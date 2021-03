Đã quen với những chú boss "ngáo" nuôi trong nhà, ai cũng giật mình trầm trồ khi biết trên thế gian tồn tại một giống chó khổng lồ to gấp đôi lực sĩ

Chắc hẳn rất nhiều con sen đã biết đến giống chó Husky, được mệnh danh là lũ boss "ngáo" nhất trong những loài pet. Tuy nhiên có một giống chó khác sở hữu ngoại hình khá giống Husky khiến nhiều người nhầm lẫn, đó là chó Alaska. Cả Husky và Alaska đều có vóc dáng cao ráo, chân dài, bộ lông mượt mà và khuôn mặt giống chó sói, nhưng Alaska có lông dày và dài hơn hẳn.

Nếu từng đi du lịch Đà Lạt thì kiểu gì bạn cũng sẽ bắt gặp vài chú chó Alaska to đùng nặng cỡ 30 - 45kg ở quảng trường Lâm Viên. Chúng rất thân thiện đáng yêu, dù đôi khi vẫn khiến mọi người giật mình vì kích thước to lớn của chúng so với những loài chó cảnh nhỏ xinh khác. Tuy nhiên, có thể bạn chưa biết mấy bé Alaska ở Đà Lạt vẫn chưa là gì so với "họ hàng" của chúng. Nhìn hình ảnh duới đây các chị em có tin là trên đời này tồn tại một loài chó to bự như thế này không?!?

Chú chó Alaska đang gây sốt mạng vì vừa cute vừa có kích thước gây kinh ngạc.

Một đoạn clip ghi lại cảnh chải lông cho chú chó khổng lồ ở trên đang gây bão rầm rộ trên MXH vì ai cũng ngạc nhiên với thân hình to như tượng của bé boss lạ lẫm này. Nhiều thành viên mạng bình luận rằng lần đầu tiên họ trông thấy loài pet 4 chân "bự" như thế, người đàn ông đứng bên cạnh khá cao to rồi mà so với kích thước của bé Alaska vẫn chỉ bằng một nửa mà thôi!

Tắm rửa vệ sinh cho một chú pet to như sư tử thế này có dễ dàng không nhỉ?!?

Tìm hiểu một chút thì người ta chia giống Alaska thành 3 loại dựa trên kích thước cơ thể của chúng, bao gồm Alaska Giant, Alaska Malamute và Alaska lai. Trong đó, Alaska Giant có kích thước lớn nhất trong họ nhà Alaska và cũng ẩn chứa nhiều bí mật mà bạn chưa biết. Mang thân hình to lớn bậc nhất trong thế giới loài chó nhưng Alaska Giant không hề chậm chạp, ngược lại rất nhanh nhẹn, dẻo dai, bền bỉ và thông minh.

Trung bình chúng có thể cao tới 80cm và nặng trên 50kg. Ở một số chú chó khỏe mạnh, chiều cao cực đại của chúng có thể đạt ngưỡng tối đa 1m và nặng tới 80kg. Alaska Giant có khuôn ngực nở rộng và 4 chân to lớn với cơ bắp săn chắc, thuận lợi cho việc di chuyển trong thời tiết khắc nghiệt như mưa tuyết.

Những chú chó Alaska Giant cao lớn, có bờ vai vững chãi và ấm áp hơn cả người yêu!

Tuy nhiên, do điều kiện lai giống ở mỗi vùng khác nhau nên khi phát triển các giống chó Alaska sẽ mang nhiều kích thước khác nhau. Trong khi những chú chó Alaska Giant được lai tạo ở những nước hàn đới như châu Âu – Mỹ có thể phát triển cao to đạt đến mức 1m, thì những chú chó tương tự ở vùng nhiệt đới sẽ thường có kích thước nhỏ hơn hẳn. Đồng thời, lông của những chú chó Alaska tại vùng nhiệt đới cũng sẽ không xù như các anh chị em họ hàng nuôi ở vùng hàn đới. Khi lai giống và chuyển về các nước nhiệt đới như Việt Nam thì sẽ có phần không quen và cần thời gian để thích nghi, việc chăm sóc chúng cũng đặc biệt hơn.

Nguồn gốc của chó Alaska Giant sẽ quyết định giá bán của nó. Những chú chó Alaska Giant được nhập từ Thái Lan hoặc Indonesia về Việt Nam thì giá dao động chỉ từ 15 - 20 triệu/con. Còn nếu thuần chủng nhập ngoại từ Âu – Mỹ thì giá có thể lên đến 100 triệu. Hầu hết chó Alaska ở Việt Nam đều không phải thuần chủng, dù nhiều người đam mê hiểu biết về chó rất muốn sở hữu một chú pet "khủng long" đáng yêu này.

Husky (trái) nhìn khá giống người anh em Alaska (phải) nhưng kích thước vẫn nhỏ hơn, mặt tuy ngầu nhưng vẫn không đọ được với thần thái của Alaska!

Alaska Giant mang một thân hình to lớn, khỏe mạnh nhưng lại ẩn chứa một trái tim ấm áp. Những chú chó Alaska Giant sống khá tình cảm, thích được chủ quan tâm, thân thiện và yêu thích trẻ con. Chúng có thể nô đùa, chạy nhảy hay thậm chí là trông coi những đứa nhỏ. Đặc biệt giống chó này hết sức trung thành và luôn vâng lời chủ.

Alaska Giant thông minh, nhanh nhẹn, học tập nhanh và yêu thích vận động. Do vậy, người nuôi nó cần phải thường xuyên cho chúng chạy bộ và tập luyện trong những không gian rộng, tránh nhốt chúng trong thời gian dài sẽ dễ khiến chúng bị stress và trở nên hung dữ.

Nuôi một bé Alaska khổng lồ này chắc chắn sẽ rất tốn kém, nhưng nghĩ đến cảnh được ôm bộ lông mềm mại và dựa vào thân hình vạm vỡ của chúng để ngủ, quả thực rất hạnh phúc phải không chị em?