yêu thương ngọt ngào trước công chúng. 2 ngôi sao được xem là cặp đôi quyền lực hàng đầu Kbiz, không chỉ bởi sự nghiệp thành công mà còn bởi câu chuyện tình yêu đẹp như mơ.