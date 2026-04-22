Công an phường Sài Gòn, TPHCM đang xác minh, xử lý vụ ca sĩ Trung Quân Idol bị tố đánh phụ nữ.

Trước đó, sáng 21-4, bác sĩ CKII Phạm Minh Trường chia sẻ trên mạng xã hội Facebook nội dung ca sĩ Trung Quân Idol đánh vợ mình (bác sĩ Nguyễn Linh Thùy). Bác sĩ Trường cho biết khi cùng vợ ngồi với một nhóm đồng nghiệp là các bác sĩ tham dự một buổi tiệc, Trung Quân cũng có mặt tại đó.

Vết thương trên người bác sĩ Nguyễn Linh Thuỳ

"Trung Quân có tiếp cận một bác sĩ trong nhóm của Thùy, đề nghị người này tiếp tục ở lại chơi, nhưng bác sĩ này không đồng ý. Sau khi các đồng nghiệp cùng bác sĩ này đưa vợ tôi về, Trung Quân chạy theo và có hành vi mất kiểm soát, hành hung vợ tôi, khiến cô ấy bị thương ở mặt, tay và hoảng loạn tinh thần" - bác sĩ Phạm Minh Trường viết.

Vụ việc xảy ra ở địa chỉ 26 Hồ Tùng Mậu, phường Sài Gòn vào rạng sáng 21-4.

Tối cùng ngày, chia sẻ trên trang cá nhân, nam ca sĩ đã xin lỗi và cho biết sẽ "chịu toàn bộ trách nhiệm", cam kết khắc phục hậu quả.

Có thể xử lý trách nhiệm hình sự

Liên quan đến vụ việc trên, luật sư Đào Thị Bích Liên, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự, đã có những nhận định ban đầu.

Theo luật sư Liên, trước hết, cơ quan chức năng xác minh, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc. Nếu đủ căn cứ xác định ca sĩ Trung Quân tác động vật lý gây thương tích với bác sĩ Nguyễn Linh Thùy, tùy tích chất, tỉ lệ tổn thương mà nam sĩ sẽ bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Về xử phạt hành chính, người cố ý gây thương tích cho người khác nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì phạt tiền từ 6-8 triệu đồng, buộc chi trả toàn bộ chi phí khám, chữa bệnh cho bị hại, theo Điều 8 Nghị định 282/2025.

Với trách nhiệm hình sự, người cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác với tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 11-30% bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm, theo điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Nếu tỉ lệ tổn thương cơ thể dưới 11% nhưng hành vi mang tính chất côn đồ vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngoài ra, đối với tình tiết định khung "có tính chất côn đồ", việc khởi tố vụ án không phụ thuộc vào ý chí của người bị hại. Trường hợp khởi tố theo yêu cầu người bị hại mà người bị hại tự nguyện rút yêu cầu khởi tố, không bị ép buộc, thì vụ án có thể được đình chỉ ở bất kỳ giai đoạn tố tụng nào theo quy định của pháp luật.

Từ vụ việc trên, đây là bài học đối với những người của công chúng trong việc giữ gìn hình ảnh đạo đức lối sống. Việc sử dụng rượu, bia dẫn đến mất kiểm soát không phải là căn cứ loại trừ trách nhiệm pháp lý.





