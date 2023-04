Đã tìm ra 'chiến thần nhạc số' mới của Vpop: Ra bài nào phá đảo lượt stream bài đó, ẵm hạng 1 loạt BXH

Người hâm mộ Vpop không còn xa lạ với cái tên Grey D, cựu thành viên Monstar và hiện đang hoạt động với tư cách là nghệ sĩ solo nhà ST.319 Entertainment. Giọng ca Gen Z được đánh giá là nhân tố đầy triển vọng của làng nhạc Việt, khi sở hữu giọng hát lôi cuốn, tư duy âm nhạc hợp thị hiếu, khả năng làm nhạc “tự túc” chuẩn Gen Z. Thậm chí ngoại hình hay vũ đạo cũng Grey D đều cực “ổn áp”.

Mỗi khi ra mắt sản phẩm, nam ca sĩ đều cho thấy màu sắc âm nhạc độc đáo của bản thân, thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả trẻ trên thị trường âm nhạc Vpop vốn đa sắc màu như hiện nay. Nhân dịp Grey D mới ra mắt ca khúc đưa em về nhàa kết hợp cùng Chillies, hãy cùng điểm lại loạt thành công của giọng ca sinh năm 2000 với ca khúc trước đây anh chàng cho ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo.

Vaicaunoicokhiennguoithaydoi - Ca khúc debut kết hợp cùng tlinh “oanh tạc” các nền tảng streaming

Grey D lựa chọn hướng đi khá táo bạo khi ngay sản phẩm debut solo lại lựa chọn kết hợp cùng nữ rapper đồng trang lứa tlinh. Điều này đồng nghĩa với việc sự chú ý của khán giả sẽ không chỉ tập trung vào Grey D mà chia cho cả tlinh nữa. Nhưng cũng chính nước đi táo bạo này đã đem về cho bộ đôi thành công đáng nể.

Grey D và tlinh đã có màn song ca ấn tượng với ca khúc debut của anh chàng

Ngay khi MV ra mắt trên YouTube và ca khúc xuất hiện trên các nền tảng nhạc số, sản phẩm của Grey D đã nhận được những phản hồi tích cực từ đông đảo khán giả. Ở thời điểm hiện tại, sau hơn 2 ngày ra mắt, vaicaunoicokhiennguoithaydoi đã đạt hơn 1,4 triệu lượt xem, lọt Top 7 Trending Music YouTube. Chưa dừng lại ở đó, bản audio cũng nhanh chóng đạt Top 1 iTunes, Top 1 Spotify, Top 1 Apple Music Playlist và Top 2 Apple Music Daily Chart. Ca khúc debut mở đường cho chuỗi thành công của nam ca sĩ về sau.

Thành tích ấn tượng của Grey D với ca khúc debut kết hợp cùng tlinh

GREY D x tlinh - vaicaunoicokhiennguoithaydoi | Official Music Video

Anh Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa - Bản hit kết hợp cùng Hứa Kim Tuyền được “chính chủ” nhà văn Nhật Bản cất lời khen ngợi

Trong Anh Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa, Grey D tiếp tục khoe chất giọng ngọt ngào và lôi cuốn. Dù MV của ca khúc chỉ đơn thuần quay lại cảnh Grey D và Hứa Kim Tuyền cùng nhau song ca trong khung cảnh thơ mộng của thành phố Đà Lạt, nhưng đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả yêu nhạc. Thậm chí Takuji Ichikawa - tác giả của cuốn tiểu thuyết Em Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa (tựa tiếng Anh: Be With You) còn đăng tải trên Instagram cá nhân ca khúc Anh Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, dành lời khen “Đó là một bài hát hay” cho sự kết hợp này. Sau 4 tháng ra mắt, MV ca khúc đã đạt 2,5 triệu lượt xem trên YouTube.



Anh Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa của Hứa Kim Tuyền và Grey D được đích thân nhà văn Nhật Bản có tác phẩm cùng tên khen ngợi

'anh sẽ đến cùng cơn mưa' - hứa kim tuyền x grey d (from EP 'những tổn thương đã qua')

Đưa em về nhàa - Sự kết hợp lần đầu cùng Chillies nhanh chóng ẵm No.1 Apple Music

Mới đây, nam ca sĩ đã cho ra mắt ca khúc đưa em về nhàa tạo được tiếng vang trên các BXH nhạc số. Sản phẩm đánh dấu sự kết hợp của nam ca sĩ cùng Chillies - ban nhạc indie cũng rất mạnh về mảng nhạc số. Chính vì điều đó, sự kết hợp của cả hai đã tạo nên một đưa em về nhàa nhẹ nhàng nhưng không kém phần cuốn hút. Ca khúc đã vươn lên vị trí #1 BXH Apple Music sau 2 ngày phát hành. Ở mặt trận Spotify, đưa em về nhàa cũng đang hạ cánh ở vị trí #4 và dự sẽ còn leo cao hơn nữa. Ca khúc chính thức kéo dài chuỗi thành tích nhạc số của Grey D kể từ khi nam ca sĩ debut solo, giúp anh chàng dần xây dựng vị thế như một “chiến thần nhạc số” trên thị trường Vpop.

đưa em về nhàa đạt thành tích nhạc số ấn tượng sau 4 ngày ra mắt