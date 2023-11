Đã xuất hiện nguyên cây chanh Quảng Đông đầy trái được nhập khẩu về trồng tại nhà chơi Tết năm nay

Mặc dù không hot bằng thời điểm đầu tháng 11 nhưng tình hình bán trà chanh giã tay ở Hà Nội hay TP HCM khá ổn định. Các cửa hàng bắt đầu có khách quen và vẫn duy trì được cảnh dòng người xếp hàng chờ vào mỗi cuối tuần.



Sự xuất hiện của món đồ uống này không chỉ dừng lại ở trà, mà còn có tác động lên cả những người buôn bán chanh hay kể cả nông sản Việt Nam. Không ít người gia tăng thu nhập nhờ việc trở thành đầu mối cung cấp chanh Quảng Đông. Một số khác thì chọn thay thế nguyên liệu bằng các loại chanh quen thuộc ở nước ta và mang lại kết quả vượt ngoài mong đợi.

Không những thế, giờ đây trend trà chanh giã tay đã có sức ảnh hưởng đến cả các nhà vườn cây cảnh.

Nguyên cây chanh được nhập về từ Trung Quốc với giá không hề rẻ

Một nhà vườn chuyên cung cấp các loại cây, hoa nhập khẩu ở chợ Vạn Phúc (Hà Đông) thu hút sự chú ý khi trưng ra những cây chanh cao hơn 1m5. Cây sai trĩu quả với 2 màu vàng và xanh.

Tìm hiểu thì người bán cho biết đây chính là chanh Quảng Đông được nhập nguyên cả cây về. “Bởi gần đây loại chanh nước hoa này được săn đón ở Việt Nam rất nhiều nên khi có mối hàng, nhà vườn đã nhập về thử. Vốn ban đầu muốn nhập 10 cây nhưng mối báo không đủ nên chỉ có 6”.

“Đang trong quá trình chào hàng, bán thử chứ chưa có khách nào đặt trước gì cả”, người bán nói thêm.

Hiện tại, nhà vườn này cho biết đang bán với giá trải nghiệm từ 3,2 triệu - 3,5 triệu/cây. So với cây chanh ta, thậm chí chanh tứ quý của Việt Nam thì vẫn nhỉnh hơn đôi chút khi một cây chanh kích cỡ tương tự được bán với giá 2,3 triệu - 2,5 triệu/cây.

Trong một diễn biến khác, cũng có đầu mối rao bán cây giống chanh Quảng Đông kèm theo lời giới thiệu nhập trực tiếp từ vườn bên Trung Quốc, với mức giá 120.000đ/cây. Theo người bán, giống chanh này rất dễ trồng và chăm sóc, lớn nhanh và mau quả nên mọi người có thể mua về trồng trong chậu hoặc vườn, tương tự như trồng chanh thường.

Ảnh: Đỗ Phương Thảo

Người bán nhập về nhưng có bao nhiêu công dụng phải chờ người mua khám phá

So sánh với cây chanh ở nước ta thì loại chanh này ít gai. Phần lá cũng to hơn và cứng hơn, không có nhiều răng cưa như lá chanh thông thường. Song, vẫn có hương thơm đặc trưng.

Ngoài ra, khi trồng cả cây, quả cho ra cũng có kích thước to hơn, đẹp hơn hẳn quả chanh Quảng Đông đang được bán làm trà giã tay. “Quả có thể trưng từ 1-2 tháng, từ quả xanh khi chín sẽ chuyển màu vàng, kích thước có thể to hơn quả trứng vịt. Bên phía đầu mối cũng giới thiệu quả chanh này họ ngoài dùng làm trà thì vẫn dùng hằng ngày làm gia vị, làm nguyên liệu trong pha chế, làm bánh do phần vỏ của chúng không bị chát”.

Thế nhưng khi hỏi thêm về công dụng khác biệt thì chính những người bán phải thừa nhận rằng cũng không khác nhiều so với các loại chanh Mỹ, chanh Úc bởi cùng giống. Có chăng là khác về hình dáng, kích thước và độ bền của quả, thích hợp với những vị khách ưa sự mới lạ. Hiện tại họ mới có chuyến hàng đầu tiên và nếu như được khách hàng ủng hộ thì sẽ tiếp tục nhập thêm về để bán làm cây cảnh trong vụ Tết năm nay.