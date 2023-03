tlinh bắn tiếng Anh cực mượt trên show quốc tế, dân tình 'quay xe' bảo vệ hậu tranh cãi lời nhạc sáo rỗng

Thế hệ nghệ sĩ Gen Z là những người có màu sắc cá nhân nổi bật, âm nhạc hiện đại, kỹ năng full-package từ sáng tác cho đến biểu diễn. Yếu tố góp phần tạo nên những nét riêng này là nhờ tiếp cận nhiều nền âm nhạc khác nhau trên thế giới. Do đó, nhiều nghệ sĩ Gen Z rất giỏi tiếng Anh, hoặc dùng tiếng Anh như ngôn ngữ chính. tlinh, Mỹ Anh hay Wren Evans là các minh chứng rõ ràng rất. Mới đây, tlinh có màn bắn tiếng Anh cực mượt trên show quốc tế khiến dân tình không khỏi ngỡ ngàng.



tlinh là nghệ sĩ Việt tiếp theo xuất hiện trên COLORS show

Là nghệ sĩ Việt tiếp theo góp mặt tại COLORS - show âm nhạc quốc tế đã quảng bá cho nhiều nghệ sĩ hàng đầu như Billie Eilish, Doja Cat,... tlinh gây ấn tượng bởi sự tự tin, đặc biệt là phần phỏng vấn cực kì truyền cảm hứng. Lấy màu sắc đại diện là hồng, tlinh đã mang đến ca khúc mới Sleeping Beauty. Sau Nếu Lúc Đó cực kì thành công về mặt nhạc số lẫn độ lan toả, tlinh thu về không ít người hâm mộ và được quan tâm hết mực.

tlinh mang đến ca khúc Sleeping Beauty

Trình diễn xuất sắc vượt qua cả Mỹ Anh và Wren Evans trên COLORS, nhưng điểm nhấn thực sự của tlinh tại show quốc tế này là phần bắn tiếng Anh cực nghệ. Cô nàng trả lời lưu loát, phát âm cuốn hút, dùng từ khéo léo như người bản địa. Phỏng vấn của tlinh được những người yêu thích tiếng Anh chấm 10 điểm, ngay lập tức gây sốt MXH.

Phỏng vấn của tlinh tại show quốc tế

tlinh gây chú ý khi chia sẻ cô suy nghĩ mọi thứ trong đầu, kể cả sáng tác bằng tiếng Anh, nhưng truyền tải ra ngoài bằng lời Việt. Quá trình này khiến tlinh yêu thích và trân quý tiếng Việt nhiều hơn. Trải lòng này của tlinh đã làm cho nhiều khán giả “quay xe" bảo vệ cô nàng sau tranh cãi lời sáo rỗng. Trước đó, tlinh cho ra mắt ca khúc Ghệ Iu Dấu Của Em Ơi đã vấp phải làn sóng chỉ trích bởi lời bài hát sử dụng quá nhiều ngôn ngữ mạng.

tlinh trả lời tiếng Anh cực kì tự tin

Phỏng vấn gây sốt của tlinh:

I think I grew up in a setting where English is very important to learn. I think in English. My thinking mind is in English. There are a lot of things that I want to convey and deliver to the Vietnamese community through my voice.

So I’ve had to try to translate all of my thoughts into Vietnamese. The more I do it, the more I get used to it. I feel like it’s a very beautiful language to speak and to sing in.

Tạm dịch: Tôi nghĩ mình lớn lên trong một môi trường mà việc học tiếng Anh vô cùng quan trọng. Tôi suy nghĩ bằng tiếng Anh. Khả năng tư duy của tôi cũng bằng tiếng Anh. Tôi mong muốn được truyền tải nhiều thông điệp đến với cộng đồng người Việt Nam bằng giọng hát của mình.

Vì vậy, tôi phải cố gắng phiên dịch những suy nghĩ của mình ra tiếng Việt. Càng làm vậy, tôi càng cảm thấy quen thuộc hơn và cảm nhận rõ hơn về vẻ đẹp của tiếng Việt cả trong tiếng nói lẫn lời hát.

Có phong cách táo bạo, nổi loạn khiến nhiều người dần quên đi tlinh chính là một học sinh giỏi. Cô nàng tốt nghiệp Chuyên Amsterdam Hà Nội, học chuyên tiếng Trung, đạt 8.0 IELTS và đỗ khoa Y Dược của ĐHQG Hà Nội. Bảng thành tích của tlinh từng được bàn tán xôn xao ở thời điểm cô nàng thi Rap Việt.

tlinh theo đuổi phong cách nổi loạn nhưng cô nàng là một học sinh giỏi chính hiệu!