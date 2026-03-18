Chồng hoa hậu Đỗ Thị Hà trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị khoá IX

Chiều 18/3, Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Trị ban hành Nghị quyết số 82/NQ-UBBC về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Trị, tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu là 1.161.921 người tại 1.512 khu vực bỏ phiếu. Tỉ lệ cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh đạt 99,88%. Trong đó có 52/78 xã, phường, đặc khu có tỉ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 100%. Toàn tỉnh có 20 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh.

Doanh nhân Nguyễn Viết Vương trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị khoá IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031. (Ảnh: Linh Lê Chí)

Về kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031, trong số 104 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị, có 62 đại biểu trúng cử HĐND cấp tỉnh. Đại biểu trúng cử HĐND cấp tỉnh có số phiếu bầu cao nhất đạt tỉ lệ hơn 98%. Trong danh sách trúng cử HĐND tỉnh Quảng Trị khoá mới có doanh nhân Nguyễn Viết Vương - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải (chồng hoa hậu Đỗ Thị Hà).

Trước đó, chiều 25/2, Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Trị công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031, trong đó có ông Nguyễn Viết Vương - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải.

Theo danh sách công bố, ông Nguyễn Viết Vương ứng cử tại đơn vị bầu cử số 13, gồm phường Đồng Hới và xã Quảng Ninh, với tổng số 7 người ứng cử.

Ông Vương có trình độ đại học, chuyên ngành quản trị kinh doanh, là một trong các ứng viên đến từ khối doanh nghiệp.