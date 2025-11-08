BS.CKII Nguyễn Đình Qui, Trưởng khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi Đồng 2 chia sẻ: Khi đi tiêm vắc xin, nhiều người hay hỏi là tiêm vắc xin viêm não chưa? Nhưng câu hỏi lại không rõ là viêm não do tác nhân nào? Do đó, không ít người cho rằng tiêm vắc xin viêm não là đã phòng ngừa hết các tác nhân gây viêm não rồi.

Tuy nhiên, đó mới chỉ là tiêm ngừa viêm não Nhật Bản, vẫn còn những tác nhân khác gây viêm não, bao gồm có não mô cầu. "Đó là 2 bệnh khác nhau, vậy nên dù đã tiêm vắc xin viêm não Nhật Bản, ta vẫn cần tiêm thêm vắc xin viêm não mô cầu thì mới có thể bảo vệ được con mình một cách an toàn hơn", BS Qui khẳng định.

Một câu hỏi khác cũng được quan tâm liên quan đến vắc xin viêm não mô cầu là: Vắc xin viêm não mô cầu có loại 2 chủng, loại 4 chủng, nên ưu tiên tiêm loại vắc xin nào?

Trả lời câu hỏi này, BS Qui cho rằng chúng ta nên ưu tiên tiêm loại vắc xin nào mà chủng đó đang lưu hành tại khu vực mình sinh sống. Theo thống kê của Viện Pasteur TP.HCM, trong 10 năm trở lại đây, tại Việt Nam, chủ yếu lưu hành là nhóm B nên chúng ta sẽ ưu tiên tiêm vắc xin có nhóm B để giúp sinh kháng thể bảo vệ cơ thể. Hoặc nếu chủng đang lưu hành ở khu vực bạn đang sinh sống chủ yếu là nhóm A hoặc nhóm C thì chúng ta nên chọn tiêm loại vắc xin có huyết thanh phù hợp với vùng dịch tễ của mình.

Ngoài ra, với trẻ em, chúng ta cần chú ý tới độ tuổi của trẻ. Chẳng hạn, vắc xin nhóm mới A, C, Y, W-135 có thể tiêm cho trẻ từ 6 tuần tuổi; vắc xin nhóm B thế hệ mới, trẻ 2 tháng tuổi đã có thể tiêm; hay vắc xin nhóm B, C của Cuba thì trẻ từ 6 tháng tuổi có thể tiêm. Tùy theo độ tuổi của con, ta sẽ chọn lựa loại vắc xin phù hợp.

Theo HCDC