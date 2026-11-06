Ngày 5/11, UBND thành phố Đà Nẵng cho hay đã có công văn về việc chấn chỉnh và tăng cường quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, thực hiện nghiêm các quy định về dạy thêm, học thêm. Coi việc quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ sở giáo dục.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường quản lý giáo viên, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng giáo viên tổ chức dạy thêm trái quy định.

Đặc biệt, tăng cường kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm và công khai kết quả xử lý.

Đồng thời thiết lập, công khai và duy trì hoạt động đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý phản ánh về dạy thêm, học thêm.

Đà Nẵng Chấn chỉnh, tăng cường quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm. Ảnh: Thanh Hiền.

UBND thành phố lưu ý, Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trước lãnh đạo thành phố về công tác quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường trên địa bàn quản lý. Chỉ đạo lực lượng công an cơ sở và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp kiểm tra các điểm dạy thêm ngoài nhà trường theo thẩm quyền.

Theo UBND thành phố, tình trạng dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường không đúng quy định tại một số địa bàn vẫn còn diễn ra, gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý học sinh.

Như Tiền Phong đã thông tin, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố và bắt tạm giam Trương Văn Thiên Tư (1970, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) là Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân chỉ được phép đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ (các chương trình tiếng Anh cho thiếu nhi), không được cấp phép giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông hay liên kết giáo dục, đào tạo với nước ngoài.

Tuy nhiên, từ năm 2019, ông Tư tự xưng là Hiệu trưởng Trường Prinberk Academy (Mỹ), tổ chức tuyển sinh và dạy học toàn thời gian chương trình phổ thông theo mô hình “Homeschooling” cho hơn 200 học sinh từ 5-16 tuổi tại Đà Nẵng.