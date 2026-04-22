Vào sáng 20/4, mạng xã hội lan truyền đoạn camera an ninh ghi lại cảnh vụ một phụ nữ đi xe máy bị một nam thanh niên mặc áo trắng, quần ngắn đen áp sát, chặn đầu, hành hung trên đường phố thuộc địa bàn phường Quy Nhơn Tây (Gia Lai).

Theo nội dung chia sẻ từ tài khoản facebook có tên “T.G.N.S” thì sự việc xảy ra vào khoảng 17h34 ngày 19/4. Lúc này, một phụ nữ đang đi trên đường thì có thanh niên đi theo xe, tạt đầu chặn đường rồi đánh tới tấp. Người này dùng dép đánh liên tiếp vào vùng mặt và đầu nạn nhân.

Không dừng lại, đối tượng còn dùng đầu gối tấn công vào vùng bụng, quật ngã người phụ nữ xuống đường và tiếp tục hành hung, mặc cho nạn nhân kêu cứu. Trong đoạn clip, người phụ nữ liên tục kêu cứu, khẳng định không quen biết và không có mâu thuẫn với người này. Hành vi bạo lực diễn ra ngay trên đường phố đông đúc xe cộ.

Nắm bắt được thông tin lan truyền trên mạng xã hội, thông tin trên VTC News, đại diện lãnh đạo phường Quy Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai) cho biết lực lượng chức năng đã vào cuộc xác minh sự việc ngày trong ngày 20/4.





Ngày 22/4, Dân Trí thông tin cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đã xác định danh tính nam thanh niên bất ngờ chặn đầu xe, dùng dép đánh tới tấp vào mặt, đầu và quật ngã một phụ nữ ngay trên đường.

Theo xác minh ban đầu, vụ việc diễn ra lúc 17h34 ngày 19/4, tại trước ngôi nhà số 705, đường Âu Cơ (khu phố 7, phường Quy Nhơn Tây). Đối tượng thực hiện hành vi hành hung là N.B.T. (27 tuổi, trú tại phường Quy Nhơn Bắc, Gia Lai). Còn nạn nhân là chị N.T.T.V. (34 tuổi, trú tại khu phố 5, phường Quy Nhơn Tây). Trước khi xảy ra vụ việc, chị V. điều khiển xe máy đến đoạn trước ngôi nhà số 705 Âu Cơ, bất ngờ bị T. điều khiển xe chặn đầu xe và hành hung.

Công an phường Quy Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai) cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.