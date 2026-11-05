Vụ mượn danh 'trường quốc tế' lừa dối học sinh: Trách nhiệm quản lý thế nào?

Liên quan đến việc Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân bị khởi tố, bắt tạm giam, Sở GD&ĐT Đà Nẵng cho hay thường xuyên ban hành các văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh, đề nghị các trung tâm ngoại ngữ, tin học thực hiện đúng các quy định.

Đồng thời chỉ đạo UBND xã, phường phối hợp rà soát các trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động trên địa bàn, kịp thời phát hiện, báo cáo để phối hợp xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Một trong những cơ sở của Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân tại đường Hải Phòng, TP Đà Nẵng

Sở cũng phối hợp các cơ quan liên quan rà soát nắm tình trạng hoạt động của các đơn vị, giải thể các đơn vị không còn đăng ký hoạt động. Ngoài ra tổ chức các đợt kiểm tra chuyên đề để rà soát, nắm tình hình hoạt động của các trung tâm.

“Định kỳ, yêu cầu các đơn vị thực hiện báo cáo 6 tháng/lần. Cập nhật thông tin kết quả tuyển sinh, đào tạo, đội ngũ giáo viên, nhân viên và chương trình giảng dạy, học phí”, Sở này cho biết thêm.

Trong năm 2024, Sở GD&ĐT đã kiểm tra 16 trung tâm ngoại ngữ, xử lý đơn phản ánh đối với 4 trung tâm ngoại ngữ và 1 trung tâm kỹ năng sống, đình chỉ hoạt động có thời hạn 2 trung tâm ngoại ngữ và giải thể 10 trung tâm ngoại ngữ không đảm bảo các điều kiện để tiếp tục tổ chức hoạt động.

Năm 2025, đơn vị kiểm tra 18 trung tâm ngoại ngữ, xử lý đơn phản ánh đối với 2 trung tâm ngoại ngữ, giải thể 19 trung tâm ngoại ngữ không đảm bảo các điều kiện để tiếp tục tổ chức hoạt động.

Năm 2026, tính đến ngày 30/10, Sở GD&ĐT đã kiểm tra 10 trung tâm ngoại ngữ, xử lý 7 đơn phản ánh đối với hoạt động trung tâm ngoại ngữ, giải thể 122 trung tâm ngoại ngữ không đảm bảo các điều kiện để tiếp tục tổ chức hoạt động.

Riêng đối với Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân, Sở GD&ĐT cho hay đã nhiều lần kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động trong các năm 2024, 2025. Đầu năm 2026, Sở ban hành Quyết định giải thể theo đề xuất của Trung tâm này.

Xin tự giải thể vì không tuyển sinh được học viên

Được biết, từ đầu năm 2026, theo quyết định của Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng, Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân đã được giải thể theo đề nghị của chủ đầu tư.

Cụ thể, ngày 7/1/2026, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng Lê Thị Bích Thuận ký Quyết định về việc giải thể Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân.

Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân được Sở GD&ĐT cho phép thành lập tại Quyết định số 2162 ngày 31/10/2017. Tuy nhiên, theo đề nghị của ông Trương Văn Thiên Tư, chủ đầu tư, trung tâm tổ chức hoạt động không hiệu quả, không tuyển sinh được học viên nên thực hiện giải thể.

Cùng với quyết định giải thể, Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng cũng miễn công nhận chức danh Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân đối với ông Trương Văn Thiên Tư và chức danh Phó Giám đốc đối với bà Trương Thị Thanh Thúy.

Trao đổi với phóng viên về trách nhiệm quản lý nhà nước cũng như các vấn đề liên quan đến trung tâm này, ông Trần Nguyễn Minh Thành, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng cho biết: "Vụ việc đang được An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng làm rõ nên không thông tin gì thêm"

Như Tiền Phong đã đưa tin, Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân do ông Trương Văn Thiên Tư làm giám đốc chỉ được phép đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ (các chương trình tiếng Anh cho thiếu nhi), không được cấp phép giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông hay liên kết giáo dục, đào tạo với nước ngoài.

Từ năm 2019, ông Tư tự xưng là Hiệu trưởng Trường Prinberk Academy (Mỹ), tổ chức tuyển sinh và dạy học toàn thời gian chương trình phổ thông theo mô hình “Homeschooling” cho hơn 200 học sinh từ 5-16 tuổi tại Đà Nẵng. Ông cam kết với phụ huynh rằng Prinberk Academy là trường quốc tế đã đăng ký và được cấp phép tại Mỹ.